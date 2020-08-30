https://ria.ru/20200830/tavrida-1576481215.html
30 тысяч автомобилей проехали по трассе "Таврида" за первые сутки
Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе "Таврида", сообщает Министерство... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:06
2020-08-30T02:06
2020-08-30T05:10
россия
таврида (трасса)
евгений дитрих
керчь
министерство транспорта рф (минтранс россии)
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. </strong>Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> до <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> по трассе "<a href="https://ria.ru/product_Tavrida_trassa/" target="_blank">Таврида</a>", сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_transporta_RF/" target="_blank">Министерство транспорта России</a>.Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus."Половина этого потока прошла по обходу <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополя</a> в сторону Севастополя либо в обратном направлении", - говорится в сообщении ведомства.Данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя. В министерстве отмечают, что до запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть.Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.Современная и удобнаяПрезидент во время поездки высоко оценил дорогу, назвав ее по-настоящему современной и удобной."Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво", — отметил Путин.Кроме того, глава государства предложил сделать съезды от трассы к берегу."Особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут<...> на море", — сказал он во время поездки.Говоря о значении трассы, Путин отметил, что она даст хороший толчок развитию региона."Кроме того что туристы будут ездить, вспоминать, кто как это сделал здорово. А еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии", — указал президент.Твердая пятеркаМинистр транспорта <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Ditrikh/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Дитрих</a>, говоря о качестве трассы "Таврида", отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась бы ни одна капля."Твердая пятерка", - сказал министр. "Сейчас подводишь итоги больших строек, причем качественно выполненных, всегда вспоминается, как это было, как это начиналось. И могу сказать, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно", - заявил он.Еще 200 километров дорогПутин также сообщил, что в Крыму, помимо трассы "Таврида", построят еще 200 километров дорог, а в других южных регионах еще порядка 260 километров."В целом мы продлили программу развития Крыма до 2024 года, и в этой программе предусмотрено дорожное строительство. Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 километров, то есть "Таврида" - 250 (километров), а еще 200 должно быть построено, отреставрировано, отремонтировано", - сказал Путин во время общения с рабочими, построившими трассу."Таврида"Автомобильная дорога "Таврида" располагается в границах двух регионов России - в <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и в городе федерального значения Севастополе. Она будет соответствовать параметрам категории 1В, иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими автодорогами. Расчетная скорость движения по автодороге - 120 километров в час.В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан. Планировалось, что до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 километра от Керчи до Севастополя. Завершение строительства трассы "Таврида" запланировано на конец 2023 года. Стройку осуществляет АО "ВАД".<strong>Подробнее о новостях Крыма -</strong> <strong><a href="http://crimea.ria.ru/" target="_blank">на crimea.ria.ru>></a></strong>
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, таврида (трасса), евгений дитрих, керчь, министерство транспорта рф (минтранс россии), владимир путин, республика крым, севастополь, общество
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.
Более 30 тысяч автомобилей проехали в первые сутки после открытия рабочего движения от Керчи
до Севастополя
по трассе "Таврида
", сообщает Министерство транспорта России
.
Президент Владимир Путин
в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus.
"Половина этого потока прошла по обходу Симферополя
в сторону Севастополя либо в обратном направлении", - говорится в сообщении ведомства.
Данные были получены благодаря счетчику движения транспорта, установленному на путепроводе над основным ходом трассы в начале обхода Симферополя. В министерстве отмечают, что до запуска рабочего движения по четырем полосам "Тавриды" весь транзитный поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожно-уличную сеть.
Открывшееся движение по главной транспортной артерии полуострова позволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район. Теперь они избавлены от необходимости проезда через Симферополь.
Современная и удобная
Президент во время поездки высоко оценил дорогу, назвав ее по-настоящему современной и удобной.
"Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво", — отметил Путин.
Кроме того, глава государства предложил сделать съезды от трассы к берегу.
"Особенно когда туристический поток идет, люди ведь едут не в Симферополь, они едут<...> на море", — сказал он во время поездки.
Говоря о значении трассы, Путин отметил, что она даст хороший толчок развитию региона.
"Кроме того что туристы будут ездить, вспоминать, кто как это сделал здорово. А еще и даст, конечно, такой хороший толчок в развитии", — указал президент.
Твердая пятерка
Министр транспорта Евгений Дитрих
, говоря о качестве трассы "Таврида", отметил, что если поставить стакан воды на приборной панели, то не пролилась бы ни одна капля.
"Твердая пятерка", - сказал министр. "Сейчас подводишь итоги больших строек, причем качественно выполненных, всегда вспоминается, как это было, как это начиналось. И могу сказать, что в Крыму дорожники потрудились очень плотно, очень мощно, очень результативно", - заявил он.
Еще 200 километров дорог
Путин также сообщил, что в Крыму, помимо трассы "Таврида", построят еще 200 километров дорог, а в других южных регионах еще порядка 260 километров.
"В целом мы продлили программу развития Крыма до 2024 года, и в этой программе предусмотрено дорожное строительство. Общий объем дорог, который здесь должен быть построен к 2024 году - 200 километров, то есть "Таврида" - 250 (километров), а еще 200 должно быть построено, отреставрировано, отремонтировано", - сказал Путин во время общения с рабочими, построившими трассу.
"Таврида"
Автомобильная дорога "Таврида" располагается в границах двух регионов России - в Республике Крым
и в городе федерального значения Севастополе. Она будет соответствовать параметрам категории 1В, иметь четыре полосы движения с разделением потоков встречного направления и отсутствием одноуровневых пересечений с другими автодорогами. Расчетная скорость движения по автодороге - 120 километров в час.
В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан. Планировалось, что до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 километра от Керчи до Севастополя. Завершение строительства трассы "Таврида" запланировано на конец 2023 года. Стройку осуществляет АО "ВАД".
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