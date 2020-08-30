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Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ*
Современная культура виновата в популяризации запрещенного в России движения АУЕ* ("Арестантское уголовное единство"*. — Прим. ред.), заявил порталу Ura.ru... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T21:39
2020-08-30T23:34
россия
дмитрий нагиев
сергей безруков
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Современная культура виновата в популяризации запрещенного в России движения АУЕ* ("Арестантское уголовное единство"*. — Прим. ред.), заявил порталу <a href="https://ura.news/news/1052447456" target="_blank">Ura.ru</a> конфликтолог Михаил Орский.Эксперт обвинил в навязывании обществу положительного образа преступника создателей современных сериалов, таких как "Бригада", "Бандитский Петербург", а также "Физрук". Однако он не согласен, что деятели культуры должны нести за это ответственность."Может, нам стоит сразу же Нагиева и <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bezrukov/" target="_blank" data-auto="true">Безрукова</a> прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?" — спросил Орский.Кроме того, он указал на важную роль музыки, прежде всего рэпа, в популяризации криминального мира.<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200826/reestr-1576312202.html
Орский прав. Только актёры отражали своё время. И никто во власти не реагировал на эти проблемы.
63
За просмотр мультика "Ну, погоди!" теперь, видимо статья...
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19
россия
РИА Новости
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60
россия, дмитрий нагиев, сергей безруков, общество

Нагиева и Безрукова обвинили в пропаганде АУЕ*

21:39 30.08.2020 (обновлено: 23:34 30.08.2020)
21143
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Современная культура виновата в популяризации запрещенного в России движения АУЕ* ("Арестантское уголовное единство"*. — Прим. ред.), заявил порталу Ura.ru конфликтолог Михаил Орский.
Эксперт обвинил в навязывании обществу положительного образа преступника создателей современных сериалов, таких как "Бригада", "Бандитский Петербург", а также "Физрук". Однако он не согласен, что деятели культуры должны нести за это ответственность.
"Может, нам стоит сразу же Нагиева и Безрукова прямо со съемочной площадки уволочь и возбудить уголовное дело за пропаганду?" — спросил Орский.
Кроме того, он указал на важную роль музыки, прежде всего рэпа, в популяризации криминального мира.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Заключенный в исправительной колонии
26 августа, 04:12
МВД планирует создать реестр участников АУЕ*
17164871156
Обсудить 19
РоссияДмитрий НагиевСергей БезруковОбщество
Популярные комментарии
Орский прав. Только актёры отражали своё время. И никто во власти не реагировал на эти проблемы.
30 августа, 21:43
Арсений Новиков
5321214
За просмотр мультика "Ну, погоди!" теперь, видимо статья...
30 августа, 21:44
Кузьма Кузьмич
101911128
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