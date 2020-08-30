https://ria.ru/20200830/shkola-1576482517.html

Исследование: россияне отказываются от займов для сбора детей в школу

Россияне впервые с 2015 года отказываются от оформления займов для сбора детей в школу: доля желающих взять такой займ в августе сократилась за год на 3... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T07:37

2020-08-30T07:37

2020-08-30T07:37

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россияне</a> впервые с 2015 года отказываются от оформления займов для сбора детей в школу: доля желающих взять такой займ в августе сократилась за год на 3 процентных пункта и составляет лишь 5%, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником24".Аналитики поясняют такую тенденцию тем, что из-за режима самоизоляции, вызванного пандемией, и последовавшего за ним кризиса россияне перешли к сберегательной модели поведения. В то же время финансовые организации ужесточили требования к заемщикам, опасаясь массовых дефолтов.По оценке компании, стоимость подготовки ребенка к школе варьируется в этом году в переделах 3,5-20 тысяч рублей в зависимости от региона проживания и "комплекта". При этом желающим оформить займы россиянам в среднем не хватает около 40% от нужной суммы, поэтому они запрашивают у кредитора 5-7 тысяч рублей для сбора ребенка в школу.Претерпела изменения и "корзина" школьника: если раньше займы направляли в подавляющем большинстве случаев на покупку формы, рюкзака, обучающих материалов, то сейчас практически каждый третий собирается тратить средства на покупку компьютера, планшета на тот случай, если обучение будет переведено в дистанционный формат и вся техника резко подорожает.Российские микрофинансовые организации в августе продолжат восстановление выдачи займов: по ожиданиям экспертов, компании в текущем месяце предоставят своим клиентам в общей сложности порядка 1,5 миллиона ссуд против 1,4 миллиона в июле.

https://ria.ru/20200828/shkola-1576416256.html

https://sn.ria.ru/20200828/shkola-1576415049.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество