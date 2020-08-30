https://ria.ru/20200830/tayvan-1576485850.html

Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань

Своим визитом на Тайвань, начавшимся в воскресенье, глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил допустил серьезное вмешательство во внутренние РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T11:01

2020-08-30T11:01

2020-08-30T11:05

ярослав кубера

андрей бабиш

мид чехии

парламент чехии

тайвань

китай

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567032931_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d9ad118e9c2d89534d70911117590de0.jpg

<strong>ПРАГА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Своим визитом на <a href="http://ria.ru/location_Taiwan/" target="_blank" data-auto="true">Тайвань</a>, начавшимся в воскресенье, глава верхней палаты <a href="http://ria.ru/organization_Parlament_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">парламента Чехии</a>, сената, Милош Выстрчил допустил серьезное вмешательство во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, нарушил его суверенитет и территориальную целостность, а также основные принципы международных отношений, говорится в заявлении, с которым выступило посольство КНР в <a href="http://ria.ru/location_Praha/" target="_blank" data-auto="true">Праге</a>.Выстрчил, который, согласно конституции республики, является вторым по рангу политиком в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> после президента, вылетел из Праги во второй половине дня субботы и в ночь на воскресенье прибыл, как сообщило Чешское ТВ, в <a href="http://ria.ru/location_Taipei/" target="_blank" data-auto="true">Тайбэй</a>. В состав сопровождающей его делегации входит около 90 чешских предпринимателей, а также ряд политиков, в частности, приматор (глава) Праги Зденек Гржиб. Предполагаются встречи участников поездки с местными политиками и переговоры о торговых отношениях. В Прагу делегация вернется в субботу, 5 сентября.С визитом главы сената на Тайвань ранее выразили свое несогласие президент республики Милош Земан, премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Babish/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бабиш</a> и ряд иных чешских политиков, считающих необходимым соблюдение принципа "одного Китая". От визита Выстрчила также дистанцировался <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Чехии</a>."Господину Выстрчилу безразличны китайско-чешские отношения и успешное двустороннее сотрудничество, он игнорирует мнение широкой общественности Чехии. В собственных политических интересах он настаивал на посещении Тайваня, чем допустил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушил национальный суверенитет и территориальную целостность, а также серьезно нарушил основные принципы международных отношений и политические обязательства в двусторонних отношениях", - говорится в заявлении посольства КНР в Праге.Диппредставительство КНР призвало в своем заявлении чешскую сторону придерживаться принципа "одного Китая" и "действительными делами оберегать развитие отношений между КНР и Чехией".Визит на Тайвань планировал еще предшественник Выстрчила на посту главы сената, <a href="http://ria.ru/person_yaroslav-kubera/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Кубера</a>, скончавшийся в январе этого года. Посольство КНР в Праге неоднократно выражало протест против этой поездки. Именно давление со стороны посольства КНР Выстрчил назвал одним из доводов для того, чтобы непременно осуществить свой визит на Тайвань.

https://ria.ru/20200721/1574655427.html

https://ria.ru/20191221/1562679067.html

3

тайвань

китай

чехия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярослав кубера, андрей бабиш, мид чехии, парламент чехии, тайвань, китай, чехия, в мире