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https://ria.ru/20200830/putin-1576480916.html
В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ
Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T01:27
2020-08-30T01:46
коронавирус covid-19
владимир путин
германия
лондон
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Участники <a href="https://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">берлинского</a> протеста против мер по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в <a href="https://telegram.me/dimsmirnov175" target="_blank">телеграм-канале</a>.На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест."Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.В субботу в Берлине проходила масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные демонстрации тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией.Столкновения у российского посольстваУчастники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.По ее словам, действия протестующих не были направлены на диппредставительство.Сенатор по внутренним делам столицы <a href="https://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> Андреас Гайзель сообщил, что были задержаны около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу. Политик охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.Демонстрация в ЛондонеОчередная демонстрация против введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений прошла в субботу и на лондонской Трафальгарской площади.Как передает корреспондент РИА Новости, народу на демонстрацию собралось меньше, чем ожидалось: площадь не была заполнена полностью, собрались несколько тысяч человек.В руках у протестующих были плакаты "Нет обязательным вакцинам", "Долой медицинскую тиранию", "Не подчиняйтесь", "Маски снижают иммунитет". Никто из собравшихся, в соответствии с воззрениями, не был в маске. Демонстрация носила мирный характер, никаких инцидентов не было.Подобные демонстрации проходят в <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондоне</a> периодически, но протесты в британской столице, в отличие от некоторых других европейских столиц, массового характера не носят. Согласно опросам, большинство столичных жителей готовы выполнять предписания правительства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200829/koronavirus-1576471776.html
https://ria.ru/20200829/marsh-1576468292.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/berlin-1576328874.html
"банановая" (нефтяная) республика чем может надавить, снижением курса рубля?
517
Иди... скакай... представитель племени неимеющего промышленности... А в России, кроме нефти есть газ, уран, вся таблица Менделеева, космодромы, полёты в космос, атомная энергетика, и... - выходы в океаны... Теперь, внимание вопрос ©: что есть в шумерии??
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германия
лондон
берлин (город)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус covid-19, владимир путин, германия, лондон, берлин (город), в мире

В Берлине участники митинга скандировали имя президента РФ

01:27 30.08.2020 (обновлено: 01:46 30.08.2020)
492666
© REUTERS / Christian MangПолицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
© REUTERS / Christian Mang
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Участники берлинского протеста против мер по борьбе с коронавирусом начали скандировать "Путин!". Об этом сообщает журналист Дмитрий Смирнов в телеграм-канале.
На опубликованном ролике участники митинга держат российские флаги. Закадровый голос сообщил, что спрашивал у них, почему они вышли с ними на протест.
Полицейские во время акции против мигрантов в Берлине.
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"Потому что Путин может надавить на Трампа", — процитировал мужчина одного из опрошенных протестующих.
В субботу в Берлине проходила масштабная акция против принимаемых правительством мер по борьбе с коронавирусом. Всего на улицу вышли около 38 тысяч человек. Изначально власти запретили акции, ссылаясь на то, что аналогичные демонстрации тех же организаторов - движения Querdenken 711 - 1 августа проходили с нарушениями и были досрочно завершены полицией.

Столкновения у российского посольства

Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
По ее словам, действия протестующих не были направлены на диппредставительство.
Сенатор по внутренним делам столицы ФРГ Андреас Гайзель сообщил, что были задержаны около 300 человек, в том числе 200 у российского посольства в Берлине, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу.
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Политик охарактеризовал протестующих как правых экстремистов, по его словам, они кидали камни и бутылки в полицейских. Среди правоохранителей пострадали семеро.

Демонстрация в Лондоне

Очередная демонстрация против введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений прошла в субботу и на лондонской Трафальгарской площади.
Как передает корреспондент РИА Новости, народу на демонстрацию собралось меньше, чем ожидалось: площадь не была заполнена полностью, собрались несколько тысяч человек.
В руках у протестующих были плакаты "Нет обязательным вакцинам", "Долой медицинскую тиранию", "Не подчиняйтесь", "Маски снижают иммунитет". Никто из собравшихся, в соответствии с воззрениями, не был в маске. Демонстрация носила мирный характер, никаких инцидентов не было.
Подобные демонстрации проходят в Лондоне периодически, но протесты в британской столице, в отличие от некоторых других европейских столиц, массового характера не носят. Согласно опросам, большинство столичных жителей готовы выполнять предписания правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
26 августа, 13:10
Оставайтесь дома. Власти Берлина запретили акции против карантина
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Обсудить 145
Коронавирус COVID-19Владимир ПутинГерманияЛондонБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
"банановая" (нефтяная) республика чем может надавить, снижением курса рубля?
30 августа, 02:57
alex4410qwert
100440128258
Иди... скакай... представитель племени неимеющего промышленности... А в России, кроме нефти есть газ, уран, вся таблица Менделеева, космодромы, полёты в космос, атомная энергетика, и... - выходы в океаны... Теперь, внимание вопрос ©: что есть в шумерии??
30 августа, 03:20
bay71b
31026430143
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