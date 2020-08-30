https://ria.ru/20200830/stebunov-1576492946.html

Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Ефремовым

Актер Иван Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Михаилом Ефремовым, сообщает НТВ. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T16:04

2020-08-30T16:04

2020-08-30T20:19

иван стебунов

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_ivan-stebunov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Стебунов</a> прокомментировал слухи о причастности к ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, сообщает <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2406041/?from=mailtopfeed" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ.</a>Версия о том, что Стебунов мог находиться за рулем автомобиля в момент аварии, появилась после того, как свидетель защиты Ефремова Александр Кобец заявил на суде, что сразу после ДТП видел за рулем внедорожника "молодого человека" — брюнета в серой футболке и темной "болоньевой жилетке".Как отмечают журналисты телеканала, ранее Стебунов уже делал заявление о том, что ни его, ни его жены на момент ДТП в машине не было, но позже перестал говорить о произошедшем.Однако когда слухи о его причастности снова стали набирать популярность, актер дал комментарий НТВ отметив, что "если кому-то очень хочется переложить всю вину на него, он будет вынужден защищаться".Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.

https://ria.ru/20200830/groza-1576483086.html

Арсений Новиков Если не виноват, пусть подаст иск против Пашаева. От этого не адекватна всё идёт. 19

Александр Закупин Ни Пашаев, ни свидетель на него не указывали, домыслы здесь ни к чему 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван стебунов, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия