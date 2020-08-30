https://ria.ru/20200830/telegram-1576489883.html

Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера

Пользователи ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:20

2020-08-30T14:20

2020-08-30T14:20

telegram (приложение)

технологии

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Пользователи ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе мессенджера <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>, следует из данных сайта <a href="https://downdetector.ru/ne-rabotaet/telegram/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Downdetector</a>, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По данным портала, перебои начались около 12.45 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Telegram зафиксировано в России, Сингапуре, Германии, Франции, Турции и Великобритании.Больше всего жалоб поступило на невозможность подключения к мессенджеру (89%) и проблемы с отправкой сообщений (10%).Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20200826/whatsapp-1576324377.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), технологии