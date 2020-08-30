https://ria.ru/20200830/protest-1576486930.html

В субботних акциях протеста в Белоруссии участвовали 8,5 тысячи человек

В акциях протеста по всей Белоруссии в субботу участвовали более 8,5 тысячи человек, в Минске на "гранд-параде женских миротворческих сил" милиция насчитала... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T12:05

2020-08-30T12:05

2020-08-30T12:05

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> В акциях протеста по всей Белоруссии в субботу участвовали более 8,5 тысячи человек, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на "гранд-параде женских миротворческих сил" милиция насчитала около 4 тысяч человек, сообщается на сайте МВД республики."Зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8500 человек", - говорится в сообщении. По информации на сайте, протестные акции проходили в 24 населенных пунктах страны. В Минске в середине дня около 200 мотоциклистов приняли участие в акциях протеста, а ближе к вечеру – около 100 велосипедистов.После обеда на Площади Победы в Минске начался "гранд-парад женских миротворческих сил"."Участие в данном мероприятии приняли около четырех тысяч человек", - отмечается в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/protesty-1576484199.html

Игорь Земский Недовольных в субботу было 0.094% жителей страны 15

lyuda.terenteva.55 При населении 9, 5 млн. - 8, 5 тыс. Причём, 2/3 из них - дети (фото). Ну и где "народ" страны? Нет его. Не протестует. Даже в субботу. 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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