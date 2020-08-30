https://ria.ru/20200830/portlend-1576489468.html

Трамп призвал ввести нацгвардию в Портленд на фоне беспорядков

Президент США Дональд Трамп на фоне беспорядков в американском Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию и осудил действия... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:10

2020-08-30T14:10

2020-08-30T14:10

дональд трамп

портленд

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> на фоне беспорядков в американском Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию и осудил действия демонстрантов.В ночь на воскресенье полиция сообщила, что по меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленде</a>, где сейчас идут акции протеста против полицейской жестокости. По сообщениям СМИ, в городе прошли столкновения между сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter. Ранее протестующие в Портленде подожгли здание Ассоциации полиции города, после поджога были задержаны 19 человек."Уилер некомпетентен... Наша великолепная Национальная гвардия могла бы решить эти проблемы менее чем за час. Местные власти должны направить запрос, пока не станет слишком поздно. Население Портленда и других городов, которыми управляют демократы, испытывает отвращение по отношению к (лидеру демократов в сенате Чаку – ред.) Шумеру, (спикеру палаты представителей Нэнси – ред.) Пелоси и местным "лидерам". Они хотят закон и порядок!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/CarmineSabia/status/1299481216580808706" target="_blank">Twitter</a>.Он также поделился сообщениями, в которых утверждалось, что погибший в субботу мужчина - член "консервативной" группы Patriot Prayer и сторонник Трампа. Президент ретвитнул видео, на котором якобы члены движения "Антифа" празднуют смерть мужчины."Позорные анархисты. Мы пристально следим за ними, но их по-глупому защищают радикальные демократы левого толка", - написал Трамп.Акции протеста и беспорядки не утихают в Портленде третий месяц. Периодически полиция объявляет происходящее бунтом и проводит задержания. Беспорядки в Портленде и ряде других городов США начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/portlend-1576484354.html

Bek Shov где ес и прибалты? не хотите быть посредниками там? или принять санкции за разгон митингующих ? 12

Валар Дахаэрис Не демократично, нельзя применять насилие к оппозиционерам ! Фу, позор 11

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портленд

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, портленд, сша, в мире