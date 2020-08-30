https://ria.ru/20200830/ozhogi-1576497309.html

В Подмосковье мужчина изувечил жену и покончил с собой

Тело мужчины нашли в квартире в подмосковном Ногинске, оттуда же госпитализировали женщину с химическими ожогами, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T18:52

2020-08-30T18:52

2020-08-30T23:50

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

ногинск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Тело мужчины нашли в квартире в подмосковном Ногинске, оттуда же госпитализировали женщину с химическими ожогами, сообщает ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.Следователи организовали доследственную проверку."Двадцать восьмого августа 2020 года в одной из квартир <…> в городе <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинске</a> обнаружено тело 77-летнего мужчины. <…> Из того же дома с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки была госпитализирована в медицинское учреждение его супруга 1947 года рождения", — говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина облил свою супругу неустановленным химическим веществом, после чего ушел в соседнюю комнату, где совершил самоубийство.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают очевидцев, назначены экспертизы.

https://ria.ru/20200819/1575991461.html

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московская область (подмосковье)

ногинск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ногинск, происшествия