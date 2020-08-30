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Генерал ответил на претензии ВВС США по перехвату В-52Н над Черным морем
Герой России генерал-полковник Николай Антошкин прокомментировал обвинения командования ВВС США в Европе и Африке в адрес российских летчиков. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T13:35
2020-08-30T15:30
россия
николай антошкин
черное море
ввс сша
су-27
европа
сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Герой России генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Antoshkin/" target="_blank" data-auto="true">Николай Антошкин</a> прокомментировал обвинения командования ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Europe/">Европе</a> и <a href="http://ria.ru/location_Africa/">Африке</a> в адрес российских летчиков.Американская сторона назвала их действия при перехвате бомбардировщика B-52H над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/">Черным морем</a> непрофессиональными и небезопасными. Антошкин заметил, что такая задача в мирное время не представляет сложности для асов."Летчики наши профессионализм свой доказывают в конфликтах всегда, там всегда видно, а перехват, приближение к самолету — это простейшая, элементарная задача. Обнаружили, навели, он подлетел, дал сигналы, может, какие-то, тут особого профессионализма не нужно", — сказал РИА Новости генерал-полковник.Он отметил, что российские летчики хорошо подготовлены, а самолеты, которые они используют, <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a>, очень удобны в управлении, поэтому перехватить бомбардировщик с их помощью "очень легко".По словам эксперта, американцы постоянно пытаются повесить на Россию ответственность за различные инциденты.Национальный центр управления обороной России ранее сообщал, что 28 августа два Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата обнаруженной воздушной цели.Отмечается, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, в котором опознали стратегический бомбардировщик <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> В-52Н.Иностранный военный самолет развернулся от границы, после чего российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Отмечается, что их полет проходил строго по международным правилам использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20200829/perekhvat-1576460940.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/perekhvat-1576452372.html
Ну, других слов от генерала ВВС ожидать и не следовало. Это когда было ПВО страны, там были специально обученные летчики-перехватчики, которые знали правила действия в чужом или нейтральном воздушном пространстве в мирное время. Генерал командовал фронтовой авиацией, которая умеет только сбивать противника (о чём он и говорит, даже не понимая, что говорит глупость). Что делать с самолётами, не нарушившими государственное воздушное пространство, фронтовые истребители не знают и поэтому просто хулиганят.
84
«Ну, других слов» от хомячка «ожидать и не следовало». Каков ваш налёт на Су-27, позвольте поинтересоваться? В часах. На боевом Су-27, уточню, а не на клавиатуре...
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россия
черное море
европа
сша
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россия, николай антошкин, черное море, ввс сша, су-27, европа, сша, безопасность, в мире

Генерал ответил на претензии ВВС США по перехвату В-52Н над Черным морем

13:35 30.08.2020 (обновлено: 15:30 30.08.2020)
30722
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Герой России генерал-полковник Николай Антошкин прокомментировал обвинения командования ВВС США в Европе и Африке в адрес российских летчиков.
Американская сторона назвала их действия при перехвате бомбардировщика B-52H над Черным морем непрофессиональными и небезопасными. Антошкин заметил, что такая задача в мирное время не представляет сложности для асов.
Самолет Су-27 во время показательных учений
29 августа, 09:22
Российские Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтийским морем
"Летчики наши профессионализм свой доказывают в конфликтах всегда, там всегда видно, а перехват, приближение к самолету — это простейшая, элементарная задача. Обнаружили, навели, он подлетел, дал сигналы, может, какие-то, тут особого профессионализма не нужно", — сказал РИА Новости генерал-полковник.
Он отметил, что российские летчики хорошо подготовлены, а самолеты, которые они используют, Су-27, очень удобны в управлении, поэтому перехватить бомбардировщик с их помощью "очень легко".
По словам эксперта, американцы постоянно пытаются повесить на Россию ответственность за различные инциденты.
Национальный центр управления обороной России ранее сообщал, что 28 августа два Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата обнаруженной воздушной цели.
Отмечается, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, в котором опознали стратегический бомбардировщик ВВС США В-52Н.
Иностранный военный самолет развернулся от границы, после чего российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Отмечается, что их полет проходил строго по международным правилам использования воздушного пространства.
Самолет-разведчик НАТО, перехваченный над Черным морем. Скриншот видео
28 августа, 19:19
Российский истребитель перехватил нового разведчика США над Черным морем
5641233126
Обсудить 29
РоссияНиколай АнтошкинЧерное мореВВС СШАСу-27ЕвропаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну, других слов от генерала ВВС ожидать и не следовало. Это когда было ПВО страны, там были специально обученные летчики-перехватчики, которые знали правила действия в чужом или нейтральном воздушном пространстве в мирное время. Генерал командовал фронтовой авиацией, которая умеет только сбивать противника (о чём он и говорит, даже не понимая, что говорит глупость). Что делать с самолётами, не нарушившими государственное воздушное пространство, фронтовые истребители не знают и поэтому просто хулиганят.
30 августа, 14:14
afanaci Пупкин
2101278
«Ну, других слов» от хомячка «ожидать и не следовало». Каков ваш налёт на Су-27, позвольте поинтересоваться? В часах. На боевом Су-27, уточню, а не на клавиатуре...
30 августа, 14:23
Г Б
5740019
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