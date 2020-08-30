https://ria.ru/20200830/otpusk-1576441442.html

Туристы рассказали, нужен ли им отдых сразу после отпуска

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, удается ли им во время отпуска полностью перезарядиться, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T16:00

2020-08-30T16:00

2020-08-30T16:00

туристы

отдых

туризм

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/92112/25/921122598_0:136:2616:1608_1400x0_80_0_0_5481c502b8fdd9d955e1012d7c59d439.jpg

<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, удается ли им во время отпуска полностью перезарядиться, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди двух тысяч пользователей и выяснили, что почти половина из них (46 процентов) не успевают как следует отдохнуть. Две трети (71 процент) респондентов признались, что после поездок им требуются дополнительные выходные.Правда, берет их лишь каждый третий турист, а остальные вынужденно возвращаются к обычной жизни.

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туристы, отдых, туризм, новости - туризм