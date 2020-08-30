Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань
11:01 30.08.2020 (обновлено: 11:05 30.08.2020)
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Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
ПРАГА, 30 авг – РИА Новости. Своим визитом на Тайвань, начавшимся в воскресенье, глава верхней палаты парламента Чехии, сената, Милош Выстрчил допустил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, нарушил его суверенитет и территориальную целостность, а также основные принципы международных отношений, говорится в заявлении, с которым выступило посольство КНР в Праге.
Выстрчил, который, согласно конституции республики, является вторым по рангу политиком в Чехии после президента, вылетел из Праги во второй половине дня субботы и в ночь на воскресенье прибыл, как сообщило Чешское ТВ, в Тайбэй. В состав сопровождающей его делегации входит около 90 чешских предпринимателей, а также ряд политиков, в частности, приматор (глава) Праги Зденек Гржиб. Предполагаются встречи участников поездки с местными политиками и переговоры о торговых отношениях. В Прагу делегация вернется в субботу, 5 сентября.
С визитом главы сената на Тайвань ранее выразили свое несогласие президент республики Милош Земан, премьер Андрей Бабиш и ряд иных чешских политиков, считающих необходимым соблюдение принципа "одного Китая". От визита Выстрчила также дистанцировался МИД Чехии.
"Господину Выстрчилу безразличны китайско-чешские отношения и успешное двустороннее сотрудничество, он игнорирует мнение широкой общественности Чехии. В собственных политических интересах он настаивал на посещении Тайваня, чем допустил серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, серьезно нарушил национальный суверенитет и территориальную целостность, а также серьезно нарушил основные принципы международных отношений и политические обязательства в двусторонних отношениях", - говорится в заявлении посольства КНР в Праге.
Диппредставительство КНР призвало в своем заявлении чешскую сторону придерживаться принципа "одного Китая" и "действительными делами оберегать развитие отношений между КНР и Чехией".
Визит на Тайвань планировал еще предшественник Выстрчила на посту главы сената, Ярослав Кубера, скончавшийся в январе этого года. Посольство КНР в Праге неоднократно выражало протест против этой поездки. Именно давление со стороны посольства КНР Выстрчил назвал одним из доводов для того, чтобы непременно осуществить свой визит на Тайвань.
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