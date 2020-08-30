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Протестующие в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады
Группа активистов снесла памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду в Монреале в ходе акции протеста в поддержку лишения... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T07:03
2020-08-30T09:05
монреаль
канада
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Группа активистов снесла памятник первому премьер-министру <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> Джону Александру Макдоналду в <a href="http://ria.ru/location_Montreal/" target="_blank" data-auto="true">Монреале</a> в ходе акции протеста в поддержку лишения финансирования полиции, передает местный телеканал <a href="https://www.cbc.ca/news/canada/montreal" target="_blank">CBC</a>.По информации телеканала, несколько человек забрались на монумент, привязали веревки к памятнику и стянули его вниз. В результате падения статуя Макдоналда лишилась головы. Однако издание отмечает, что сама акция протеста была мирной, а другие участники демонстраций были удивлены сносом памятника.Согласно листовке, поступившей в распоряжение телеканала, инцидент объясняется тем, что более 46 тысяч человек подписали петицию онлайн с призывом мэру Монреаля Валери Плант демонтировать монумент. Однако власти не предприняли никаких действий.Позднее мэр города и премьер провинции осудили снос памятника.Стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны начался в США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Позднее волна сносов памятников распространилась и на другие страны.
https://ria.ru/20200828/shtrafy-1576381178.html
https://ria.ru/20200724/1574832150.html
Да здравствует украинизация Канады! Все памятники - под снос!
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Посносить все памятники.. с чем они потом селфи будут делать эти клиповые люди 🤔
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монреаль
канада
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монреаль, канада, в мире

Протестующие в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады

07:03 30.08.2020 (обновлено: 09:05 30.08.2020)
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© AFP 2020 / Eric ThomasПамятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду, пострадавший в ходе акции протеста в Монреале
Памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду, пострадавший в ходе акции протеста в Монреале
© AFP 2020 / Eric Thomas
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Группа активистов снесла памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду в Монреале в ходе акции протеста в поддержку лишения финансирования полиции, передает местный телеканал CBC.
По информации телеканала, несколько человек забрались на монумент, привязали веревки к памятнику и стянули его вниз. В результате падения статуя Макдоналда лишилась головы. Однако издание отмечает, что сама акция протеста была мирной, а другие участники демонстраций были удивлены сносом памятника.
Согласно листовке, поступившей в распоряжение телеканала, инцидент объясняется тем, что более 46 тысяч человек подписали петицию онлайн с призывом мэру Монреаля Валери Плант демонтировать монумент. Однако власти не предприняли никаких действий.
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"Джон А. Макдоналд был сторонником превосходства белой расы... руководил геноцидом коренных народов, создавая жестокую систему школ-интернатов, а также продвигая другие меры, которые сказались на коренных народах и их традициях", - говорится в листовке.
Позднее мэр города и премьер провинции осудили снос памятника.
Стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны начался в США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Позднее волна сносов памятников распространилась и на другие страны.
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Популярные комментарии
Да здравствует украинизация Канады! Все памятники - под снос!
30 августа, 07:31
АНДРЕЙ КОННИН
2510200
Посносить все памятники.. с чем они потом селфи будут делать эти клиповые люди 🤔
30 августа, 07:17
Александр Закупин
380100
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