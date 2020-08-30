https://ria.ru/20200830/propaganda-1576500959.html

Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ*

Современная культура виновата в популяризации запрещенного в России движения АУЕ* ("Арестантское уголовное единство"*. — Прим. ред.), заявил порталу Ura.ru... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T21:39

2020-08-30T21:39

2020-08-30T23:34

россия

дмитрий нагиев

сергей безруков

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Современная культура виновата в популяризации запрещенного в России движения АУЕ* ("Арестантское уголовное единство"*. — Прим. ред.), заявил порталу <a href="https://ura.news/news/1052447456" target="_blank">Ura.ru</a> конфликтолог Михаил Орский.Эксперт обвинил в навязывании обществу положительного образа преступника создателей современных сериалов, таких как "Бригада", "Бандитский Петербург", а также "Физрук". Однако он не согласен, что деятели культуры должны нести за это ответственность."Может, нам стоит сразу же Нагиева и <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bezrukov/" target="_blank" data-auto="true">Безрукова</a> прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?" — спросил Орский.Кроме того, он указал на важную роль музыки, прежде всего рэпа, в популяризации криминального мира.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200826/reestr-1576312202.html

Арсений Новиков Орский прав. Только актёры отражали своё время. И никто во власти не реагировал на эти проблемы. 63

Кузьма Кузьмич За просмотр мультика "Ну, погоди!" теперь, видимо статья... 60

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий нагиев, сергей безруков, общество