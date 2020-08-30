https://ria.ru/20200830/shakhtery-1576415220.html

День шахтера в России

Профессиональный праздник День шахтера ежегодно отмечается в последнее воскресенье августа. В 2020 году праздничная дата приходится на 30 августа. Он был... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T04:25

2020-08-30T04:25

2020-08-30T04:25

россия

день шахтера

справки

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Профессиональный праздник <a href="https://ria.ru/event_Den_shakhtera" target="_blank">День шахтера</a> ежегодно <a href="https://www.pnp.ru/social/putin-i-medvedev-pozdravili-shakhtyorov-s-professionalnyy-prazdnikom.html" target="_blank">отмечается в последнее воскресенье августа</a>. В 2020 году праздничная дата приходится на 30 августа. Он был официально утвержден в сентябре 1947 года по предложению министра угольной промышленности западных районов СССР Дмитрия Оники и министра угольной промышленности восточных районов СССР Александра Засядько. Празднование профессионального Дня шахтера было <a href="http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_10483.htm" target="_blank">закреплено указом</a> Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Начало горному делу в России было <a href="https://www.rosugol.ru/museum/" target="_blank">положено во второй половине</a> XV века при великом князе Московском Иване III. Первая экспедиция по поиску полезных ископаемых отправилась в Печорский край еще в 1491 году. Однако мощный импульс горное дело получило лишь в период царствования Петра Великого. Учреждением "Приказа рудокопных дел" (1700) была открыта эпоха формирования горного дела в России как базового сектора будущей промышленности. В период правления Екатерины II в Санкт-Петербурге <a href="https://www.prlib.ru/history/619681" target="_blank">учредили</a> Горное училище (впоследствии Горный кадетский корпус, Санкт-Петербургский горный институт, в настоящее время университет) – второе в мире высшее горнотехническое учебное заведение. <a href="https://base.garant.ru/58105244/" target="_blank">Горное училище</a> положило начало подготовке инженерно-технических кадров для горнодобывающей промышленности в России. Манифест от 9 июля (28 июня по старому стилю) 1782 года <a href="https://cyberleninka.ru/article/n/ekaterina-velikaya-i-dalneyshee-razvitie-gornoy-promyshlennosti-i-prava/viewer" target="_blank">даровал</a> всем землевладельцам право на свободное использование своих земель и содержащихся в них полезных ископаемых. В период царствования императора Николая I был <a href="https://portal.tpu.ru/SHARED/u/UR/students/Tab/lk1.pdf" target="_blank">внедрен целый ряд</a> крупных технических усовершенствований и организованы многочисленные экспедиции и геологические исследования. В 1860 году в Российской империи было <a href="https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-vehi-v-istorii-razvitiya-ugolnoy-promyshlennosti-rossii/viewer" target="_blank">добыто почти 310 тысяч тонн угля</a>. Ведущие угледобывающие страны в сравнении с Российской империей тогда добывали: Англия – 62 436 тысяч тонн (в 400 раз больше); Германия – 12 753 тысячи тонн (в 81 раз); США – 11 726 тысяч тонн (в 75 раз); Франция – 7453 тысячи тонн (в 48 раз). Однако уже в 1900 году объемы добычи ископаемого угля в России по сравнению с 1860 годом были увеличены почти в 38 раз. К концу XIX века Россия значительно сократила отставание от основных мировых угледобывающих стран. В 1900 году она занимала уже восьмое место в рейтинге этих стран, уступая только Великобритании, США, Германии, Франции, Австро-Венгрии, Бельгии и Польше. В 1930-е годы начала формироваться база отечественного горного машиностроения. Советскими учеными и конструкторами было <a href="https://www.rosugol.ru/museum/?PAGEN_1=2" target="_blank">создано</a> много новых горных машин и механизмов. В распоряжение горняков поступили отечественные мощные врубовые машины, бурильные и отбойные молотки, угле- и породопогрузочные машины. Были разработаны конструкции первых угольных комбайнов. Началось становление отраслевой науки. В Москве были созданы Всесоюзный угольный институт и Институт горного дела АН СССР, Государственный проектно-конструкторский и экспериментальный институт угольного машиностроения "Гипроуглемаш". В 1932 году по инициативе горловского забойщика Никиты Изотова началось соревнование за высокую производительность труда и досрочное выполнение государственных планов. Дальнейшее развитие это соревнование получило в 1935 году, когда забойщик шахты "Центральная-Ирмино" (Луганская область, Украина) Алексей Стаханов за смену вместе с двумя крепильщиками нарубил отбойным молотком 102 тонны угля, превысив норму в 14 раз (месячная производительность забойщика в 1929-1930 годах составляла около 83 тонн). Это событие инициировало рождение "стахановского движения" – массового социалистического соревнования за достижение наивысшей производительности труда. "Стахановское движение" сыграло большую роль в повышении производительности труда, которая увеличилась в целом по отрасли за более чем десятилетний период в два с лишним раза. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) горняки не только самоотверженно <a href="https://www.rosugol.ru/museum/?PAGEN_1=3" target="_blank">трудились</a>, но и воевали на полях сражений. В начале 1950-х годов для угольной промышленности в ее развитии начался "золотой век", который продолжался более трех десятилетий. В 1958 году СССР впервые за всю историю отечественной угольной промышленности вышел на первое место в мире по объемным показателям добычи угля (было добыто 493,2 миллиона тонн) и удерживал первенство включительно по 1979 год (было добыто 718,7 миллиона тонн). В 1988 году был достигнут наивысший уровень добычи угля в стране за всю историю существования СССР – 771,8 миллиона тонн, в том числе в РСФСР – 425,4 миллиона тонн. В мировой угледобыче страна занимала почетное третье место, уступая лишь Китаю – 956 миллионов тонн и США – 863,7 миллиона тонн. Непрерывный <a href="https://www.rosugol.ru/museum/?PAGEN_1=4" target="_blank">рост угледобычи</a> обеспечивался многими выдающимися достижениями. К главным из них следует отнести научно-техническую революцию в подземном способе добычи угля и создание региональных топливно-энергетических комплексов на базе уникальных месторождений угля. Создание этих комплексов дало сильней толчок развитию открытого способа добычи угля. С 1989 года начался десятилетний <a href="https://www.rosugol.ru/museum/?PAGEN_1=5" target="_blank">период снижения добычи угля</a> в России, причинами которой явились собственные проблемы угольной отрасли, а также кризисные явления в экономике, повлекшие за собой резкое падение спроса на уголь. На преодоление отраслевого кризиса была направлена структурная перестройка (реструктуризация) угольной промышленности, начатая в 1994 году – уже в новой России, перешедшей к рыночным формам хозяйствования. На первом этапе реструктуризации была проведена в основном оптимизация структуры шахтного и карьерного фонда с массовой ликвидацией убыточных и непрофильных предприятий и организаций отрасли. Из эксплуатации в первую очередь выводились шахты с опасными условиями труда, с высоким травматизмом и трудоемкостью производства. За период 1994-1998 годов были прекращены работы по добыче угля на 134 убыточных шахтах и разрезах. За это время из угольной промышленности России было высвобождено по различным причинам 438,2 тысячи человек, что составило больше половины от численности персонала на начало реструктуризации (859,6 тысячи человек на 1 января 1994 года). Среди закрытых предприятий было немало шахт с вековой историей угледобычи ("Шахта им. Артема" в Ростовской области, "Шахта им. Ленина" в Кизеловском бассейне (Пермский край), "Судженская" в Кузбассе и др.). Множество других шахт и разрезов эксплуатировались десятки лет. Полностью была прекращена или резко сократилась углепромышленная деятельность в целом ряде старейших угледобывающих регионов (Кизеловский бассейн, Подмосковный бассейн, Восточный Донбасс, Приморский край и др.). Реструктуризация нередко сопровождалась длительными задержками выплат заработной платы работающим шахтерам, компенсационных выплат высвобожденным работникам, отставанием в создании новых рабочих мест и т.п. Все эти негативные явления привели к росту социальной напряженности в углепромышленных регионах. В мае-июле 1998 года прошла серия забастовок в угледобывающих регионах с перекрытием железнодорожных магистралей ("рельсовые войны"). Уже к 1999 году удалось остановить падение основных валовых показателей отрасли. Начался рост добычи угля, существенно выросла производительность труда в отрасли: с 65,7 тонны на рабочего в месяц в 1993 году до 103,4 тонны в 1999 году. В три раза по сравнению с 1993 годом снизился травматизм и число несчастных случаев угольном на производстве. Вместо нескольких сотен отдельных шахт уже действовало 30 крупных угольных компаний. За 1994-2006 годы в основном был <a href="http://www.ugolinfo.ru/Free/032007.pdf" target="_blank">пройден трудный период</a> реструктуризации. После проведенных структурных преобразований отрасль стала одной из первых в топливно-энергетическом комплексе России полностью адаптированной к рынку: производство и реализация угольной продукции <a href="http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/Tom%2015/III/Yanovskiy.pdf" target="_blank">осуществляются</a> частными предприятиями в условиях рыночного ценообразования, финансирование инвестиционных проектов обеспечивается за счет собственных и привлеченных средств. Последние 10 лет стали для угольной промышленности этапом стабильного развития, который <a href="http://static.government.ru/media/files/OoKX6PriWgDz4CNNAxwIYZEE6zm6I52S.pdf" target="_blank">совпал</a> с восстановительным ростом экономики страны. За этот период объем добычи российского угля вырос более чем в 1,3 раза и в настоящее время превышает уровень 440 миллионов тонн в год, в 2,5 раза (в текущих ценах) вырос объем инвестиций в основной капитал угольных предприятий, введено 297 миллионов тонн новых мощностей по добыче угля. За эти годы продолжилось развитие традиционных центров угледобычи — Кузнецкого, Канско-Ачинского, Горловского и Минусинского бассейнов, а также освоение угольных месторождений в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. В июне 2020 года была принята "Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года". Ее целью является создание российским угольным компаниям условий для повышения их конкурентоспособности, в том числе за счет повышения производительности труда, снижения себестоимости добычи угля, роста объемов его переработки и обогащения, обеспечения стабильных поставок угля на внутренний и внешний рынки, развития производственных мощностей в регионах, расположенных близко к потребителям. По состоянию на январь 2020 года, добычу угля в Российской Федерации <a href="https://minenergo.gov.ru/node/433" target="_blank">осуществляли</a> 187 угольных предприятий, в том числе 57 шахт и 130 разрезов. По итогам 2019 года в России было <a href="https://minenergo.gov.ru/node/435" target="_blank">добыто 441,4 миллиона тонн угля</a>. Основной̆ вклад в добычу угля по РФ вносит Сибирский̆ федеральный̆ округ (79,0% от общего объема добычи угля в России). В международной торговле углем доля России за 10 лет выросла с 9 до 15%. Угольные компании России осваивают рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Японии, Республики Корея, Китайской Народной Республики, Индии, Малайзии и Вьетнама. <a href="https://1prime.ru/News/20200525/831510541.html" target="_blank">По данным</a> Федеральной таможенной службы (ФТС), объем экспорта угля из РФ за 2019 год увеличился на 2,9% – до 205,394 миллиона тонн. Для многих угольно-добывающих городов и районов страны День шахтера неразрывно <a href="http://lfpspb.com/news/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BB%D1%84%D0%BF/1774-s-dnem-shahtera.html" target="_blank">связан с Днем города</a>, является главным праздником и отмечается народными гуляньями, концертами и фейерверками. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день шахтера, справки