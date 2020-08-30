https://ria.ru/20200830/siriya-1576487210.html

Президент Сирии утвердил состав нового правительства

Президент Сирии Башар Асад в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T12:25

2020-08-30T12:25

2020-08-30T12:49

война в сирии

башар асад

сирия

в мире

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<strong>ДУБАЙ, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башар Асад</a> в воскресенье утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Хусейном Арнусом, министры обороны и иностранных дел Али Абдалла Айюб и Валид аль-Муаллем сохранили свои посты, сообщила канцелярия президента в Twitter."Президент Асад издал указ под номером 221 от 2020 года о формировании нового правительства Сирии во главе с Хусейном Арнусом. Генерал Али Абдалла Айюб назначается вице-премьером правительства, министром обороны. Господин Валид аль-Муаллем - вице-премьером, министром иностранных дел", - приводится текст указа.В состав нового правительства Сирии вошли 29 министров, из них - две женщины, занявшие кресла министра культуры, министра социальных дел и труда.Новый премьер сменил министров нефти и электроэнергетики. Это произошло после недавнего взрыва на газопроводе в Сирии.

https://ria.ru/20200827/siriya-1576338369.html

https://ria.ru/20200812/1575712047.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башар асад, сирия, в мире