Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
04:57 30.08.2020 (обновлено: 09:35 30.08.2020)
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Индийские военнослужащие. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости. Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в России на сентябрь этого года.
Ранее об этом сообщали индийские СМИ.
"Россия и Индия — близкие и привилегированные стратегические партнеры. По приглашению России Индия принимает участие во многих международных мероприятиях. Однако ввиду пандемии и связанных с этим трудностей в учениях, включая организацию логистики, Индия решила не отправлять контингент в этом году на "Кавказ-2020", — говорится в заявлении официального представителя ведомства, опубликованном в Twitter.
Российскую сторону проинформировали об этом решении.
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Как сообщало ранее Минобороны России, в учениях будут участвовать представители пяти иностранных государств. Индийские Bооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.
Как отмечает Министерство здравоохранения, количество выздоровевших достигло 76,47 процента от общего числа заболевших в стране и превысило 2,64 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 752 тысяч человек, или 21,72 процента от числа заболевших. Количество погибших от коронавируса в Индии превысило 62,5 тысячи и составляет 1,81 процента от общего числа выявленных случаев.
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