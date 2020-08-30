https://ria.ru/20200830/protesty-1576497050.html

Помощник Лукашенко объяснил, почему протестующих жестко разгоняли

Помощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок сказал РИА Новости, что жёсткий разгон протестов после выборов связан со... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T18:43

2020-08-30T18:43

2020-08-30T19:21

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576498136_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_76f54e0d293b792e6911c3e03965af19.jpg

<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Помощник действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Николай Латышенок сказал РИА Новости, что жёсткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад."Потому что люди построили баррикады. Второе - то, что перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу", - сказал Латышенок, который вышел к протестующим у резиденции Лукашенко в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.В воскресенье в 14.00 (совпадает с мск) в центре Минска стартовала очередная несанкционированная акция протеста, которая сопровождается задержаниями ее участников сотрудниками правоохранительных органов. Так, по данным МВД, спустя два часа после начала акции было задержано 125 человек. В настоящее время протестующие находятся возле резиденции президента Александра Лукашенко – Дворца независимости. МВД пока не дает официальных данных по численности протестующих. Корреспонденты РИА Новости ранее сообщили о начавшихся в столице <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> перебоях с работой мобильного интернета.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/oppozitsiya-1576496738.html

Александр Аникин Всё верно. Как говорится, учи дитя, пока поперёк лавки лежит. Вырастет - будет поздно. У беларуского народа строгий, но справедливый Бацька, он правильно воспитает своих детей. 84

barbusint Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская...вот у меня вопрос...оппозиция что, читать и считать не умеет? На основании чего они так считают? Им так кажется или в протоколах и бюллетенях другое написано? Тогда пусть не обижаются, что если они всем стадом полезли на баррикады - их разогнали силовики. Нормальные люди отстаивают право в суде, а тупоголовые и недовольные своей жизнью прыгают с плакатами. Мне вообще понравилось видио с митинга, где товарищ из народа кричит стоящим "лидерам" - "мы с вами! только объясните против чего вы призываете?". Это как? Это что, позиция? Они даже толком не знают, что требовать...а впрочем ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ. 39

20

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Были построены баррикады" – помощник Лукашенко объяснил, почему жестко разгоняли протестующих Помощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок сказал РИА Новости, что жёсткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад. 2020-08-30T18:43 true PT0M44S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире