https://ria.ru/20200830/ozhogi-1576497309.html
В Подмосковье мужчина изувечил жену и покончил с собой
Тело мужчины нашли в квартире в подмосковном Ногинске, оттуда же госпитализировали женщину с химическими ожогами, сообщает ГСУ СК по Московской области. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:52
2020-08-30T18:52
2020-08-30T23:50
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
ногинск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Тело мужчины нашли в квартире в подмосковном Ногинске, оттуда же госпитализировали женщину с химическими ожогами, сообщает ГСУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>.Следователи организовали доследственную проверку."Двадцать восьмого августа 2020 года в одной из квартир <…> в городе <a href="http://ria.ru/location_Noginsk/" target="_blank" data-auto="true">Ногинске</a> обнаружено тело 77-летнего мужчины. <…> Из того же дома с химическими ожогами лица, шеи и грудной клетки была госпитализирована в медицинское учреждение его супруга 1947 года рождения", — говорится в сообщении.Отмечается, что, по предварительным данным, мужчина облил свою супругу неустановленным химическим веществом, после чего ушел в соседнюю комнату, где совершил самоубийство.Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают очевидцев, назначены экспертизы.
https://ria.ru/20200819/1575991461.html
1
московская область (подмосковье)
ногинск
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), ногинск, происшествия