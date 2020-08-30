https://ria.ru/20200830/pogoda-1576482602.html

Россиян предупредили об аномально теплой погоде

В России ожидается теплое начало сентября: температуры выше нормы установятся в столичном регионе, на юге европейской части, вблизи озера Байкал, говорится в... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T07:50

2020-08-30T07:50

2020-08-30T11:03

россия

роман вильфанд

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> ожидается теплое начало сентября: температуры выше нормы установятся в столичном регионе, на юге европейской части, вблизи озера Байкал, говорится в прогнозе Гидрометцентра на ближайшую декаду.Как уточнили метеорологи, средняя температура в Москве и области в ближайшую декаду будет держаться у отметки 16 градусов.На юге Европейской России установится от 20 до 24 градусов тепла, на юге Восточной Сибири — около 12.Научный руководитель Гидрометцентра <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a> пояснил РИА Новости, что средние показатели начинают сильно меняться в меньшую сторону уже во второй половине августа, и тенденция продолжается в сентябре.

https://ria.ru/20200829/pogoda-1576467990.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, общество