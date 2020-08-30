https://ria.ru/20200830/putin-1576480916.html
В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ
Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T01:27
2020-08-30T01:27
2020-08-30T01:46
коронавирус covid-19
владимир путин
германия
лондон
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Участники <a href="https://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">берлинского</a> протеста против мер по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в <a href="https://telegram.me/dimsmirnov175" target="_blank">телеграм-канале</a>.На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест."Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.В субботу в Берлине проходила масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные демонстрации тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией.Столкновения у российского посольстваУчастники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.По ее словам, действия протестующих не были направлены на диппредставительство.Сенатор по внутренним делам столицы <a href="https://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> Андреас Гайзель сообщил, что были задержаны около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу. Политик охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.Демонстрация в ЛондонеОчередная демонстрация против введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений прошла в субботу и на лондонской Трафальгарской площади.Как передает корреспондент РИА Новости, народу на демонстрацию собралось меньше, чем ожидалось: площадь не была заполнена полностью, собрались несколько тысяч человек.В руках у протестующих были плакаты "Нет обязательным вакцинам", "Долой медицинскую тиранию", "Не подчиняйтесь", "Маски снижают иммунитет". Никто из собравшихся, в соответствии с воззрениями, не был в маске. Демонстрация носила мирный характер, никаких инцидентов не было.Подобные демонстрации проходят в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> периодически, но протесты в британской столице, в отличие от некоторых других европейских столиц, массового характера не носят. Согласно опросам, большинство столичных жителей готовы выполнять предписания правительства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/koronavirus-1576471776.html
https://ria.ru/20200829/marsh-1576468292.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/berlin-1576328874.html
alex4410qwert
"банановая" (нефтяная) республика чем может надавить, снижением курса рубля?
517
bay71b
Иди... скакай... представитель племени неимеющего промышленности... А в России, кроме нефти есть газ, уран, вся таблица Менделеева, космодромы, полёты в космос, атомная энергетика, и... - выходы в океаны... Теперь, внимание вопрос ©: что есть в шумерии??
447
145
германия
лондон
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1d/1576476794_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_b3f4792483c70f50beba2f1bc5e876f9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, владимир путин, германия, лондон, берлин (город), в мире
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.
Участники берлинского
протеста против мер по борьбе с коронавирусом
начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале
.
На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест.
"Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.
В субботу в Берлине проходила масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные демонстрации тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией.
Столкновения у российского посольства
Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
По ее словам, действия протестующих не были направлены на диппредставительство.
Сенатор по внутренним делам столицы ФРГ
Андреас Гайзель сообщил, что были задержаны около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу.
Политик охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.
Демонстрация в Лондоне
Очередная демонстрация против введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений прошла в субботу и на лондонской Трафальгарской площади.
Как передает корреспондент РИА Новости, народу на демонстрацию собралось меньше, чем ожидалось: площадь не была заполнена полностью, собрались несколько тысяч человек.
В руках у протестующих были плакаты "Нет обязательным вакцинам", "Долой медицинскую тиранию", "Не подчиняйтесь", "Маски снижают иммунитет". Никто из собравшихся, в соответствии с воззрениями, не был в маске. Демонстрация носила мирный характер, никаких инцидентов не было.
Подобные демонстрации проходят в Лондоне
периодически, но протесты в британской столице, в отличие от некоторых других европейских столиц, массового характера не носят. Согласно опросам, большинство столичных жителей готовы выполнять предписания правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.