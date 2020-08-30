https://ria.ru/20200830/perekhvat-1576488816.html

Генерал ответил на претензии ВВС США по перехвату В-52Н над Черным морем

Герой России генерал-полковник Николай Антошкин прокомментировал обвинения командования ВВС США в Европе и Африке в адрес российских летчиков. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T13:35

2020-08-30T13:35

2020-08-30T15:30

россия

николай антошкин

черное море

ввс сша

су-27

европа

сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Герой России генерал-полковник <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Antoshkin/" target="_blank" data-auto="true">Николай Антошкин</a> прокомментировал обвинения командования ВВС <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Europe/">Европе</a> и <a href="http://ria.ru/location_Africa/">Африке</a> в адрес российских летчиков.Американская сторона назвала их действия при перехвате бомбардировщика B-52H над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/">Черным морем</a> непрофессиональными и небезопасными. Антошкин заметил, что такая задача в мирное время не представляет сложности для асов."Летчики наши профессионализм свой доказывают в конфликтах всегда, там всегда видно, а перехват, приближение к самолету — это простейшая, элементарная задача. Обнаружили, навели, он подлетел, дал сигналы, может, какие-то, тут особого профессионализма не нужно", — сказал РИА Новости генерал-полковник.Он отметил, что российские летчики хорошо подготовлены, а самолеты, которые они используют, <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a>, очень удобны в управлении, поэтому перехватить бомбардировщик с их помощью "очень легко".По словам эксперта, американцы постоянно пытаются повесить на Россию ответственность за различные инциденты.Национальный центр управления обороной России ранее сообщал, что 28 августа два Су-27 поднимались в воздух над Черным морем для перехвата обнаруженной воздушной цели.Отмечается, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту, в котором опознали стратегический бомбардировщик <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a> В-52Н.Иностранный военный самолет развернулся от границы, после чего российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования. Отмечается, что их полет проходил строго по международным правилам использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20200829/perekhvat-1576460940.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/perekhvat-1576452372.html

afanaci Пупкин Ну, других слов от генерала ВВС ожидать и не следовало. Это когда было ПВО страны, там были специально обученные летчики-перехватчики, которые знали правила действия в чужом или нейтральном воздушном пространстве в мирное время. Генерал командовал фронтовой авиацией, которая умеет только сбивать противника (о чём он и говорит, даже не понимая, что говорит глупость). Что делать с самолётами, не нарушившими государственное воздушное пространство, фронтовые истребители не знают и поэтому просто хулиганят. 84

Г Б «Ну, других слов» от хомячка «ожидать и не следовало». Каков ваш налёт на Су-27, позвольте поинтересоваться? В часах. На боевом Су-27, уточню, а не на клавиатуре... 71

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николай антошкин, черное море, ввс сша, су-27, европа, сша, безопасность, в мире