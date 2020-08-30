https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576495809.html

Появилось видео, как Су-27 отгоняют бомбардировщик США от границ России

В Сети появилось видео, снятое из кабины подлетевшего к границам России американского бомбардировщика B-52, на перехват которого поднялись два Су-27. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T17:54

2020-08-30T17:54

2020-08-30T19:14

b-52

черное море

ввс сша

су-27

министерство обороны сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> В Сети появилось видео, снятое из кабины подлетевшего к границам России американского бомбардировщика <a href="http://ria.ru/product_B-52/" target="_blank" data-auto="true">B-52</a>, на перехват которого поднялись два <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a>.На записи видно, как российские истребители летят сбоку от B-52. В какой-то момент пилот одного из Су-27 "махнул" крылом американским военным, продемонстрировав боекомплект. После этого он пролетел над бомбардировщиком и скрылся из вида. Затем над B-52 пролетел второй российский истребитель. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> <a href="https://www.dvidshub.net/news/377080/unsafe-unprofessional-intercept-us-bomber-russian-aircraft-over-black-sea?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">пожаловался</a>, что действия российских пилотов "вызвали турбулентность" для американского B-52. Когда произошел инцидент, не уточняется. Накануне Национальный центр управления обороной России сообщил о перехвате 28 августа стратегического бомбардировщика В-52Н <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> над нейтральными водами Балтики, для чего в небо поднялись два истребителя Су-27. Однако командование ВВС США утверждает, что перехват произошел над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>.

https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html

Александр Аникин Сразу видно - непрофессионально и небезопасно. С американскими пилотами так нельзя. 154

Владимир Брикульский Судя по видео пилот бомбера чуть не обделался:) или всё таки да... 136

53

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

b-52, черное море, ввс сша, су-27, министерство обороны сша, безопасность, в мире