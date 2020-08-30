https://ria.ru/20200830/roskosmos-1576485649.html
"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
Астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, не представляет опасности для планеты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:52
2020-08-30T10:52
2020-08-30T11:18
космос - риа наука
роскосмос
наса
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, не представляет опасности для планеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе <u><a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/">"Роскосмоса"</a></u>."Мы не умрем", - заявили в госкорпорации, отметив, что орбиты астероидов рассчитываются на долгосрочную перспективу сразу после их обнаружения.Астероиды из группы "Аполлонов" достаточно часто приближаются к Земле. По данным "Роскосмоса", только в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 таких событий, самое близкое из которых составило менее восьми тысяч километров. Ранее в NASA сообщили, что астероид астероид 2011 ES4 подойдет к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 километра в секунду, размеры — от 22 до 50 метров.Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.Согласно расчетам NASA, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 (0,41 процента). При этом американское агентство включило 2011 ES4 в список потенциально опасных.
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575421363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20190812/1557412571.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, наса
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.
Астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, не представляет опасности для планеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса"
.
"Мы не умрем", - заявили в госкорпорации, отметив, что орбиты астероидов рассчитываются на долгосрочную перспективу сразу после их обнаружения.
"Вероятность столкновения 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной", — подчеркнули в пресс-службе.
Астероиды из группы "Аполлонов" достаточно часто приближаются к Земле. По данным "Роскосмоса", только в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 таких событий, самое близкое из которых составило менее восьми тысяч километров.
Ранее в NASA сообщили, что астероид астероид 2011 ES4 подойдет к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 километра в секунду, размеры — от 22 до 50 метров.
Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.
Согласно расчетам NASA, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 (0,41 процента). При этом американское агентство включило 2011 ES4 в список потенциально опасных.