https://ria.ru/20200830/otpusk-1576441442.html
Туристы рассказали, нужен ли им отдых сразу после отпуска
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, удается ли им во время отпуска полностью перезарядиться, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:00
2020-08-30T16:00
2020-08-30T16:00
туристы
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туризм
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, удается ли им во время отпуска полностью перезарядиться, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что почти половина из них (46 процентов) не успевают как следует отдохнуть. Две трети (71 процент) респондентов признались, что после поездок им требуются дополнительные выходные.Правда, берет их лишь каждый третий турист, а остальные вынужденно возвращаются к обычной жизни.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, отдых, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, удается ли им во время отпуска полностью перезарядиться, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что почти половина из них (46 процентов) не успевают как следует отдохнуть.
Две трети (71 процент) респондентов признались, что после поездок им требуются дополнительные выходные.
Правда, берет их лишь каждый третий турист, а остальные вынужденно возвращаются к обычной жизни.