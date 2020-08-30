https://ria.ru/20200830/smi-1576488524.html

Аудитория сайтов СМИ в период пандемии выросла на 150 миллионов человек

Аудитория сайтов СМИ в период пандемии выросла на 150 миллионов, образовательных порталов – на 40 миллионов, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:26

2020-08-30T13:26

2020-08-30T13:26

россия

алексей волин

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Аудитория сайтов СМИ в период пандемии выросла на 150 миллионов, образовательных порталов – на 40 миллионов, сообщил замглавы Минкомсвязи РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Volin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Волин</a>."Особенно мы наблюдали этот рост в период эпидемии, потому что тогда аудитория образовательных сайтов увеличилась совокупно примерно на 40 миллионов пользователей", - рассказал Волин на форуме "Территория смыслов".Аудитория сайтов средств массовой информации, как отметил Волин, увеличилась на 150 миллионов пользователей. "Это было связано с тем, что в обычное время человек пользуется одним-двумя-тремя новостными сайтами или агрегаторами, куда он ходит. А когда возникает чрезвычайная ситуация, и у людей возникает повышенный интерес к тому, что происходит вокруг, потому что это касается их жизни, здоровья и благополучия, количество сайтов увеличивается", - объяснил замминистра.

https://ria.ru/20200826/internet-1576340523.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей волин, общество