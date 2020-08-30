Между двумя столицами. На выходные — в Тверь

В городе — более 30 мостов через Волгу, Тверцу и Тьмаку. Купаться можно в первых двух реках.

"За Староволжским мостом — большой городской пляж, он симпатично обустроен, там много спортивных и детских площадок", — рассказывает частный гид Елена Кузнецова.