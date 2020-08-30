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День города пройдет без массовых гуляний, заявил Собянин
Столичные власти не будут организовывать массовых гуляний во время празднования Дня города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:47
2020-08-30T15:14
день города москвы
сергей собянин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Столичные власти не будут организовывать массовых гуляний во время празднования Дня города, сообщил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>.В этом году мероприятия пройдут 5 и 6 сентября. <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a> исполнится 873 года."Отпразднуем по-домашнему — в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках. А пока наводим чистоту", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Собянина в соцсети <a href="https://vk.com/mossobyanin?w=wall265870743_592854">"ВКонтакте"</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/sobyanin-1576418920.html
Еще бы прошел и без Собянина. Вот это был бы празник!
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60
день города москвы, сергей собянин, общество

День города пройдет без массовых гуляний, заявил Собянин

14:47 30.08.2020 (обновлено: 15:14 30.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реализации проекта реновации промзоны Братцево в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Столичные власти не будут организовывать массовых гуляний во время празднования Дня города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В этом году мероприятия пройдут 5 и 6 сентября. Москве исполнится 873 года.
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"Отпразднуем по-домашнему — в парках, культурных центрах, на фестивальных площадках. А пока наводим чистоту", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Собянина в соцсети "ВКонтакте".
78723335
Обсудить 2
День города МосквыСергей СобянинОбщество
Популярные комментарии
Еще бы прошел и без Собянина. Вот это был бы празник!
30 августа, 16:09
VVlasbox
16310010
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