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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200830/siriya-1576487210.html
Президент Сирии утвердил состав нового правительства
Президент Сирии Башар Асад в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:25
2020-08-30T12:49
война в сирии
башар асад
сирия
в мире
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<strong>ДУБАЙ, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел Али Абдалла Айюб и Валид аль-Муаллем сохранили свои посты, сообщила канцелярия президента в Twitter."Президент Асад издал указ под номером 221 от 2020 года о формировании нового правительства Сирии во главе с Хусейном Арнусом. Генерал Али Абдалла Айюб назначается вице-премьером правительства, министром обороны. Господин Валид аль-Муаллем - вице-премьером, министром иностранных дел", - приводится текст указа.В состав нового правительства Сирии вошли 29 министров, из них - две женщины, занявшие кресла министра культуры, министра социальных дел и труда.Новый премьер сменил министров нефти и электроэнергетики. Это произошло после недавнего взрыва на газопроводе в Сирии.
https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html
https://ria.ru/20200812/1575712047.html
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башар асад, сирия, в мире

Президент Сирии утвердил состав нового правительства

12:25 30.08.2020 (обновлено: 12:49 30.08.2020)
2377
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
ДУБАЙ, 30 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел Али Абдалла Айюб и Валид аль-Муаллем сохранили свои посты, сообщила канцелярия президента в Twitter.
"Президент Асад издал указ под номером 221 от 2020 года о формировании нового правительства Сирии во главе с Хусейном Арнусом. Генерал Али Абдалла Айюб назначается вице-премьером правительства, министром обороны. Господин Валид аль-Муаллем - вице-премьером, министром иностранных дел", - приводится текст указа.
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Президент Сирии Башар Асад
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Асад рассказал, как Сирия ответит на санкции США
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