Google и Facebook отказались от прокладки кабеля между Гонконгом и США
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© AP Photo / Jens MeyerЛоготип компании Google
© AP Photo / Jens Meyer
Логотип компании Google. Архивное фото
Проект Pacific Light Cable Network (PLCN) предполагал прокладку высокоскоростного кабеля между Гонконгом и Лос-Анжелесом через Тайвань и Филиппины общей протяженностью около 13 тысяч километров. Ранее Комитет по оценке иностранного участия в секторе телекоммуникационных услуг США рекомендовал Федеральной комиссии связи страны отклонить заявку на прокладку кабеля из соображений национальной безопасности.
Отказаться от проекта рекомендовалось частично - в прокладке системы PLCN с Гонконгом. В обосновании решения комитет ссылался на "текущую ситуацию в области национальной безопасности, включая постоянные усилия правительства КНР по получению конфиденциальных персональных данных миллионов граждан США". При этом комитет не возражал против части заявки PLCN, направленной на соединение США, Тайваня и Филиппин, "которые не имеют никакой собственности в Китайской Народной Республике (КНР)".
Как сообщает агентство, Google и Facebook сразу подали новую заявку, которая теперь подразумевает соединение с Тайванем и Филиппинами. Гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co. из заявки исключили.
Представитель Google сообщил, что изначальная заявка была "отозвана, было подано пересмотренное заявление на части системы США-Тайвань и США-Филиппины".
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.
Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.
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