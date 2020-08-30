https://ria.ru/20200830/riga-1576488218.html

На выборах в думу Риги победил блок "Для развития/За!"–"Прогрессивные"

Победу на выборах в Рижскую думу одержало объединение "Для развития/За!"–"Прогрессивные", которое поддержали 26,16% избирателей, сообщили РИА Новости в ЦИК... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:11

2020-08-30T13:11

2020-08-30T14:32

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<strong>РИГА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Победу на выборах в Рижскую думу одержало объединение "Для развития/За!"–"Прогрессивные", которое поддержали 26,16% избирателей, сообщили РИА Новости в ЦИК <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>.ЦИК к утру подсчитал голоса со всех избирательных участков.Второе место занимает список "Согласие" (16,89%). Далее идут "Новое единство" (15,24%), блок Национального объединения и Латвийского объединения регионов (9,64%),"Честь служить Риге" (7,72%), Русский союз Латвии (6,52%), Новая консервативная партия (6,39%).Остальные партии пока не преодолевают 5-процентный барьер.Всего в Рижской думе 60 депутатских мест. По итогам выборов "Для развития/За!"–"Прогрессивные" получают 18 мест, "Согласие" – 12, у "Нового Единства" будет 10 мест, у блока Национального объединения и Латвийского объединения регионов – 7 мест, у "Честь служить Риге" – 5, у Русского союза Латвии и Новой консервативной партии - по 4 места.На внеочередных выборах в Рижскую думу проголосовал 171 591 избиратель или 40,6% от имеющих право голоса жителей, и это исторически самая низкая активность на муниципальных выборах в <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Риге</a> с 1997 года.Как указывает интернет-портал Delfi, от объединения "Для развитие "За!"/"Прогрессивные" депутатами стали Мартиньш Стакис, Анете Екабсоне-Жогота, Мартиньш Коссович, Эдмундс Цепуритис, Антонина Ненашева, Марис Мичиревскис, Агнесе Логина, Ивета Ратиника, Виестурс Зепс, Айя Турлая, Селина Ванцане, Виестурс Клейнбергс, Мирослав Кодис, Юстине Пантелеева, Лайма Гейкина, Майрита Лусе, Рута Межавилка, Иварс Друлле.От политического объединения "Согласие" в городской парламент прошли Константин Чекушин, Анна Владова, Андрис Морозов, Эйжения Алдермане, Роман Межецкис, Михаил Каменецкий, Андрей Козлов, Сандрис Бергманис, Раймондс Рубикс, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий и Вадим Фальков. От "Нового Единства" мандаты получат Вилнис Кирсис, Интс Кюзис, Инесе Андерсоне, Олафс Пулкс, Дзинтра Гека-Васка, Лаурис Эренпрейс, Угис Ротбергс, Карлис Шадурскис, Рита Нашениеце и Каспарс Спунде.Мандаты от Национального объединения — Латвийского объединения регионов могут достаться Эйнару Цилинскису, Эдварду Смилтенсу, Иеве Бранте, Иеве Силине, Дайнису Лоцсу, Юргису Клотиньшу и Валдису Гаварсу. От партии "Честь служить Риге" проходят Олег Буров, Юрис Радзевич, Дайнис Турлайс, Айнар Баштикс и Яков Рафальсон. От Новой Консервативной партии в Рижскую думу попадают Линда Озола, Янис Озолс, Давис Сталтс и Валтерс Бергс. Четыре мандата от Русского союза Латвии достанутся Мирославу Митрофанову, Якову Плинеру, Владимиру Бузаеву и Александру Кузмину.

https://ria.ru/20200830/riga-1576481394.html

https://ria.ru/20190201/1550228212.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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