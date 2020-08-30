Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200830/shkola-1576482517.html
Исследование: россияне отказываются от займов для сбора детей в школу
Россияне впервые с 2015 года отказываются от оформления займов для сбора детей в школу: доля желающих взять такой займ в августе сократилась за год на 3... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T07:37
2020-08-30T07:37
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147806/51/1478065171_0:116:3094:1856_1400x0_80_0_0_36d00692423110f1915ecfaa62ef5118.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> впервые с 2015 года отказываются от оформления займов для сбора детей в школу: доля желающих взять такой займ в августе сократилась за год на 3 процентных пункта и составляет лишь 5%, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".Аналитики поясняют такую тенденцию тем, что из-за режима самоизоляции, вызванного пандемией, и последовавшего за ним кризиса россияне перешли к сберегательной модели поведения. В то же время финансовые организации ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов.По оценке компании, стоимость подготовки ребенка к школе варьируется в этом году в переделах 3,5-20 тысяч рублей в зависимости от региона проживания и "комплекта". При этом желающим оформить займы россиянам в среднем не хватает около 40% от нужной суммы, поэтому они запрашивают у кредитора 5-7 тысяч рублей для сбора ребенка в школу.Претерпела изменения и "корзина" школьника: если раньше займы направляли в подавляющем большинстве случаев на покупку формы, рюкзака, обучающих материалов, то сейчас практически каждый третий собирается тратить средства на покупку компьютера, планшета на тот случай, если обучение будет переведено в дистанционный формат и вся техника резко подорожает.Российские микрофинансовые организации в августе продолжат восстановление выдачи займов: по ожиданиям экспертов, компании в текущем месяце предоставят своим клиентам в общей сложности порядка 1,5 миллиона ссуд против 1,4 миллиона в июле.
https://ria.ru/20200828/shkola-1576416256.html
https://sn.ria.ru/20200828/shkola-1576415049.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147806/51/1478065171_115:0:2846:2048_1400x0_80_0_0_008781e7314c8594b2ea76ea36e9da1a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Исследование: россияне отказываются от займов для сбора детей в школу

07:37 30.08.2020
3973
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУченик перед началом урока
Ученик перед началом урока
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Ученик перед началом урока. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Россияне впервые с 2015 года отказываются от оформления займов для сбора детей в школу: доля желающих взять такой займ в августе сократилась за год на 3 процентных пункта и составляет лишь 5%, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".
"(Число - ред.) желающих оформить займы на подготовку детей к школе в этом году сократилось до 5% от общего числа клиентов. Напомним, что в прошлом году показатель был на уровне 8%. Подобное поведенческое изменение произошло впервые с 2015 года, ранее всегда рынок наблюдал рост займов на подготовку к 1 сентября", - указали эксперты, добавив, что статистика за более ранний срок не велась.
Аналитики поясняют такую тенденцию тем, что из-за режима самоизоляции, вызванного пандемией, и последовавшего за ним кризиса россияне перешли к сберегательной модели поведения. В то же время финансовые организации ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов.
Подготовка школы к новому учебному году
28 августа, 11:13Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
По оценке компании, стоимость подготовки ребенка к школе варьируется в этом году в переделах 3,5-20 тысяч рублей в зависимости от региона проживания и "комплекта". При этом желающим оформить займы россиянам в среднем не хватает около 40% от нужной суммы, поэтому они запрашивают у кредитора 5-7 тысяч рублей для сбора ребенка в школу.
Претерпела изменения и "корзина" школьника: если раньше займы направляли в подавляющем большинстве случаев на покупку формы, рюкзака, обучающих материалов, то сейчас практически каждый третий собирается тратить средства на покупку компьютера, планшета на тот случай, если обучение будет переведено в дистанционный формат и вся техника резко подорожает.
Российские микрофинансовые организации в августе продолжат восстановление выдачи займов: по ожиданиям экспертов, компании в текущем месяце предоставят своим клиентам в общей сложности порядка 1,5 миллиона ссуд против 1,4 миллиона в июле.
Интерактивная школа в Волгограде
28 августа, 10:58
Родительские собрания в школах переведут в онлайн-режим
381222812
Обсудить 3
РоссияОбщество
Рекомендуем
Барбершоп
Названа необычная польза ношения бороды
Теплая погода
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
Крым
В Крыму заявили, что статус полуострова не является предметом обсуждений
Индийские военнослужащие
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду, пострадавший в ходе акции протеста в Монреале
Протестующие в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Коллеги заигрались": адвокат оценил работу Пашаева и Добровинского
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Телеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
Голосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
В Черногории на выборах в парламент открылись избирательные участки
Лось
В МЧС дали советы, как отличить опасную звериную тропу в лесу
Линии электропередач в Киеве
Украина стала лидером энергорынка Европы
Автомобиль медицинской помощи в Китае
Число погибших при обрушении отеля в Китае выросло до 29 человек
Деньги в банковском хранилище
Эксперт рассказал, как могут пропасть деньги со вкладов
Дмитрий Певцов
Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Актер Владимир Андреев
Жена Владимира Андреева рассказала о последних днях жизни актера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии
11:37Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России
11:29Милиция в Минске готовится к несанкционированной акции оппозиции
11:17Явка на выборах в Черногории в два раза превысила показатель 2016 года
11:01Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань
10:58Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек
10:52"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
10:46В России за сутки умерли 68 человек с коронавирусом
10:46В России выписали 2599 человек после COVID-19 за сутки
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом
10:42В Москве зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом
10:31Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
10:29Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
10:26Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила почти 6%
10:08Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
10:02Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов
09:43При стрельбе в Портленде погиб человек
09:30Волочкова рассказала о своем месте в истории
09:29Израильская армия ударила по объектам ХАМАС на юге сектора Газа
Лента новостейМолния