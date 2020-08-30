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В Подмосковье мужчина изувечил жену и покончил с собой
Тело мужчины нашли в квартире в подмосковном Ногинске, оттуда же госпитализировали женщину с химическими ожогами, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:52
2020-08-30T23:50
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
ногинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Тело мужчины нашли в квартире в подмосковном Ногинске, оттуда же госпитализировали женщину с химическими ожогами, сообщает ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.Следователи организовали доследственную проверку."Двадцать восьмого августа 2020 года в одной из квартир &lt;…&gt; в городе <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинске</a> обнаружено тело 77-летнего мужчины. &lt;…&gt; Из того же дома с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки была госпитализирована в медицинское учреждение его супруга 1947 года рождения", — говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина облил свою супругу неустановленным химическим веществом, после чего ушел в соседнюю комнату, где совершил самоубийство.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают очевидцев, назначены экспертизы.
https://ria.ru/20200819/1575991461.html
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московская область (подмосковье)
ногинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ногинск, происшествия

В Подмосковье мужчина изувечил жену и покончил с собой

18:52 30.08.2020 (обновлено: 23:50 30.08.2020)
9523
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Тело мужчины нашли в квартире в подмосковном Ногинске, оттуда же госпитализировали женщину с химическими ожогами, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Следователи организовали доследственную проверку.
"Двадцать восьмого августа 2020 года в одной из квартир <…> в городе Ногинске обнаружено тело 77-летнего мужчины. <…> Из того же дома с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки была госпитализирована в медицинское учреждение его супруга 1947 года рождения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина облил свою супругу неустановленным химическим веществом, после чего ушел в соседнюю комнату, где совершил самоубийство.
Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают очевидцев, назначены экспертизы.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)НогинскПроисшествия
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