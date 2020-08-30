https://ria.ru/20200830/ucheniya-1576492596.html

Минобороны Белоруссии раскрыло детали учений на Гродненском направлении

Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении в Белоруссии вступили в активную фазу, военные отрабатывают борьбу с... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T15:57

2020-08-30T15:57

2020-08-30T18:24

александр лукашенко

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск на Гродненском направлении в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вступили в активную фазу, военные отрабатывают борьбу с условными диверсантами, сообщается в воскресенье на сайте Минобороны республики.Тактические учения проходят в Белоруссии 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками Западного оперативного командования на Гродненском направлении. Проведение учений одобрил белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."В активную фазу вступило комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Гулевича", — говорится в сообщении.По данным ведомства, в маневрах принимают участие механизированные, танковые, парашютно-десантные, артиллерийские, инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.Отмечается, что в ходе учений отрабатываются вопросы поиска, блокирования и уничтожения диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника с использованием воздушных поисково-штурмовых групп Сил специальных операций во взаимодействии с танковыми и мотострелковыми подразделениями.Также в рамках учений подразделения отработают ведение оборонительного боя на двух направлениях. В ходе отработки этапов оборонительного боя с танковым батальоном будет проведен этап боевой стрельбы, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200830/stychka-1576490582.html

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, безопасность, в мире