https://ria.ru/20200830/pamyatnik-1576482253.html

Протестующие в Монреале снесли памятник первому премьер-министру Канады

Группа активистов снесла памятник первому премьер-министру Канады Джону Александру Макдоналду в Монреале в ходе акции протеста в поддержку лишения... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T07:03

2020-08-30T07:03

2020-08-30T09:05

монреаль

канада

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Группа активистов снесла памятник первому премьер-министру <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> Джону Александру Макдоналду в <a href="http://ria.ru/location_Montreal/" target="_blank" data-auto="true">Монреале</a> в ходе акции протеста в поддержку лишения финансирования полиции, передает местный телеканал <a href="https://www.cbc.ca/news/canada/montreal" target="_blank">CBC</a>.По информации телеканала, несколько человек забрались на монумент, привязали веревки к памятнику и стянули его вниз. В результате падения статуя Макдоналда лишилась головы. Однако издание отмечает, что сама акция протеста была мирной, а другие участники демонстраций были удивлены сносом памятника.Согласно листовке, поступившей в распоряжение телеканала, инцидент объясняется тем, что более 46 тысяч человек подписали петицию онлайн с призывом мэру Монреаля Валери Плант демонтировать монумент. Однако власти не предприняли никаких действий.Позднее мэр города и премьер провинции осудили снос памятника.Стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны начался в США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки. Позднее волна сносов памятников распространилась и на другие страны.

https://ria.ru/20200828/shtrafy-1576381178.html

https://ria.ru/20200724/1574832150.html

АНДРЕЙ КОННИН Да здравствует украинизация Канады! Все памятники - под снос! 28

Александр Закупин Посносить все памятники.. с чем они потом селфи будут делать эти клиповые люди 🤔 12

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монреаль

канада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

монреаль, канада, в мире