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Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с Днем шахтера, отметив, что угольная отрасль в РФ динамично развивается, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:06
2020-08-30T09:22
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил работников и ветеранов с Днем шахтера, отметив, что угольная отрасль в РФ динамично развивается, сообщает <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63963" target="_blank" rel="nofollow noopener">пресс-служба Кремля</a>.Путин отметил, что угольная промышленность по праву считается одной из старейших и приоритетных отраслей российского топливно-энергетического комплекса, а труд шахтера, требующий компетентности и мужества, пользуется почетом и уважением в обществе.Он выразил особые слова благодарности ветеранам, которые в тяжелейших условиях военного времени демонстрировали ответственный подход к решению поставленных задач, стойкость и выдержку."Сегодня угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов", - сказал Путин.Президент подчеркнул важность того, что нынешние работники отрасли чтят традиции своих предшественников и работают с полной отдачей. Путин добавил, что во многом благодаря их профессиональным успехам Россия уверенно сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортеров угля.
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владимир путин, общество

Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

09:06 30.08.2020 (обновлено: 09:22 30.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов с Днем шахтера, отметив, что угольная отрасль в РФ динамично развивается, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что угольная промышленность по праву считается одной из старейших и приоритетных отраслей российского топливно-энергетического комплекса, а труд шахтера, требующий компетентности и мужества, пользуется почетом и уважением в обществе.
Шахтер
19 августа, 14:12
Всем шахтерам-пенсионерам будут выдавать "угольный паек"
Он выразил особые слова благодарности ветеранам, которые в тяжелейших условиях военного времени демонстрировали ответственный подход к решению поставленных задач, стойкость и выдержку.
"Сегодня угольная отрасль динамично развивается, вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую, бесперебойную работу промышленных предприятий, является гарантом экономической и социальной стабильности российских регионов", - сказал Путин.
Президент подчеркнул важность того, что нынешние работники отрасли чтят традиции своих предшественников и работают с полной отдачей. Путин добавил, что во многом благодаря их профессиональным успехам Россия уверенно сохраняет позиции одного из ведущих мировых экспортеров угля.
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