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Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в России на сентябрь этого года. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T04:57
2020-08-30T09:35
россия
индия
безопасность
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Индии</a> подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> на сентябрь этого года.Ранее об этом сообщали индийские СМИ.Российскую сторону проинформировали об этом решении.Как сообщало ранее Минобороны России, в учениях будут участвовать представители пяти иностранных государств. Индийские Bооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших после <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Общее число заразившихся COVID-19 в стране, по последним данным, превысило 3,46 миллиона человек. Как отмечает Министерство здравоохранения, количество выздоровевших достигло 76,47 процента от общего числа заболевших в стране и превысило 2,64 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 752 тысяч человек, или 21,72 процента от числа заболевших. Количество погибших от коронавируса в Индии превысило 62,5 тысячи и составляет 1,81 процента от общего числа выявленных случаев.
https://ria.ru/20200805/1575388793.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575105236.html
До военных учений ли в таких условиях? В пору медицинские учения организовывать с уклоном в борьбу с бактериологическим оружием. Это всех касается на планете.
185
Индия давно новый ополиз США .Хватит уже с цыганами якшаться
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россия
индия
РИА Новости
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60
россия, индия, безопасность

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

04:57 30.08.2020 (обновлено: 09:35 30.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИндийские военнослужащие
Индийские военнослужащие
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Индийские военнослужащие. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости. Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в России на сентябрь этого года.
Ранее об этом сообщали индийские СМИ.

"Россия и Индия — близкие и привилегированные стратегические партнеры. По приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на "Кавказ-2020", — говорится в заявлении официального представителя ведомства, опубликованном в Twitter.

Российскую сторону проинформировали об этом решении.
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Как сообщало ранее Минобороны России, в учениях будут участвовать представители пяти иностранных государств. Индийские Bооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.
Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших после США и Бразилии. Общее число заразившихся COVID-19 в стране, по последним данным, превысило 3,46 миллиона человек.
Как отмечает Министерство здравоохранения, количество выздоровевших достигло 76,47 процента от общего числа заболевших в стране и превысило 2,64 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 752 тысяч человек, или 21,72 процента от числа заболевших. Количество погибших от коронавируса в Индии превысило 62,5 тысячи и составляет 1,81 процента от общего числа выявленных случаев.
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РоссияИндияБезопасность
Популярные комментарии
До военных учений ли в таких условиях? В пору медицинские учения организовывать с уклоном в борьбу с бактериологическим оружием. Это всех касается на планете.
30 августа, 05:37
Михаил Мокрецов
1141166246
Индия давно новый ополиз США .Хватит уже с цыганами якшаться
30 августа, 06:47
AMAlex Melo
281021186
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