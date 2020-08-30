https://ria.ru/20200830/ssha-1576493127.html

Google и Facebook отказались от прокладки кабеля между Гонконгом и США

Компании Google и Facebook отказались от планов прокладки подводного кабеля связи между Гонконгом и Лос-Анжелесом - власти США рекомендовали не прокладывать... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T16:14

2020-08-30T16:14

2020-08-30T16:14

facebook

google

майкл блумберг

тайвань

китай

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/154787/88/1547878857_0:106:2906:1741_1400x0_80_0_0_cbaee705943b07259e957d7cb49084b8.jpg

<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Компании <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> и <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> отказались от планов прокладки подводного кабеля связи между <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконгом</a> и Лос-Анжелесом - власти <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> рекомендовали не прокладывать соединение из соображений безопасности, сообщает агентство <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-29/google-facebook-dump-hong-kong-cable-after-u-s-security-alarm" target="_blank" rel="nofollow noopener">Блумберг</a>.Проект Pacific Light Cable Network (PLCN) предполагал прокладку высокоскоростного кабеля между Гонконгом и Лос-Анжелесом через <a href="http://ria.ru/location_Taiwan/" target="_blank" data-auto="true">Тайвань</a> и <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппины</a> общей протяженностью около 13 тысяч километров. Ранее Комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг США рекомендовал Федеральной комиссии связи страны отклонить заявку на прокладку кабеля из соображений национальной безопасности.Отказаться от проекта рекомендовалось частично - в прокладке системы PLCN с Гонконгом. В обосновании решения комитет ссылался на "текущую ситуацию в области национальной безопасности, включая постоянные усилия правительства КНР по получению конфиденциальных персональных данных миллионов граждан США". При этом комитет не возражал против части заявки PLCN, направленной на соединение США, Тайваня и Филиппин, "которые не имеют никакой собственности в Китайской Народной Республике (КНР)".Как сообщает агентство, Google и Facebook сразу подали новую заявку, которая теперь подразумевает соединение с Тайванем и Филиппинами. Гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co. из заявки исключили.Представитель Google сообщил, что изначальная заявка была "отозвана, было подано пересмотренное заявление на части системы США-Тайвань и США-Филиппины".Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.

https://ria.ru/20200618/1573094991.html

https://ria.ru/20200824/tiktok-1576229498.html

3

тайвань

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, google, майкл блумберг, тайвань, китай, сша, в мире