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Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань
Своим визитом на Тайвань, начавшимся в воскресенье, глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил допустил серьезное вмешательство во внутренние РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T11:01
2020-08-30T11:05
ярослав кубера
андрей бабиш
мид чехии
парламент чехии
тайвань
китай
чехия
в мире
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<strong>ПРАГА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Своим визитом на <a href="http://ria.ru/location_Taiwan/" target="_blank" data-auto="true">Тайвань</a>, начавшимся в воскресенье, глава верхней палаты <a href="http://ria.ru/organization_Parlament_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">парламента Чехии</a>, сената, Милош Выстрчил допустил серьезное вмешательство во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, нарушил его суверенитет и территориальную целостность, а также основные принципы международных отношений, говорится в заявлении, с которым выступило посольство КНР в <a href="http://ria.ru/location_Praha/" target="_blank" data-auto="true">Праге</a>.Выстрчил, который, согласно конституции республики, является вторым по рангу политиком в <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> после президента, вылетел из Праги во второй половине дня субботы и в ночь на воскресенье прибыл, как сообщило Чешское ТВ, в <a href="http://ria.ru/location_Taipei/" target="_blank" data-auto="true">Тайбэй</a>. В состав сопровождающей его делегации входит около 90 чешских предпринимателей, а также ряд политиков, в частности, приматор (глава) Праги Зденек Гржиб. Предполагаются встречи участников поездки с местными политиками и переговоры о торговых отношениях. В Прагу делегация вернется в субботу, 5 сентября.С визитом главы сената на Тайвань ранее выразили свое несогласие президент республики Милош Земан, премьер <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Babish/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бабиш</a> и ряд иных чешских политиков, считающих необходимым соблюдение принципа "одного Китая". От визита Выстрчила также дистанцировался <a href="http://ria.ru/organization_MID_CHekhii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Чехии</a>."Господину Выстрчилу безразличны китайско-чешские отношения и успешное двустороннее сотрудничество, он игнорирует мнение широкой общественности Чехии. В собственных политических интересах он настаивал на посещении Тайваня, чем допустил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушил национальный суверенитет и территориальную целостность, а также серьезно нарушил основные принципы международных отношений и политические обязательства в двусторонних отношениях", - говорится в заявлении посольства КНР в Праге.Диппредставительство КНР призвало в своем заявлении чешскую сторону придерживаться принципа "одного Китая" и "действительными делами оберегать развитие отношений между КНР и Чехией".Визит на Тайвань планировал еще предшественник Выстрчила на посту главы сената, <a href="http://ria.ru/person_yaroslav-kubera/" target="_blank" data-auto="true">Ярослав Кубера</a>, скончавшийся в январе этого года. Посольство КНР в Праге неоднократно выражало протест против этой поездки. Именно давление со стороны посольства КНР Выстрчил назвал одним из доводов для того, чтобы непременно осуществить свой визит на Тайвань.
https://ria.ru/20200721/1574655427.html
https://ria.ru/20191221/1562679067.html
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тайвань
китай
чехия
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ярослав кубера, андрей бабиш, мид чехии, парламент чехии, тайвань, китай, чехия, в мире

Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань

11:01 30.08.2020 (обновлено: 11:05 30.08.2020)
209
© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
© Depositphotos / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Своим визитом на Тайвань, начавшимся в воскресенье, глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил допустил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, нарушил его суверенитет и территориальную целостность, а также основные принципы международных отношений, говорится в заявлении, с которым выступило посольство КНР в Праге.
Выстрчил, который, согласно конституции республики, является вторым по рангу политиком в Чехии после президента, вылетел из Праги во второй половине дня субботы и в ночь на воскресенье прибыл, как сообщило Чешское ТВ, в Тайбэй. В состав сопровождающей его делегации входит около 90 чешских предпринимателей, а также ряд политиков, в частности, приматор (глава) Праги Зденек Гржиб. Предполагаются встречи участников поездки с местными политиками и переговоры о торговых отношениях. В Прагу делегация вернется в субботу, 5 сентября.
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С визитом главы сената на Тайвань ранее выразили свое несогласие президент республики Милош Земан, премьер Андрей Бабиш и ряд иных чешских политиков, считающих необходимым соблюдение принципа "одного Китая". От визита Выстрчила также дистанцировался МИД Чехии.
"Господину Выстрчилу безразличны китайско-чешские отношения и успешное двустороннее сотрудничество, он игнорирует мнение широкой общественности Чехии. В собственных политических интересах он настаивал на посещении Тайваня, чем допустил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушил национальный суверенитет и территориальную целостность, а также серьезно нарушил основные принципы международных отношений и политические обязательства в двусторонних отношениях", - говорится в заявлении посольства КНР в Праге.
Диппредставительство КНР призвало в своем заявлении чешскую сторону придерживаться принципа "одного Китая" и "действительными делами оберегать развитие отношений между КНР и Чехией".
Визит на Тайвань планировал еще предшественник Выстрчила на посту главы сената, Ярослав Кубера, скончавшийся в январе этого года. Посольство КНР в Праге неоднократно выражало протест против этой поездки. Именно давление со стороны посольства КНР Выстрчил назвал одним из доводов для того, чтобы непременно осуществить свой визит на Тайвань.
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Ярослав КубераАндрей БабишМИД ЧехииПарламент ЧехииТайваньКитайЧехияВ мире
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