https://ria.ru/20200830/rak-1576498339.html

В Минздраве назвали основного врага онкологических заболеваний

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва". РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T19:25

2020-08-30T19:25

2020-08-30T22:01

андрей каприн

здоровье

общество

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Назван главный враг рака

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Главный онколог Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kaprin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Каприн</a> назвал раннюю диагностику главным врагом рака. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "<a href="https://govoritmoskva.ru/news/244707/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Говорит Москва</a>".Врач отметил, что из-за пандемии коронавируса возникли проблемы с диспансеризацией и скрининговыми исследованиями, но при этом призвал набраться терпения и дождаться вакцинации."Нужно следить за собой, всем нужно понимать, что появление кровяной окраски в любых наших физиологических выделениях — слюна, моча, кал, слизистая — должно наводить на мысль, что нужно сходить провериться к онкологу", — пояснил специалист. Каприн напомнил, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%, и призвал сразу же обращаться к врачам при появлении жалоб на здоровье.

https://ria.ru/20200828/rak-1576443609.html

paren8765 Зимой будет, как всегда пандемия гриппа. Опять всё закроют. Ни к хзубному, ни к глазному 59

Владимир Храмов Чем больше коронавируса... тем меньше рака, кардиологии и др. малозначимых болезней... 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей каприн, здоровье, общество