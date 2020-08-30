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Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России
Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли заявила о начале расследования в отношении французского офицера, которого подозревают в передаче секретных... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T11:37
2020-08-30T12:51
флоранс парли
министерство обороны франции
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Francii/" target="_blank" data-auto="true">Министерства обороны Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Florans_Parli/" target="_blank" data-auto="true">Флоранс Парли</a> заявила о начале расследования в отношении французского офицера, которого подозревают в передаче секретных документов российским спецслужбам.Как сообщает радио <a href="https://www.europe1.fr/international/information-europe-1-un-officier-francais-soupconne-de-trahison-au-benefice-de-la-russie-3988493" target="_blank" rel="nofollow noopener">Europe 1</a>, военному предъявили обвинения в государственной измене в пользу России.Отмечается, что речь идет о подполковнике, который работал на военной базе НАТО в Италии. Мужчину арестовали сотрудники Генерального управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда он собирался вернуться в Италию после отпуска. Его заключили под стражу в тюрьме Санте в Париже."Я могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата юридическая процедура в связи с уроном безопасности", — сказала министр в эфире радиостанции.Накануне разгорелся шпионский скандал, связанный с инцидентом в Норвегии. В середине августа Служба безопасности полиции (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в передаче гостайны "российскому разведчику".Ему вменяют предоставление зарубежному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет заключения.После этого норвежская сторона объявила персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Осло, из-за чего тот вынужден покинуть страну. Москва симметрично ответила высылкой одного из старших дипломатов посольства Норвегии в России.Ранее аналогичная ситуация произошла в отношениях России и Австрии. Дипломаты высылаются в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961), которая позволяет принимающему государству объявлять кого-либо из дипсотрудников персоной нон грата без указания причин.
https://ria.ru/20200828/mid-1576455939.html
https://ria.ru/20200718/1574534409.html
Распространение наше по планете, особенно заметно в далеке. В общественном парижском туалете, есть надписи на русском языке))))). Владимир Высоцкий!
53
Заявила-это все, что нужно знать о минобороны Франции.
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франция
РИА Новости
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РИА Новости
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флоранс парли, министерство обороны франции, франция, в мире

Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России

11:37 30.08.2020 (обновлено: 12:51 30.08.2020)
12483
© AFP 2020 / PHILIPPE HUGUENВоеннослужащий во Франции
Военнослужащий во Франции
© AFP 2020 / PHILIPPE HUGUEN
ПАРИЖ, 30 авг — РИА Новости. Глава Министерства обороны Франции Флоранс Парли заявила о начале расследования в отношении французского офицера, которого подозревают в передаче секретных документов российским спецслужбам.
Как сообщает радио Europe 1, военному предъявили обвинения в государственной измене в пользу России.
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Отмечается, что речь идет о подполковнике, который работал на военной базе НАТО в Италии. Мужчину арестовали сотрудники Генерального управления внутренней безопасности (DGSI) Франции, когда он собирался вернуться в Италию после отпуска. Его заключили под стражу в тюрьме Санте в Париже.
"Я могу подтвердить, что в отношении высокопоставленного офицера начата юридическая процедура в связи с уроном безопасности", — сказала министр в эфире радиостанции.
Накануне разгорелся шпионский скандал, связанный с инцидентом в Норвегии. В середине августа Служба безопасности полиции (PST) сообщила об аресте 50-летнего мужчины, которого подозревают в передаче гостайны "российскому разведчику".
Ему вменяют предоставление зарубежному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине грозит до 15 лет заключения.
После этого норвежская сторона объявила персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Осло, из-за чего тот вынужден покинуть страну. Москва симметрично ответила высылкой одного из старших дипломатов посольства Норвегии в России.
Ранее аналогичная ситуация произошла в отношениях России и Австрии. Дипломаты высылаются в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961), которая позволяет принимающему государству объявлять кого-либо из дипсотрудников персоной нон грата без указания причин.
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Флоранс ПарлиМинистерство обороны ФранцииФранцияВ мире
Популярные комментарии
Распространение наше по планете, особенно заметно в далеке. В общественном парижском туалете, есть надписи на русском языке))))). Владимир Высоцкий!
30 августа, 12:41
Арсений Новиков
24240005
Заявила-это все, что нужно знать о минобороны Франции.
30 августа, 11:46
ИВИнгушка Воттакая
2672214
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