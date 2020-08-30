https://ria.ru/20200830/riga-1576481394.html

Явка на выборах в Рижскую думу стала самой низкой за 23 года

Явка на внеочередных выборах в Рижскую думу стала самой низкой за последние 23 года, составив всего 40,6%, сказала РИА Новости глава Центральной избирательной... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T02:52

2020-08-30T02:52

2020-08-30T02:52

латвия

рига

в мире

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<strong>РИГА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Явка на внеочередных выборах в Рижскую думу стала самой низкой за последние 23 года, составив всего 40,6%, сказала РИА Новости глава Центральной избирательной комиссии <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> Кристина Берзиня.Внеочередные выборы в Рижскую думу прошли в Латвии в субботу. По данным экзитполов, на них побеждает объединение "Для развития/За!" – "Прогрессивные"."Явка рекордно низкая — 40,6%. Такого не было с 1997 года", - сказала Берзиня.В 2001 году явка на выборах составила 60,85%, в 2005-м - 52,85%, в 2009-м - 58,9%, в 2013-м - 55,55%, в 2017-м - 58,72%.

https://ria.ru/20200828/latviya-1576443181.html

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латвия

рига

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латвия, рига, в мире