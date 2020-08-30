https://ria.ru/20200830/ucheniya-1576481834.html

Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России

Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в России на сентябрь этого года. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T04:57

2020-08-30T04:57

2020-08-30T09:35

россия

индия

безопасность

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 30 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization__115/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Индии</a> подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", которое запланировано в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> на сентябрь этого года.Ранее об этом сообщали индийские СМИ.Российскую сторону проинформировали об этом решении.Как сообщало ранее Минобороны России, в учениях будут участвовать представители пяти иностранных государств. Индийские Bооруженные силы планировали задействовать в маневрах 200 человек.Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших после <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Общее число заразившихся COVID-19 в стране, по последним данным, превысило 3,46 миллиона человек. Как отмечает Министерство здравоохранения, количество выздоровевших достигло 76,47 процента от общего числа заболевших в стране и превысило 2,64 миллиона человек. Лечение в больницах проходят более 752 тысяч человек, или 21,72 процента от числа заболевших. Количество погибших от коронавируса в Индии превысило 62,5 тысячи и составляет 1,81 процента от общего числа выявленных случаев.

https://ria.ru/20200805/1575388793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575105236.html

Михаил Мокрецов До военных учений ли в таких условиях? В пору медицинские учения организовывать с уклоном в борьбу с бактериологическим оружием. Это всех касается на планете. 185

Alex Melo Индия давно новый ополиз США .Хватит уже с цыганами якшаться 128

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, индия, безопасность