Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200830/rak-1576498339.html
В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T19:25
2020-08-30T22:01
андрей каприн
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Назван главный враг рака
https://cdn23.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:531:2174:1754_1400x0_80_0_0_aa2999e3d5cc3557f4a0656371976023.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Главный онколог Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a> назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/news/244707/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".Врач отметил, что из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями, но при этом призвал набраться терпения и дождаться вакцинации."Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу", — пояснил специалист. Каприн напомнил, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%, и призвал сразу же обращаться к врачам при появлении жалоб на здоровье.
https://ria.ru/20200828/rak-1576443609.html
Зимой будет, как всегда пандемия гриппа. Опять всё закроют. Ни к хзубному, ни к глазному
59
Чем больше коронавируса... тем меньше рака, кардиологии и др. малозначимых болезней...
37
18
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155138/74/1551387430_0:327:2174:1958_1400x0_80_0_0_62501a68d41ac9d6967fb0b98ef62f04.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей каприн, здоровье, общество

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

19:25 30.08.2020 (обновлено: 22:01 30.08.2020)
160156
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / auntspray
Раковые клетки. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Врач отметил, что из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями, но при этом призвал набраться терпения и дождаться вакцинации.
"Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу", — пояснил специалист.
Каприн напомнил, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%, и призвал сразу же обращаться к врачам при появлении жалоб на здоровье.
Раковая клетка
28 августа, 16:51
Названы болезни, вызывающие рак
2322113122038
Обсудить 18
Андрей КапринЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Зимой будет, как всегда пандемия гриппа. Опять всё закроют. Ни к хзубному, ни к глазному
30 августа, 20:35
pparen8765
4622405
Чем больше коронавируса... тем меньше рака, кардиологии и др. малозначимых болезней...
30 августа, 20:24
ВХВладимир Храмов
10132804
Рекомендуем
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Табло курса обмена валют в Москве
Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Появилось видео, как Су-27 отгоняют бомбардировщик США от границ России
Участники акции протеста у Дворца независимости в Минске
Помощник Лукашенко назвал процент его противников
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства
Актер Иван Стебунов
Стебунов прокомментировал слухи о причастности к ДТП с Ефремовым
Шэньчжэнь, Китай
Где находится самый опасный для Америки город в мире
Матильда Шнурова (Елена Мозговая) на торжественной церемонии вручения премии издания GQ Человек года в концертном зале Барвиха Luxury Village
Раскрыты доходы Матильды Шнуровой после развода
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Линии электропередач в Киеве
Украина стала лидером энергорынка Европы
Руки в наручниках
Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ*
Военнослужащие на акции протеста в Минске
Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния