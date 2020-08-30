Между двумя столицами. На выходные — в Тверь
Экскурсию можно начинать прямо с железнодорожного вокзала. В здании середины XIX века расположены императорские комнаты. В них, курсируя между двумя столицами, останавливались Николай I, Александр III, Николай II.
Экскурсию можно начинать прямо с железнодорожного вокзала. В здании середины XIX века расположены императорские комнаты. В них, курсируя между двумя столицами, останавливались Николай I, Александр III, Николай II.
Реставраторы восстановили в императорских комнатах сводчатые потолки, старинные камины, лепнину, люстры с гербами, дубовый паркет с затейливым узором. Жемчужина вокзала — Круглая комната с зелеными обоями с золоченым рисунком. Здесь Николай I принимал местных чиновников.
Реставраторы восстановили в императорских комнатах сводчатые потолки, старинные камины, лепнину, люстры с гербами, дубовый паркет с затейливым узором. Жемчужина вокзала — Круглая комната с зелеными обоями с золоченым рисунком. Здесь Николай I принимал местных чиновников.
В городе — более 30 мостов через Волгу, Тверцу и Тьмаку. Купаться можно в первых двух реках.
"За Староволжским мостом — большой городской пляж, он симпатично обустроен, там много спортивных и детских площадок", — рассказывает частный гид Елена Кузнецова.
В городе — более 30 мостов через Волгу, Тверцу и Тьмаку. Купаться можно в первых двух реках.
"За Староволжским мостом — большой городской пляж, он симпатично обустроен, там много спортивных и детских площадок", — рассказывает частный гид Елена Кузнецова.
Обязательно прогуляйтесь по волжским набережным. "Правый берег тусовочный, левый — более спокойный", — говорит Елена.
Обязательно прогуляйтесь по волжским набережным. "Правый берег тусовочный, левый — более спокойный", — говорит Елена.
На Соборной площади расположен Тверской императорский путевой дворец. Его построили в середине XVIII века для отдыха путешествующих членов царской семьи.
В XIX столетии здесь жила Екатерина Павловна — сестра императора Александра I и супруга тверского губернатора Георга Ольденбургского. В тот период дворец был центром светской жизни и модным литературным салоном. Считается, что именно здесь историк Николай Карамзин читал Александру I отрывки из "Истории государства Российского".
Сейчас там — картинная галерея.
На Соборной площади расположен Тверской императорский путевой дворец. Его построили в середине XVIII века для отдыха путешествующих членов царской семьи.
В XIX столетии здесь жила Екатерина Павловна — сестра императора Александра I и супруга тверского губернатора Георга Ольденбургского. В тот период дворец был центром светской жизни и модным литературным салоном. Считается, что именно здесь историк Николай Карамзин читал Александру I отрывки из "Истории государства Российского".
Сейчас там — картинная галерея.
Рядом — городской сад, построенный на месте разрушенного кремля. Здесь дети могут покататься на аттракционах, а взрослые — посидеть в многочисленных летних кафе и зайти в туристический информационный центр.
Парк знаменит интересными историями. "К примеру, полвека назад на месте сегодняшнего розария были так называемые доски, куда не ходили приличные девочки", — рассказывает гид Анастасия Малинкина. Оказывается, так именовали главную танцплощадку — настил из досок. "Еще мою маму учителя стыдили: "Хорошие девочки на дискотеках не танцуют. Да еще и диджей там, как жокей — управляет вами, как лошадьми".
Рядом — городской сад, построенный на месте разрушенного кремля. Здесь дети могут покататься на аттракционах, а взрослые — посидеть в многочисленных летних кафе и зайти в туристический информационный центр.
Парк знаменит интересными историями. "К примеру, полвека назад на месте сегодняшнего розария были так называемые доски, куда не ходили приличные девочки", — рассказывает гид Анастасия Малинкина. Оказывается, так именовали главную танцплощадку — настил из досок. "Еще мою маму учителя стыдили: "Хорошие девочки на дискотеках не танцуют. Да еще и диджей там, как жокей — управляет вами, как лошадьми".
В Музее козла — более 5,5 тысячи экспонатов, привезенных из четырех десятков стран. Собирать коллекцию в 2008 году начал историк Владимир Лавренов.
Посетителям по фамилии Козлов — вход бесплатный, а вот Волковым билет продадут только по двойному тарифу.
Можно трогать экспонаты руками, примерить на себя образ и сделать смешное фото. И даже получить удостоверение "Я — козел!".
В Музее козла — более 5,5 тысячи экспонатов, привезенных из четырех десятков стран. Собирать коллекцию в 2008 году начал историк Владимир Лавренов.
Посетителям по фамилии Козлов — вход бесплатный, а вот Волковым билет продадут только по двойному тарифу.
Можно трогать экспонаты руками, примерить на себя образ и сделать смешное фото. И даже получить удостоверение "Я — козел!".
Уже несколько лет Музей козла проводит фестиваль "Козловы всех стран, соединяйтесь!". Участники соревнуются в прыжках через козла, примеряют рога, распиливают бревна на козлах и покупают на память медаль "Заслуженному козлу".
Уже несколько лет Музей козла проводит фестиваль "Козловы всех стран, соединяйтесь!". Участники соревнуются в прыжках через козла, примеряют рога, распиливают бревна на козлах и покупают на память медаль "Заслуженному козлу".
Бульвар Радищева и пересекающая его улица Трехсвятская — тверской "Арбат". Местные жители называют это место Трёхой. Здесь проходят ярмарки, выступают уличные музыканты, продают сувениры, под круглыми часами встречаются влюбленные.
Бульвар Радищева и пересекающая его улица Трехсвятская — тверской "Арбат". Местные жители называют это место Трёхой. Здесь проходят ярмарки, выступают уличные музыканты, продают сувениры, под круглыми часами встречаются влюбленные.
"Морозовский городок", или "Морозовские казармы", — комплекс зданий, возведенных в период с 1858 по 1910 год на деньги купцов Морозовых.
Это — первый в России микрорайон. За стеной с двумя воротами располагалась не только ткацко-прядильная фабрика, но и казармы для рабочих (одна из них называется "Париж"), больница, Народный театр, магазины, библиотека, полицейский участок.
"Морозовский городок", или "Морозовские казармы", — комплекс зданий, возведенных в период с 1858 по 1910 год на деньги купцов Морозовых.
Это — первый в России микрорайон. За стеной с двумя воротами располагалась не только ткацко-прядильная фабрика, но и казармы для рабочих (одна из них называется "Париж"), больница, Народный театр, магазины, библиотека, полицейский участок.
Знаменитому тверскому купцу, автору исторической приключенческой книги "Хождение за три моря" Афанасию Никитину возвели три памятника. Их местоположение символизирует торговый путь героя — Тверь, Индия и Феодосия.
"Совсем недавно историки говорили о Васко да Гаме как о первооткрывателе Индии. Однако сейчас достоверно известно, что первым достиг берегов невиданной земли в 1471 году обычный купец из Твери", — говорится на главном туристическом портале города.
Знаменитому тверскому купцу, автору исторической приключенческой книги "Хождение за три моря" Афанасию Никитину возвели три памятника. Их местоположение символизирует торговый путь героя — Тверь, Индия и Феодосия.
"Совсем недавно историки говорили о Васко да Гаме как о первооткрывателе Индии. Однако сейчас достоверно известно, что первым достиг берегов невиданной земли в 1471 году обычный купец из Твери", — говорится на главном туристическом портале города.
Традиционный сувенир — мармелад, который вручную изготавливают на фабрике в Лихославле, в 39 километрах от Твери.
Еще здесь покупают местную деревянную игрушку, изделия из льна и произведения торжокских золотошвей.
Неподалеку, в Кашине, можно приобрести травяные и ягодные настойки и бальзамы.
Традиционный сувенир — мармелад, который вручную изготавливают на фабрике в Лихославле, в 39 километрах от Твери.
Еще здесь покупают местную деревянную игрушку, изделия из льна и произведения торжокских золотошвей.
Неподалеку, в Кашине, можно приобрести травяные и ягодные настойки и бальзамы.