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Туризм
https://ria.ru/20200830/tver-1576339435.html
Между двумя столицами. На выходные — в Тверь
Три часа на электричке или полтора на скором поезде — и вы из Москвы попадаете в Тверь. От Петербурга — примерно столько же. В городе, возникшем почти девять... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T08:00
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еда - туризм
куда поехать
куда поехать в выходные
что посмотреть
маршруты - туризм
туризм
туризм
тверь
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<strong>МОСКВА, 30 авг —</strong> <strong> РИА Новости, Мария Селиванова. </strong>Три часа на электричке или полтора на скором поезде — и вы из Москвы попадаете в Тверь. От Петербурга — примерно столько же. В городе, возникшем почти девять столетий назад на берегу реки Тверцы, есть чем заняться в выходные. Где искать лучший пляж, как почувствовать себя российским императором, зачем идти в Музей козла, а также что есть, пить и смотреть в Твери — в фотоленте РИА Новости.
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еда - туризм, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть , маршруты - туризм, фото, туризм, тверь

Между двумя столицами. На выходные — в Тверь

08:00 30.08.2020
5453
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Три часа на электричке или полтора на скором поезде — и вы из Москвы попадаете в Тверь. От Петербурга — примерно столько же. В городе, возникшем почти девять столетий назад на берегу реки Тверцы, есть чем заняться в выходные. Где искать лучший пляж, как почувствовать себя российским императором, зачем идти в Музей козла, а также что есть, пить и смотреть в Твери — в фотоленте РИА Новости.
CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova /

Экскурсию можно начинать прямо с железнодорожного вокзала. В здании середины XIX века расположены императорские комнаты. В них, курсируя между двумя столицами, останавливались Николай I, Александр III, Николай II.

Здание железнодорожного вокзала в Твери
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Экскурсию можно начинать прямо с железнодорожного вокзала. В здании середины XIX века расположены императорские комнаты. В них, курсируя между двумя столицами, останавливались Николай I, Александр III, Николай II.

CC BY-SA 4.0 / GAlexandrova /
© Фото : Туристический портал Тверской области

Реставраторы восстановили в императорских комнатах сводчатые потолки, старинные камины, лепнину, люстры с гербами, дубовый паркет с затейливым узором. Жемчужина вокзала — Круглая комната с зелеными обоями с золоченым рисунком. Здесь Николай I принимал местных чиновников.

Императорские комнаты в Твери
2 из 12

Реставраторы восстановили в императорских комнатах сводчатые потолки, старинные камины, лепнину, люстры с гербами, дубовый паркет с затейливым узором. Жемчужина вокзала — Круглая комната с зелеными обоями с золоченым рисунком. Здесь Николай I принимал местных чиновников.

© Фото : Туристический портал Тверской области
© Depositphotos / BestPhotoStudio

В городе — более 30 мостов через Волгу, Тверцу и Тьмаку. Купаться можно в первых двух реках.

"За Староволжским мостом — большой городской пляж, он симпатично обустроен, там много спортивных и детских площадок", — рассказывает частный гид Елена Кузнецова.

Вид на город Тверь
3 из 12

В городе — более 30 мостов через Волгу, Тверцу и Тьмаку. Купаться можно в первых двух реках.

"За Староволжским мостом — большой городской пляж, он симпатично обустроен, там много спортивных и детских площадок", — рассказывает частный гид Елена Кузнецова.

© Depositphotos / BestPhotoStudio
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Обязательно прогуляйтесь по волжским набережным. "Правый берег тусовочный, левый — более спокойный", — говорит Елена.

На набережной реки Волги в Твери
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Обязательно прогуляйтесь по волжским набережным. "Правый берег тусовочный, левый — более спокойный", — говорит Елена.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© Depositphotos / Leonid_Andronov

На Соборной площади расположен Тверской императорский путевой дворец. Его построили в середине XVIII века для отдыха путешествующих членов царской семьи.

В XIX столетии здесь жила Екатерина Павловна — сестра императора Александра I и супруга тверского губернатора Георга Ольденбургского. В тот период дворец был центром светской жизни и модным литературным салоном. Считается, что именно здесь историк Николай Карамзин читал Александру I отрывки из "Истории государства Российского".

Сейчас там — картинная галерея.

Художественная галерея в Твери
5 из 12

На Соборной площади расположен Тверской императорский путевой дворец. Его построили в середине XVIII века для отдыха путешествующих членов царской семьи.

В XIX столетии здесь жила Екатерина Павловна — сестра императора Александра I и супруга тверского губернатора Георга Ольденбургского. В тот период дворец был центром светской жизни и модным литературным салоном. Считается, что именно здесь историк Николай Карамзин читал Александру I отрывки из "Истории государства Российского".

Сейчас там — картинная галерея.

© Depositphotos / Leonid_Andronov
© РИА Новости / Андрей Житенев

Рядом — городской сад, построенный на месте разрушенного кремля. Здесь дети могут покататься на аттракционах, а взрослые — посидеть в многочисленных летних кафе и зайти в туристический информационный центр.

Парк знаменит интересными историями. "К примеру, полвека назад на месте сегодняшнего розария были так называемые доски, куда не ходили приличные девочки", — рассказывает гид Анастасия Малинкина. Оказывается, так именовали главную танцплощадку — настил из досок. "Еще мою маму учителя стыдили: "Хорошие девочки на дискотеках не танцуют. Да еще и диджей там, как жокей — управляет вами, как лошадьми".

Тверь. Городской сад
6 из 12

Рядом — городской сад, построенный на месте разрушенного кремля. Здесь дети могут покататься на аттракционах, а взрослые — посидеть в многочисленных летних кафе и зайти в туристический информационный центр.

Парк знаменит интересными историями. "К примеру, полвека назад на месте сегодняшнего розария были так называемые доски, куда не ходили приличные девочки", — рассказывает гид Анастасия Малинкина. Оказывается, так именовали главную танцплощадку — настил из досок. "Еще мою маму учителя стыдили: "Хорошие девочки на дискотеках не танцуют. Да еще и диджей там, как жокей — управляет вами, как лошадьми".

© РИА Новости / Андрей Житенев
© Фото : Туристический портал Тверской области

В Музее козла — более 5,5 тысячи экспонатов, привезенных из четырех десятков стран. Собирать коллекцию в 2008 году начал историк Владимир Лавренов.

Посетителям по фамилии Козлов — вход бесплатный, а вот Волковым билет продадут только по двойному тарифу.

Можно трогать экспонаты руками, примерить на себя образ и сделать смешное фото. И даже получить удостоверение "Я — козел!".

Музей Козла в Твери
7 из 12

В Музее козла — более 5,5 тысячи экспонатов, привезенных из четырех десятков стран. Собирать коллекцию в 2008 году начал историк Владимир Лавренов.

Посетителям по фамилии Козлов — вход бесплатный, а вот Волковым билет продадут только по двойному тарифу.

Можно трогать экспонаты руками, примерить на себя образ и сделать смешное фото. И даже получить удостоверение "Я — козел!".

© Фото : Туристический портал Тверской области
© Фото : предоставлено администрацией Музея Козла

Уже несколько лет Музей козла проводит фестиваль "Козловы всех стран, соединяйтесь!". Участники соревнуются в прыжках через козла, примеряют рога, распиливают бревна на козлах и покупают на память медаль "Заслуженному козлу".

Фестиваль Козловы всех стран, соединяйтесь!
8 из 12

Уже несколько лет Музей козла проводит фестиваль "Козловы всех стран, соединяйтесь!". Участники соревнуются в прыжках через козла, примеряют рога, распиливают бревна на козлах и покупают на память медаль "Заслуженному козлу".

© Фото : предоставлено администрацией Музея Козла
© Depositphotos / Cad_wizard

Бульвар Радищева и пересекающая его улица Трехсвятская — тверской "Арбат". Местные жители называют это место Трёхой. Здесь проходят ярмарки, выступают уличные музыканты, продают сувениры, под круглыми часами встречаются влюбленные.

Город Тверь
9 из 12

Бульвар Радищева и пересекающая его улица Трехсвятская — тверской "Арбат". Местные жители называют это место Трёхой. Здесь проходят ярмарки, выступают уличные музыканты, продают сувениры, под круглыми часами встречаются влюбленные.

© Depositphotos / Cad_wizard
© Depositphotos / Devin_Pavel

"Морозовский городок", или "Морозовские казармы", — комплекс зданий, возведенных в период с 1858 по 1910 год на деньги купцов Морозовых.

Это — первый в России микрорайон. За стеной с двумя воротами располагалась не только ткацко-прядильная фабрика, но и казармы для рабочих (одна из них называется "Париж"), больница, Народный театр, магазины, библиотека, полицейский участок.

Морозовский городок, Тверь
10 из 12

"Морозовский городок", или "Морозовские казармы", — комплекс зданий, возведенных в период с 1858 по 1910 год на деньги купцов Морозовых.

Это — первый в России микрорайон. За стеной с двумя воротами располагалась не только ткацко-прядильная фабрика, но и казармы для рабочих (одна из них называется "Париж"), больница, Народный театр, магазины, библиотека, полицейский участок.

© Depositphotos / Devin_Pavel
© РИА Новости / Д. Смирнов / Перейти в фотобанк

Знаменитому тверскому купцу, автору исторической приключенческой книги "Хождение за три моря" Афанасию Никитину возвели три памятника. Их местоположение символизирует торговый путь героя — Тверь, Индия и Феодосия.

"Совсем недавно историки говорили о Васко да Гаме как о первооткрывателе Индии. Однако сейчас достоверно известно, что первым достиг берегов невиданной земли в 1471 году обычный купец из Твери", — говорится на главном туристическом портале города.

Памятник путешественнику Афанасию Никитину
11 из 12

Знаменитому тверскому купцу, автору исторической приключенческой книги "Хождение за три моря" Афанасию Никитину возвели три памятника. Их местоположение символизирует торговый путь героя — Тверь, Индия и Феодосия.

"Совсем недавно историки говорили о Васко да Гаме как о первооткрывателе Индии. Однако сейчас достоверно известно, что первым достиг берегов невиданной земли в 1471 году обычный купец из Твери", — говорится на главном туристическом портале города.

© РИА Новости / Д. Смирнов
Перейти в фотобанк
© Depositphotos / nito103

Традиционный сувенир — мармелад, который вручную изготавливают на фабрике в Лихославле, в 39 километрах от Твери.

Еще здесь покупают местную деревянную игрушку, изделия из льна и произведения торжокских золотошвей.

Неподалеку, в Кашине, можно приобрести травяные и ягодные настойки и бальзамы.

Мармеладные конфеты
12 из 12

Традиционный сувенир — мармелад, который вручную изготавливают на фабрике в Лихославле, в 39 километрах от Твери.

Еще здесь покупают местную деревянную игрушку, изделия из льна и произведения торжокских золотошвей.

Неподалеку, в Кашине, можно приобрести травяные и ягодные настойки и бальзамы.

© Depositphotos / nito103
6500316
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