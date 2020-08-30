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Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Падения рубля осенью не будет, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, считает экономист Никита Масленников. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T20:20
2020-08-30T23:41
россия
динамика курсов валют
никита масленников
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Падения рубля осенью не будет, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, считает экономист <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Maslennikov/" target="_blank" data-auto="true">Никита Масленников</a>.По словам эксперта, повышение курса евро связано с геополитическими факторами: ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и реакцией <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Однако их влияние не будет долгосрочным.Экономист допустил резкие, но локальные колебания курсов валют. На это, по его словам, повлияют президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и вероятность возобновления санкционной риторики.Тем не менее Масленников уверен, что курс рубля в будущем укрепится.
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россия, динамика курсов валют, никита масленников, рубль, экономика

Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

20:20 30.08.2020 (обновлено: 23:41 30.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТабло курса обмена валют в Москве
Табло курса обмена валют в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Табло курса обмена валют в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Падения рубля осенью не будет, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, считает экономист Никита Масленников.
По словам эксперта, повышение курса евро связано с геополитическими факторами: ситуацией в Белоруссии и реакцией Евросоюза. Однако их влияние не будет долгосрочным.

"Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года", — заявил Масленников порталу Ura.ru.

Экономист допустил резкие, но локальные колебания курсов валют. На это, по его словам, повлияют президентские выборы в США и вероятность возобновления санкционной риторики.
Тем не менее Масленников уверен, что курс рубля в будущем укрепится.
Курс рубля
28 августа, 22:04
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РоссияДинамика курсов валютНикита МасленниковРубльЭкономика
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30 августа, 20:30
Арсений Новиков
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