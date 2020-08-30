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В Портленде 19 человек задержали после поджога офиса Ассоциации полиции
По меньшей мере 19 человек были задержаны, после того как участники протестов в американском городе Портленд подожгли здание Ассоциации полиции города и напали... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T06:03
2020-08-30T06:03
портленд
сша
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 19 человек были задержаны, после того как участники протестов в американском городе <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленд</a> подожгли здание Ассоциации полиции города и напали на правоохранителей, сообщают в местной полиции.Полиция Портленда в пресс-релизе приводит имена и возраст задержанных, а также причину, по которой они были доставлены в полицейский участок. Возраст задержанных, по данным полиции, варьируется от 19 до 52 лет, сообщается также об одном несовершеннолетнем, имя которого не указано.Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города. Отмечалось, что офис не раз становился целью многочисленных протестов в последние месяцы, и протестующие несколько раз поджигали здание.Правоохранители объявили происходящее бунтом и приказали собравшимся разойтись, в ответ протестующие забросали полицию камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.В Портленде и ряде других городов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a> от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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портленд
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портленд, сша, в мире

В Портленде 19 человек задержали после поджога офиса Ассоциации полиции

06:03 30.08.2020
825
© AP Photo / Eric GayСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США
© AP Photo / Eric Gay
Сотрудники правоохранительных органов США. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек были задержаны, после того как участники протестов в американском городе Портленд подожгли здание Ассоциации полиции города и напали на правоохранителей, сообщают в местной полиции.
Полиция Портленда в пресс-релизе приводит имена и возраст задержанных, а также причину, по которой они были доставлены в полицейский участок. Возраст задержанных, по данным полиции, варьируется от 19 до 52 лет, сообщается также об одном несовершеннолетнем, имя которого не указано.
Протестующие в американском Портленде в ночь на субботу подожгли здание Ассоциации полиции города. Отмечалось, что офис не раз становился целью многочисленных протестов в последние месяцы, и протестующие несколько раз поджигали здание.
Правоохранители объявили происходящее бунтом и приказали собравшимся разойтись, в ответ протестующие забросали полицию камнями. Несколько сотрудников полиции получили травмы.
В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Протесты часто перерастают в беспорядки.
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