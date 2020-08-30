Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200830/roskosmos-1576485649.html
"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
Астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, не представляет опасности для планеты, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:52
2020-08-30T11:18
космос - риа наука
роскосмос
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154187/93/1541879350_0:215:986:769_1400x0_80_0_0_5ffb2735d41a03085194c66645bf0290.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, не представляет опасности для планеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе <u><a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/">"Роскосмоса"</a></u>."Мы не умрем", - заявили в госкорпорации, отметив, что орбиты астероидов рассчитываются на долгосрочную перспективу сразу после их обнаружения.Астероиды из группы "Аполлонов" достаточно часто приближаются к Земле. По данным "Роскосмоса", только в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 таких событий, самое близкое из которых составило менее восьми тысяч километров. Ранее в NASA сообщили, что астероид астероид 2011 ES4 подойдет к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 километра в секунду, размеры — от 22 до 50 метров.Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.Согласно расчетам NASA, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 (0,41 процента). При этом американское агентство включило 2011 ES4 в список потенциально опасных.
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575421363.html
https://radiosputnik.ria.ru/20190812/1557412571.html
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154187/93/1541879350_0:123:986:862_1400x0_80_0_0_f841468d72422431dff11b528d136358.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос - риа наука, роскосмос, наса

"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли

10:52 30.08.2020 (обновлено: 11:18 30.08.2020)
4084
© NASA / Goddard/University of ArizonaАстероид Бенну снятый космическим зондом НАСА OSIRIS-REx
Астероид Бенну снятый космическим зондом НАСА OSIRIS-REx
© NASA / Goddard/University of Arizona
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Астероид 2011 ES4 размерами с высотный дом, который пролетит недалеко от Земли 1 сентября, не представляет опасности для планеты, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Мы не умрем", - заявили в госкорпорации, отметив, что орбиты астероидов рассчитываются на долгосрочную перспективу сразу после их обнаружения.

"Вероятность столкновения 2011 ES4 была рассчитана еще в 2011 году и была признана несущественной", — подчеркнули в пресс-службе.

Астероиды из группы "Аполлонов" достаточно часто приближаются к Земле. По данным "Роскосмоса", только в августе 2020 года было зафиксировано почти 80 таких событий, самое близкое из которых составило менее восьми тысяч километров.
Астероид Бенну снятый космическим зондом НАСА OSIRIS-REx
5 августа, 20:30
Обошлось. Астероид размером с футбольное поле пролетел мимо Земли
Ранее в NASA сообщили, что астероид астероид 2011 ES4 подойдет к Земле на расстояние в 120 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составляет 8,16 километра в секунду, размеры — от 22 до 50 метров.
Астероид 2011 ES4, относящийся к группе Аполлона, был открыт 2 марта 2011 года.
Согласно расчетам NASA, вероятность того, что астероид войдет в атмосферу Земли, составляет лишь один шанс из 240 (0,41 процента). При этом американское агентство включило 2011 ES4 в список потенциально опасных.
Берег Туниса, Сицилия и островное государство Мальта снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым
12 августа 2019, 13:00
Небольшой и неопасный: в РАН рассказали об астероиде "с пирамиду Хеопса"
27113405
Обсудить 18
Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
Рекомендуем
Айсберг
Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Медицинский работник входит в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом
Шэньчжэнь, Китай
Где находится самый опасный для Америки город в мире
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Коллеги заигрались": адвокат оценил работу Пашаева и Добровинского
Индийские военнослужащие
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Линии электропередач в Киеве
Украина стала лидером энергорынка Европы
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры
Волочкова рассказала о своем месте в истории
Теплая погода
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
Последствия взрыва в порту Бейрута
Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек
Инспектор ГИБДД
В МВД назвали причину ДТП с автобусом в Дагестане
Барбершоп
Названа необычная польза ношения бороды
Телеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
Дмитрий Певцов
Певцов рассказал о своем самочувствии после госпитализации
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Милиция в Минске готовится к несанкционированной акции оппозиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии
11:37Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России
11:29Милиция в Минске готовится к несанкционированной акции оппозиции
11:17Явка на выборах в Черногории в два раза превысила показатель 2016 года
11:01Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань
10:58Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек
10:52"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
10:46В России за сутки умерли 68 человек с коронавирусом
10:46В России выписали 2599 человек после COVID-19 за сутки
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом
10:42В Москве зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом
10:31Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
10:29Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
10:26Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила почти 6%
10:08Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
10:02Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов
09:43При стрельбе в Портленде погиб человек
09:30Волочкова рассказала о своем месте в истории
09:29Израильская армия ударила по объектам ХАМАС на юге сектора Газа
Лента новостейМолния