Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/protest-1576486930.html
В субботних акциях протеста в Белоруссии участвовали 8,5 тысячи человек
В акциях протеста по всей Белоруссии в субботу участвовали более 8,5 тысячи человек, в Минске на "гранд-параде женских миротворческих сил" милиция насчитала... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T12:05
2020-08-30T12:05
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576456302_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_af62676ec7303106781b5cd63367f453.jpg
<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> В акциях протеста по всей Белоруссии в субботу участвовали более 8,5 тысячи человек, в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на "гранд-параде женских миротворческих сил" милиция насчитала около 4 тысяч человек, сообщается на сайте МВД республики."Зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8500 человек", - говорится в сообщении. По информации на сайте, протестные акции проходили в 24 населенных пунктах страны. В Минске в середине дня около 200 мотоциклистов приняли участие в акциях протеста, а ближе к вечеру – около 100 велосипедистов.После обеда на Площади Победы в Минске начался "гранд-парад женских миротворческих сил"."Участие в данном мероприятии приняли около четырех тысяч человек", - отмечается в сообщении.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/protesty-1576484199.html
Недовольных в субботу было 0.094% жителей страны
15
При населении 9, 5 млн. - 8, 5 тыс. Причём, 2/3 из них - дети (фото). Ну и где "народ" страны? Нет его. Не протестует. Даже в субботу.
14
8
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576456302_196:0:2927:2048_1400x0_80_0_0_6bd62a634bb170fe763a097379f87daf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире

В субботних акциях протеста в Белоруссии участвовали 8,5 тысячи человек

12:05 30.08.2020
1158
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Акции протеста в Минске
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. В акциях протеста по всей Белоруссии в субботу участвовали более 8,5 тысячи человек, в Минске на "гранд-параде женских миротворческих сил" милиция насчитала около 4 тысяч человек, сообщается на сайте МВД республики.
"Зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8500 человек", - говорится в сообщении. По информации на сайте, протестные акции проходили в 24 населенных пунктах страны. В Минске в середине дня около 200 мотоциклистов приняли участие в акциях протеста, а ближе к вечеру – около 100 велосипедистов.
После обеда на Площади Победы в Минске начался "гранд-парад женских миротворческих сил".
"Участие в данном мероприятии приняли около четырех тысяч человек", - отмечается в сообщении.
Участники акции протеста в Минске
Вчера, 09:56
Послал "месседж". Оппозиция в Белоруссии о скрытом сигнале в речи Путина
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
71521243
Обсудить 8
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Недовольных в субботу было 0.094% жителей страны
30 августа, 12:13
ИЗИгорь Земский
1010004
При населении 9, 5 млн. - 8, 5 тыс. Причём, 2/3 из них - дети (фото). Ну и где "народ" страны? Нет его. Не протестует. Даже в субботу.
30 августа, 12:17
lyuda.terenteva.55
1000004
Рекомендуем
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
В центре Минска собираются сторонники оппозиции
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
В Минске на акции протеста задержали 125 человек
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Белоруссии на акциях протеста в субботу задержали 29 человек
Сотрудник правоохранительных органов на улице в Минске, где проходит акция протеста
Милиция перекрыла подходы на центральные площади в Минске
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Германия получила от России запрос по делу Навального
Кадры подготовки правоохранителей к очередной несанкционированной акции оппозиции
В центре Минска дежурит спецтехника и автобусы с ОМОНом
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в ближайшие недели
Участники акции протеста у Дворца независимости в Минске
Помощник Лукашенко назвал процент его противников
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Путин и Лукашенко договорились укреплять сотрудничество
В центре Минска во время несанкционированной акции произошла потасовка
В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров намерен лишить сына наследства
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Рига
На выборах в думу Риги победил блок "Для развития/За!"–"Прогрессивные"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния