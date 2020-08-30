https://ria.ru/20200830/shpionazh-1576486403.html

Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России

Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли заявила о начале расследования в отношении французского офицера, которого подозревают в передаче секретных... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T11:37

2020-08-30T11:37

2020-08-30T12:51

флоранс парли

министерство обороны франции

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Francii/" target="_blank" data-auto="true">Министерства обороны Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Florans_Parli/" target="_blank" data-auto="true">Флоранс Парли</a> заявила о начале расследования в отношении французского офицера, которого подозревают в передаче секретных документов российским спецслужбам.Как сообщает радио <a href="https://www.europe1.fr/international/information-europe-1-un-officier-francais-soupconne-de-trahison-au-benefice-de-la-russie-3988493" target="_blank" rel="nofollow noopener">Europe 1</a>, военному предъявили обвинения в государственной измене в пользу России.Отмечается, что речь идет о подполковнике, который работал на военной базе НАТО в Италии. Мужчину арестовали сотрудники Генерального управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда он собирался вернуться в Италию после отпуска. Его заключили под стражу в тюрьме Санте в Париже."Я могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата юридическая процедура в связи с уроном безопасности", — сказала министр в эфире радиостанции.Накануне разгорелся шпионский скандал, связанный с инцидентом в Норвегии. В середине августа Служба безопасности полиции (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в передаче гостайны "российскому разведчику".Ему вменяют предоставление зарубежному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет заключения.После этого норвежская сторона объявила персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Осло, из-за чего тот вынужден покинуть страну. Москва симметрично ответила высылкой одного из старших дипломатов посольства Норвегии в России.Ранее аналогичная ситуация произошла в отношениях России и Австрии. Дипломаты высылаются в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961), которая позволяет принимающему государству объявлять кого-либо из дипсотрудников персоной нон грата без указания причин.

https://ria.ru/20200828/mid-1576455939.html

https://ria.ru/20200718/1574534409.html

Арсений Новиков Распространение наше по планете, особенно заметно в далеке. В общественном парижском туалете, есть надписи на русском языке))))). Владимир Высоцкий! 53

Ингушка Воттакая Заявила-это все, что нужно знать о минобороны Франции. 42

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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