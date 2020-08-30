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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/ugrozy-1576497568.html
СК Белоруссии зарегистрировал более 150 случаев угроз должностным лицам
СК Белоруссии зарегистрировал около 150 случаев угроз должностным лицам, за два дня возбуждено более 10 уголовных дел по данным фактам, а с начала августа –... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:59
2020-08-30T18:59
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> СК <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> зарегистрировал около 150 случаев угроз должностным лицам, за два дня возбуждено более 10 уголовных дел по данным фактам, а с начала августа – порядка 50, говорится в <a href="https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/ot-ugroz-i-oskorblenij-do-xuliganstva-i-povrezhdenija-imuschestva-po-kazhdomu-faktu-vozbuzhdeny-ugolovnye-dela-9234/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> ведомства."Следственным комитетом расследуются уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности. Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей. В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более 10 уголовных дел по данным фактам, а с начала августа – порядка 50", - сообщил СК на своем сайте.По данным фактам УСК по городу <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минску</a> возбуждены уголовные дела части 1 статьи 366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).
https://ria.ru/20200824/latushko-1576243503.html
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

СК Белоруссии зарегистрировал более 150 случаев угроз должностным лицам

18:59 30.08.2020
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. СК Белоруссии зарегистрировал около 150 случаев угроз должностным лицам, за два дня возбуждено более 10 уголовных дел по данным фактам, а с начала августа – порядка 50, говорится в сообщении ведомства.
"Следственным комитетом расследуются уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности. Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей. В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более 10 уголовных дел по данным фактам, а с начала августа – порядка 50", - сообщил СК на своем сайте.
По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела части 1 статьи 366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности).
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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