https://ria.ru/20200830/stychka-1576490582.html

В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими

На проспекте Независимости в центре Минска произошла стычка между участниками несанкционированного митинга и силовиками, сообщил корреспондент РИА Новости с... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:44

2020-08-30T14:44

2020-08-30T15:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> На проспекте Независимости в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> произошла стычка между участниками несанкционированного митинга и силовиками, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Инцидент произошел недалеко от здания КГБ. Отмечается, что правоохранители были в штатском, нескольких человек завели в автобусы без номеров, которые затем уехали.Также известно, что ОМОН заблокировал на проспекте Независимости толпу протестующих. Как уточнил корреспондент агентства, пока ни митингующие, ни силовики не пытаются идти вперед.Неподалеку стоят автозаки, из одного из них вышел медик и вынесли человека на носилках, которому, предположительно, стало плохо.В белорусской столице четыре центральные станции метро закрыли на вход и выход: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. На них победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция не согласилась с результатами. Оппоненты Лукашенко настаивают, что победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги.За первые дни протестов задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576487408.html

https://ria.ru/20200830/minsk-1576490730.html

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html

Станислав Попов Нельзя спускать с рук потерявшему чувство реальности правителю пренебрежение правом народа на волеизъявление, нельзя прощать фальсификации на выборах. Лукашенко капут 689

Александр И Ну так..."мирным" не терпится, отрабатывать надо... 544

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минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В центре Минска во время несанкционированной акции произошла потасовка Кадры стычки между силовиками и участниками несанкционированной акции в Минске. 2020-08-30T14:44 true PT0M36S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, в мире