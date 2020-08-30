https://ria.ru/20200830/sobyanin-1576490655.html

День города пройдет без массовых гуляний, заявил Собянин

Столичные власти не будут организовывать массовых гуляний во время празднования Дня города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:47

2020-08-30T14:47

2020-08-30T15:14

день города москвы

сергей собянин

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Столичные власти не будут организовывать массовых гуляний во время празднования Дня города, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В этом году мероприятия пройдут 5 и 6 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> исполнится 873 года."Отпразднуем по-домашнему — в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках. А пока наводим чистоту", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Собянина в соцсети <a href="https://vk.com/mossobyanin?w=wall265870743_592854">"ВКонтакте"</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/sobyanin-1576418920.html

Vlasbox Еще бы прошел и без Собянина. Вот это был бы празник! 30

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день города москвы, сергей собянин, общество