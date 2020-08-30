https://ria.ru/20200830/putin-1576480916.html

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T01:27

2020-08-30T01:27

2020-08-30T01:46

коронавирус covid-19

владимир путин

германия

лондон

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Участники <a href="https://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">берлинского</a> протеста против мер по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в <a href="https://telegram.me/dimsmirnov175" target="_blank">телеграм-канале</a>.На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест."Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.В субботу в Берлине проходила масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные демонстрации тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией.Столкновения у российского посольстваУчастники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.По ее словам, действия протестующих не были направлены на диппредставительство.Сенатор по внутренним делам столицы <a href="https://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> Андреас Гайзель сообщил, что были задержаны около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу. Политик охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.Демонстрация в ЛондонеОчередная демонстрация против введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений прошла в субботу и на лондонской Трафальгарской площади.Как передает корреспондент РИА Новости, народу на демонстрацию собралось меньше, чем ожидалось: площадь не была заполнена полностью, собрались несколько тысяч человек.В руках у протестующих были плакаты "Нет обязательным вакцинам", "Долой медицинскую тиранию", "Не подчиняйтесь", "Маски снижают иммунитет". Никто из собравшихся, в соответствии с воззрениями, не был в маске. Демонстрация носила мирный характер, никаких инцидентов не было.Подобные демонстрации проходят в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> периодически, но протесты в британской столице, в отличие от некоторых других европейских столиц, массового характера не носят. Согласно опросам, большинство столичных жителей готовы выполнять предписания правительства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/koronavirus-1576471776.html

https://ria.ru/20200829/marsh-1576468292.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/berlin-1576328874.html

alex4410qwert "банановая" (нефтяная) республика чем может надавить, снижением курса рубля? 517

bay71b Иди... скакай... представитель племени неимеющего промышленности... А в России, кроме нефти есть газ, уран, вся таблица Менделеева, космодромы, полёты в космос, атомная энергетика, и... - выходы в океаны... Теперь, внимание вопрос ©: что есть в шумерии?? 447

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германия

лондон

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир путин, германия, лондон, берлин (город), в мире