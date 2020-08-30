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Минобороны Белоруссии раскрыло детали учений на Гродненском направлении
Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении в Белоруссии вступили в активную фазу, военные отрабатывают борьбу с... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T15:57
2020-08-30T18:24
александр лукашенко
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вступили в активную фазу, военные отрабатывают борьбу с условными диверсантами, сообщается в воскресенье на сайте Минобороны республики.Тактические учения проходят в Белоруссии 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками Западного оперативного командования на Гродненском направлении. Проведение учений одобрил белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."В активную фазу вступило комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича", — говорится в сообщении.По данным ведомства, в маневрах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что в ходе учений отрабатываются вопросы поиска, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника с использованием воздушных поисково-штурмовых групп Сил специальных операций во взаимодействии с танковыми и мотострелковыми подразделениями.Также в рамках учений подразделения отработают ведение оборонительного боя на двух направлениях. В ходе отработки этапов оборонительного боя с танковым батальоном будет проведен этап боевой стрельбы, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200830/stychka-1576490582.html
https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html
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александр лукашенко, белоруссия, безопасность, в мире

Минобороны Белоруссии раскрыло детали учений на Гродненском направлении

15:57 30.08.2020 (обновлено: 18:24 30.08.2020)
1890
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении в Белоруссии вступили в активную фазу, военные отрабатывают борьбу с условными диверсантами, сообщается в воскресенье на сайте Минобороны республики.
Тактические учения проходят в Белоруссии 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками Западного оперативного командования на Гродненском направлении. Проведение учений одобрил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"В активную фазу вступило комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в маневрах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
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Отмечается, что в ходе учений отрабатываются вопросы поиска, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника с использованием воздушных поисково-штурмовых групп Сил специальных операций во взаимодействии с танковыми и мотострелковыми подразделениями.
Также в рамках учений подразделения отработают ведение оборонительного боя на двух направлениях. В ходе отработки этапов оборонительного боя с танковым батальоном будет проведен этап боевой стрельбы, говорится в сообщении.
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