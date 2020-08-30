Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200830/stebunov-1576492946.html
Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Ефремовым
Актер Иван Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Михаилом Ефремовым, сообщает НТВ. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:04
2020-08-30T20:19
иван стебунов
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571536370_0:204:2918:1845_1400x0_80_0_0_c64e8d5c02356eecb290d81f4c0f0f1d.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_ivan-stebunov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Стебунов</a> прокомментировал слухи о причастности к ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, сообщает <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2406041/?from=mailtopfeed" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ.</a>Версия о том, что Стебунов мог находиться за рулем автомобиля в момент аварии, появилась после того, как свидетель защиты Ефремова Александр Кобец заявил на суде, что сразу после ДТП видел за рулем внедорожника "молодого человека" — брюнета в серой футболке и темной "болоньевой жилетке".Как отмечают журналисты телеканала, ранее Стебунов уже делал заявление о том, что ни его, ни его жены на момент ДТП в машине не было, но позже перестал говорить о произошедшем.Однако когда слухи о его причастности снова стали набирать популярность, актер дал комментарий НТВ отметив, что "если кому-то очень хочется переложить всю вину на него, он будет вынужден защищаться".Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
https://ria.ru/20200830/groza-1576483086.html
Если не виноват, пусть подаст иск против Пашаева. От этого не адекватна всё идёт.
19
Ни Пашаев, ни свидетель на него не указывали, домыслы здесь ни к чему
13
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571536370_94:0:2825:2048_1400x0_80_0_0_382c4a2a450f437e2167f2b09d8a93f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван стебунов, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Ефремовым

16:04 30.08.2020 (обновлено: 20:19 30.08.2020)
30405
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Иван Стебунов
Актер Иван Стебунов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Актер Иван Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Михаилом Ефремовым, сообщает НТВ.
Версия о том, что Стебунов мог находиться за рулем автомобиля в момент аварии, появилась после того, как свидетель защиты Ефремова Александр Кобец заявил на суде, что сразу после ДТП видел за рулем внедорожника "молодого человека" — брюнета в серой футболке и темной "болоньевой жилетке".
Как отмечают журналисты телеканала, ранее Стебунов уже делал заявление о том, что ни его, ни его жены на момент ДТП в машине не было, но позже перестал говорить о произошедшем.
Однако когда слухи о его причастности снова стали набирать популярность, актер дал комментарий НТВ отметив, что "если кому-то очень хочется переложить всю вину на него, он будет вынужден защищаться".

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи. Позже защита Ефремова стала настаивать на том, что актера не было за рулем в момент аварии.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Вчера, 08:47
"Коллеги заигрались": адвокат оценил работу Пашаева и Добровинского
2477971522
Обсудить 5
Иван СтебуновДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Если не виноват, пусть подаст иск против Пашаева. От этого не адекватна всё идёт.
30 августа, 16:42
Арсений Новиков
1700002
Ни Пашаев, ни свидетель на него не указывали, домыслы здесь ни к чему
30 августа, 16:43
Александр Закупин
602005
Рекомендуем
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Матильда Шнурова (Елена Мозговая) на торжественной церемонии вручения премии издания GQ Человек года в концертном зале Барвиха Luxury Village
Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода
Табло курса обмена валют в Москве
Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Раковые клетки
В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Появилось видео, как Су-27 отгоняют бомбардировщик США от границ России
Участники акции протеста у Дворца независимости в Минске
Помощник Лукашенко назвал процент его противников
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального
Шэньчжэнь, Китай
Где находится самый опасный для Америки город в мире
Актер Жерар Депардье
Пьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев
Приставы открыли производство против Улюкаева из-за долга в 1760 рублей
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Коллеги заигрались": адвокат оценил работу Пашаева и Добровинского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния