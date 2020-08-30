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Россиян предупредили об аномально теплой погоде
В России ожидается теплое начало сентября: температуры выше нормы установятся в столичном регионе, на юге европейской части, вблизи озера Байкал, говорится в... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T07:50
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россия
роман вильфанд
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> ожидается теплое начало сентября: температуры выше нормы установятся в столичном регионе, на юге европейской части, вблизи озера Байкал, говорится в прогнозе Гидрометцентра на ближайшую декаду.Как уточнили метеорологи, средняя температура в Москве и области в ближайшую декаду будет держаться у отметки 16 градусов.На юге Европейской России установится от 20 до 24 градусов тепла, на юге Восточной Сибири — около 12.Научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> пояснил РИА Новости, что средние показатели начинают сильно меняться в меньшую сторону уже во второй половине августа, и тенденция продолжается в сентябре.
https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html
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россия, роман вильфанд, общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде

07:50 30.08.2020 (обновлено: 11:03 30.08.2020)
14009
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТеплая погода
Теплая погода
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Теплая погода. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В России ожидается теплое начало сентября: температуры выше нормы установятся в столичном регионе, на юге европейской части, вблизи озера Байкал, говорится в прогнозе Гидрометцентра на ближайшую декаду.
Как уточнили метеорологи, средняя температура в Москве и области в ближайшую декаду будет держаться у отметки 16 градусов.
На юге Европейской России установится от 20 до 24 градусов тепла, на юге Восточной Сибири — около 12.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил РИА Новости, что средние показатели начинают сильно меняться в меньшую сторону уже во второй половине августа, и тенденция продолжается в сентябре.
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РоссияРоман ВильфандОбщество
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