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Туризм
https://ria.ru/20200830/ptitsy-1576444968.html
В США спасли цаплю, клюв которой застрял в пластиковой крышке
Жители штата Флорида спасли большую голубую цаплю, клюв которой застрял в крышке стаканчика из-под молочного коктейля, сообщает UPI. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:17
2020-08-30T02:17
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туризм
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флорида
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Жители штата Флорида спасли большую голубую цаплю, клюв которой застрял в крышке стаканчика из-под молочного коктейля, <a href="https://www.upi.com/Odd_News/2020/08/27/Neighbors-help-rescue-heron-with-milkshake-lid-stuck-on-beak/8271598542236/" target="_blank">сообщает</a> UPI."Увидев птицу издалека, я подумала, что у нее в клюве большая рыба, — вспоминает Кэролайн Бургин из Палм-Харбора. – Присмотревшись, мы с соседом поняли, что это пластиковая крышка от стаканчика из ресторана быстрого питания".Соседи опасались, что не имея возможности открыть клюв, цапля погибнет от голода. Тогда они вызвали ловца из общества по защите животных. "В 98 процентах случаев птица в такой ситуации умирает", — сказал приехавший специалист Ким Бегей. Он использовал свежую рыбу, чтобы заманить пострадашее пернатое в ловушку.Цаплю доставили в заповедник морских птиц, где ветеринары оказывают ей помощь, после чего отпустят на волю.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
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туризм, новости - туризм, флорида, сша

В США спасли цаплю, клюв которой застрял в пластиковой крышке

02:17 30.08.2020
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© Фото : Carolyn BurginЦапля с застрявшей на клюве крышкой от молочного коктейля
Цапля с застрявшей на клюве крышкой от молочного коктейля
© Фото : Carolyn Burgin
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Жители штата Флорида спасли большую голубую цаплю, клюв которой застрял в крышке стаканчика из-под молочного коктейля, сообщает UPI.
"Увидев птицу издалека, я подумала, что у нее в клюве большая рыба, — вспоминает Кэролайн Бургин из Палм-Харбора. – Присмотревшись, мы с соседом поняли, что это пластиковая крышка от стаканчика из ресторана быстрого питания".
Соседи опасались, что не имея возможности открыть клюв, цапля погибнет от голода. Тогда они вызвали ловца из общества по защите животных. "В 98 процентах случаев птица в такой ситуации умирает", — сказал приехавший специалист Ким Бегей. Он использовал свежую рыбу, чтобы заманить пострадашее пернатое в ловушку.
Цаплю доставили в заповедник морских птиц, где ветеринары оказывают ей помощь, после чего отпустят на волю.
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