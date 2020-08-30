https://ria.ru/20200830/raznesu-1576492017.html

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ видео, которое, по его мнению, позволит "разнести"... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T15:40

2020-08-30T15:40

2020-08-30T19:39

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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«Я их разнесу в суде». Адвокат Ефремова заявил о несостыковках в деле

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> показал в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru/novosti/2406026/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> видео, которое, по его мнению, позволит "разнести" его оппонентов в суде.Юрист утверждает, что нашел ряд "несостыковок" в деле актера. Так, по его словам, несмотря на большое количество камер наблюдения в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, нет ни одной записи, на которой видно, как Ефремов едет к месту ДТП.Адвокат настаивает на том, что перед поворотом на Садовое кольцо его подзащитный, возможно, заметил кого-то на тротуаре, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское место.Кроме того, адвокат заявил, что ролик с места ДТП — "фейк низкой пробы". На кадрах, продемонстрированных юристом, видно, что Ефремов сидит на клумбе у дороги сразу после аварии в темной обуви, а когда вышел из машины, был в белых кроссовках."То есть, когда он добрался сюда, он быстро переобулся?" — поинтересовался адвокат. Пашаев считает улики против Ефремова "постановкой низкого уровня".Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> в начале июня. По версии следствия, Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет заключения.Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Однако родные Захарова извинений не приняли и отказались от предложенной актером материальной помощи.Сначала актер признал вину, однако позже защита стала настаивать на том, что его не было за рулем в момент аварии. В суде по делу Ефремова выступил свидетель, утверждавший, будто видел за рулем другого мужчину. Однако сам он в тот момент был пьян. Кроме того, свидетель не видит одним глазом.

https://ria.ru/20200828/pashaev-1576449814.html

https://ria.ru/20200829/dobrovinski-1576471203.html

Александр Закупин Именно презумпция невиновности, а не и т.д. Вину нужно 200 процентов доказать, а иначе в будущем будьте готовы сесть за то, чего и помыслить не могли 80

Арсений Новиков Балабол циничный..,.. 77

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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