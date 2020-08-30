https://ria.ru/20200830/samara-1576490318.html

В Самаре в здании "Фабрики-кухни" откроют филиал Третьяковки

Филиал Третьяковской галереи планируется открыть в Самаре в реставрируемом здании памятника архитектуры "Фабрика-кухня" в мае 2022 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:31

2020-08-30T14:31

2020-08-30T14:31

культура

владимир мединский

дмитрий азаров

пушкин

самарская область

владивосток

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<strong>САМАРА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Филиал Третьяковской галереи планируется открыть в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a> в реставрируемом здании памятника архитектуры "Фабрика-кухня" в мае 2022 года, сообщила пресс-служба правительства региона."Стоимость работ составляет 1,38 миллиарда рублей. Средства на реставрацию "Фабрики-кухни" выделяются из федерального бюджета. Общестроительные работы в здании должны завершиться в конце 2021 года... Уже в мае 2022 года здесь планируется открытие филиала Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a> и помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> в воскресенье оценили ход реставрации здания."Сейчас работы идут полным ходом… В следующем году вы увидите такое, чего нет нигде в нашей стране. Филиалы федеральных музеев сейчас создаются во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, в <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграде</a>, в Крыму, в <a href="http://ria.ru/location_Kemerovo/" target="_blank" data-auto="true">Кемерово</a>. Но это все большие проекты, они откроются чуть-чуть позже. А это внутренняя инициатива Третьяковской галереи и руководства <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>. Это будет флагманский проект", - цитирует Мединского пресс-служба правительства.Губернатор отметил, что открытие филиала Третьяковки будет способствовать решению целого ряда задач, в том числе повышения туристической привлекательности региона и сохранения профессиональных кадров в нашей области. Он не исключил, что после открытия самарского филиала Третьяковки в регионе могут появиться и филиалы Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени <a href="http://ria.ru/location_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Пушкина</a>."Этот флагманский проект для нас важен еще и тем, что на него сейчас смотрит и Эрмитаж, смотрит и ГМИИ имени Пушкина, потому что у нас с ними тоже заключено соглашение. Вполне возможно, что если здесь у нас все будет успешно, то они также откроют в области филиалы. Для нас это втройне важно", - сказал Азаров.Здание "Фабрики-кухни" построено в 1932 году по проекту московского архитектора Екатерины Максимовой. Изначально там располагался комбинат питания при одном из крупных самарских заводов. С высоты крыша здания выглядит как советский символ "серп и молот". В 1990-е "Фабрика-кухня" перешла в частную собственность. В последние годы состояние здания сильно ухудшилось, встал вопрос о его реставрации. В 2013 году "Фабрика-кухня" была передана в собственность Самарской области. В настоящее время здание находится на реставрации.В здании филиала Третьяковки будет размешаться экспозиция, посвященная искусству XX века и современности. Работа филиала также подразумевает и огромный объем общеобразовательных программ, специальных занятий с детьми, подростками, демонстрацию фильмов и проведение лекций. После реконструкции "Фабрика-кухня" станет крупнейшим арт-пространством региона - почти 8 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20200805/1575422647.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир мединский, дмитрий азаров, пушкин, самарская область, владивосток