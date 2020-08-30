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https://ria.ru/20200830/tramp-1576489019.html
Трамп переоценил стоимость собственного автографа
Президент США Дональд Трамп во время визита в Луизиану предположил, что его автограф можно продать на интернет-аукционе eBay за десять тысяч долларов, сообщило... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:41
2020-08-30T14:32
дональд трамп
луизиана
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> во время визита в Луизиану предположил, что его автограф можно продать на интернет-аукционе eBay за десять тысяч долларов, сообщило <a href="https://www.thedailybeast.com/sell-it-tonight-on-ebay-trump-gives-emergency-officials-his-autograph-claims-its-worth-dollar10k?ref=home" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Beast</a>.Глава государства посетил районы, пострадавшие от урагана "Лаура". Как сообщает издание, после обсуждения ситуации с природным бедствием Трамп дал несколько автографов представителям местных чрезвычайных служб.Согласно сайту eBay, автографы президента, как правило, продаются по гораздо более низкой цене.В четверг ураган "Лаура", усилившийся до четвертой категории по пятибалльной шкале, обрушился на США со скоростью ветра до 240 километров в час. Проходя над территорией Луизианы, ураган ослабел до второй категории, а впоследствии — до тропической депрессии.
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дональд трамп, луизиана, сша, в мире

Трамп переоценил стоимость собственного автографа

13:41 30.08.2020 (обновлено: 14:32 30.08.2020)
1960
© AP Photo / Matt SlocumДональд Трамп дает автограф
Дональд Трамп дает автограф
© AP Photo / Matt Slocum
Дональд Трамп дает автограф. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время визита в Луизиану предположил, что его автограф можно продать на интернет-аукционе eBay за десять тысяч долларов, сообщило Daily Beast.
Глава государства посетил районы, пострадавшие от урагана "Лаура". Как сообщает издание, после обсуждения ситуации с природным бедствием Трамп дал несколько автографов представителям местных чрезвычайных служб.

"Продайте это сегодня на eBay. Вы получите десять тысяч долларов. Если я впишу ваше имя, ценность значительно уменьшится. Так что продайте его сегодня вечером на eBay", — сказал глава государства одному из собравшихся.

Согласно сайту eBay, автографы президента, как правило, продаются по гораздо более низкой цене.
В четверг ураган "Лаура", усилившийся до четвертой категории по пятибалльной шкале, обрушился на США со скоростью ветра до 240 километров в час. Проходя над территорией Луизианы, ураган ослабел до второй категории, а впоследствии — до тропической депрессии.
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