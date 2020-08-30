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Распространение нового коронавируса
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В России провели более 36,4 миллиона тестов на коронавирус
Более 36,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 211... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:23
2020-08-30T09:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Более 36,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 211 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В РФ проведено более 36,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 211 578 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 340 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России провели более 36,4 миллиона тестов на коронавирус

09:23 30.08.2020
206
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Более 36,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 211 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 36,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 211 578 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 340 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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