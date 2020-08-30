https://ria.ru/20200830/rouble-1576499541.html
Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Падения рубля осенью не будет, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, считает экономист Никита Масленников. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T20:20
2020-08-30T20:20
2020-08-30T23:41
россия
динамика курсов валют
никита масленников
рубль
экономика
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Падения рубля осенью не будет, но от доллара и евро можно ждать резких колебаний до конца года, считает экономист <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Maslennikov/" target="_blank" data-auto="true">Никита Масленников</a>.По словам эксперта, повышение курса евро связано с геополитическими факторами: ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и реакцией <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Однако их влияние не будет долгосрочным.Экономист допустил резкие, но локальные колебания курсов валют. На это, по его словам, повлияют президентские выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и вероятность возобновления санкционной риторики.Тем не менее Масленников уверен, что курс рубля в будущем укрепится.
https://ria.ru/20200828/rouble-1576456521.html
Арсений Новиков
Как бы русофобы, истерики и провокаторы не орали....... Никаких потрясений в России не будет!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, динамика курсов валют, никита масленников, рубль, экономика