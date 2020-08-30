https://ria.ru/20200830/tramp-1576489019.html

Трамп переоценил стоимость собственного автографа

Президент США Дональд Трамп во время визита в Луизиану предположил, что его автограф можно продать на интернет-аукционе eBay за десять тысяч долларов, сообщило... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:41

2020-08-30T13:41

2020-08-30T14:32

дональд трамп

луизиана

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> во время визита в Луизиану предположил, что его автограф можно продать на интернет-аукционе eBay за десять тысяч долларов, сообщило <a href="https://www.thedailybeast.com/sell-it-tonight-on-ebay-trump-gives-emergency-officials-his-autograph-claims-its-worth-dollar10k?ref=home" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Beast</a>.Глава государства посетил районы, пострадавшие от урагана "Лаура". Как сообщает издание, после обсуждения ситуации с природным бедствием Трамп дал несколько автографов представителям местных чрезвычайных служб.Согласно сайту eBay, автографы президента, как правило, продаются по гораздо более низкой цене.В четверг ураган "Лаура", усилившийся до четвертой категории по пятибалльной шкале, обрушился на США со скоростью ветра до 240 километров в час. Проходя над территорией Луизианы, ураган ослабел до второй категории, а впоследствии — до тропической депрессии.

https://ria.ru/20200830/zvonok-1576483603.html

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сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, луизиана, сша, в мире