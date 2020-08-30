Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200830/tavrida-1576481215.html
30 тысяч автомобилей проехали по трассе "Таврида" за первые сутки
Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида", сообщает Министерство... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:06
2020-08-30T05:10
россия
таврида (трасса)
евгений дитрих
керчь
министерство транспорта рф (минтранс россии)
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576447188_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_b907869e69da0a4bc8a6543465f1942b.png
<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. </strong>Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> до <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> по трассе "<a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa/" target="_blank">Таврида</a>", сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Министерство транспорта России</a>.Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus."Половина этого потока прошла по обходу <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в сторону Севастополя либо в обратном направлении", - говорится в сообщении ведомства.Данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя. В министерстве отмечают, что до запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть.Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.Современная и удобнаяПрезидент во время поездки высоко оценил дорогу, назвав ее по-настоящему современной и удобной."Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво", — отметил Путин.Кроме того, глава государства предложил сделать съезды от трассы к берегу."Особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут&lt;...&gt; на море", — сказал он во время поездки.Говоря о значении трассы, Путин отметил, что она даст хороший толчок развитию региона."Кроме того что туристы будут ездить, вспоминать, кто как это сделал здорово. А еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии", — указал президент.Твердая пятеркаМинистр транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a>, говоря о качестве трассы "Таврида", отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась бы ни одна капля."Твердая пятерка", - сказал министр. "Сейчас подводишь итоги больших строек, причем качественно выполненных, всегда вспоминается, как это было, как это начиналось. И могу сказать, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно", - заявил он.Еще 200 километров дорогПутин также сообщил, что в Крыму, помимо трассы "Таврида", построят еще 200 километров дорог, а в других южных регионах еще порядка 260 километров."В целом мы продлили программу развития Крыма до 2024 года, и в этой программе предусмотрено дорожное строительство. Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 километров, то есть "Таврида" - 250 (километров), а еще 200 должно быть построено, отреставрировано, отремонтировано", - сказал Путин во время общения с рабочими, построившими трассу."Таврида"Автомобильная дорога "Таврида" располагается в границах двух регионов России - в <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и в городе федерального значения Севастополе. Она будет соответствовать параметрам категории 1В, иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими автодорогами. Расчетная скорость движения по автодороге - 120 километров в час.В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан. Планировалось, что до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 километра от Керчи до Севастополя. Завершение строительства трассы "Таврида" запланировано на конец 2023 года. Стройку осуществляет АО "ВАД".<strong>Подробнее о новостях Крыма -</strong> <strong><a href="http://crimea.ria.ru/" target="_blank">на crimea.ria.ru&gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/tavrida-1576388073.html
https://ria.ru/20200827/peschera-1576400385.html
https://ria.ru/20200827/krym-1576403000.html
https://ria.ru/20200828/tavrida-1576448281.html
россия
керчь
республика крым
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576447188_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_f9eefe9d0412650122c1671d05a0bc45.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, таврида (трасса), евгений дитрих, керчь, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир путин, республика крым, севастополь, общество

30 тысяч автомобилей проехали по трассе "Таврида" за первые сутки

02:06 30.08.2020 (обновлено: 05:10 30.08.2020)
12437
© РИА Новости / Максим ГрозновПоездка по трассе "Таврида"
Поездка по трассе Таврида
© РИА Новости / Максим Грознов
Поездка по трассе "Таврида". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида", сообщает Министерство транспорта России.
Президент Владимир Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.
Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе Таврида
27 августа, 16:05
Опубликовано видео с Путиным, проехавшим по трассе в Крым на Aurus
"Половина этого потока прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя либо в обратном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя. В министерстве отмечают, что до запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть.
Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.

Современная и удобная

Президент во время поездки высоко оценил дорогу, назвав ее по-настоящему современной и удобной.
"Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво", — отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин беседует с дорожниками, которые принимали участие в строительстве, на церемонии запуска движения по трассе Таврида в Крыму
27 августа, 19:34
Путину рассказали о необычной находке при строительстве трассы "Таврида"
Кроме того, глава государства предложил сделать съезды от трассы к берегу.
"Особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут<...> на море", — сказал он во время поездки.
Говоря о значении трассы, Путин отметил, что она даст хороший толчок развитию региона.
"Кроме того что туристы будут ездить, вспоминать, кто как это сделал здорово. А еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии", — указал президент.

Твердая пятерка

Министр транспорта Евгений Дитрих, говоря о качестве трассы "Таврида", отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась бы ни одна капля.
"Твердая пятерка", - сказал министр. "Сейчас подводишь итоги больших строек, причем качественно выполненных, всегда вспоминается, как это было, как это начиналось. И могу сказать, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно", - заявил он.

Еще 200 километров дорог

Путин также сообщил, что в Крыму, помимо трассы "Таврида", построят еще 200 километров дорог, а в других южных регионах еще порядка 260 километров.
Президент РФ В. Путин открыл движение по трассе Таврида в Крыму
27 августа, 21:17
В Госдуме назвали "филькиной грамотой" ноту Киева о поездке Путина в Крым
"В целом мы продлили программу развития Крыма до 2024 года, и в этой программе предусмотрено дорожное строительство. Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 километров, то есть "Таврида" - 250 (километров), а еще 200 должно быть построено, отреставрировано, отремонтировано", - сказал Путин во время общения с рабочими, построившими трассу.

"Таврида"

Автомобильная дорога "Таврида" располагается в границах двух регионов России - в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе. Она будет соответствовать параметрам категории 1В, иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими автодорогами. Расчетная скорость движения по автодороге - 120 километров в час.
В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан. Планировалось, что до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 километра от Керчи до Севастополя. Завершение строительства трассы "Таврида" запланировано на конец 2023 года. Стройку осуществляет АО "ВАД".
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru>>
Вслед за Путиным: журналист проехал по новой трассе Таврида в Крыму
28 августа, 18:15
Час до Севастополя: корреспондент РИА Новости проехал по трассе "Таврида"
4110103
Обсудить 0
РоссияТаврида (трасса)Евгений ДитрихКерчьМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Владимир ПутинРеспублика КрымСевастопольОбщество
Рекомендуем
Дмитрий Певцов
Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Актер Владимир Андреев
Жена Владимира Андреева рассказала о последних днях жизни актера
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ
Телеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
Барбершоп
Названа необычная польза ношения бороды
Поездка по трассе Таврида
Минтранс опубликовал данные о трафике на трассе "Таврида"
Автотрасса в Татарстане
В Татарстане открыли участок Большого казанского кольца
Актер Дмитрий Певцов во время сбора труппы театра Ленком в преддверии 91-го театрального сезона
Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище
Актер Владимир Андреев
Названа причина смерти актера Владимира Андреева
На митинге в Берлине скандируют Путин!
На митинге в Берлине протестующие скандировали "Путин!"
Актер Владимир Андреев во время выступления на вечере памяти поэта Евгения Евтушенко
Биография Владимира Андреева
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси заявила, что только Россия активно "вмешивается в выборы" в США
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих
Индийские военнослужащие
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии
11:37Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России
11:29Милиция в Минске готовится к несанкционированной акции оппозиции
11:17Явка на выборах в Черногории в два раза превысила показатель 2016 года
11:01Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань
10:58Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек
10:52"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
10:46В России за сутки умерли 68 человек с коронавирусом
10:46В России выписали 2599 человек после COVID-19 за сутки
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом
10:42В Москве зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом
10:31Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
10:29Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
10:26Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила почти 6%
10:08Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
10:02Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов
09:43При стрельбе в Портленде погиб человек
09:30Волочкова рассказала о своем месте в истории
09:29Израильская армия ударила по объектам ХАМАС на юге сектора Газа
Лента новостейМолния