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https://ria.ru/20200830/orekhi-1576480232.html
Назван способ правильно есть орехи
Чтобы извлечь из орехов максимальную пользу для организма, перед употреблением их нужно активировать. Как и зачем, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:00
2020-08-30T02:00
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Чтобы извлечь из орехов максимальную пользу для организма, перед употреблением их нужно активировать. Как и зачем, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200830/orekhi-1576442280.html">радио Sputnik</a> нутрициолог, основательница подмосковной Детокс-студии, руководитель студии Green me Татьяна Скирда. Орехи – источник растительного белка и полезных жиров. Однако этот продукт не принесет вам никакой пользы, если вы просто достанете его из пакета и съедите в сухом виде, рассказала Татьяна Скирда. В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200830/orekhi-1576442280.html">радио Sputnik</a> нутрициолог объяснила, что нужно активировать орехи. Есть три способа разрушить фитиновую кислоту и активировать орехи, рассказала Татьяна Скирда."Первый способ: температурная обработка, надо нагреть орех. Но в орехе много масел, и нагревание не очень полезно. Второй способ: ферментация в специальном растворе. И самый легкий и распространенный способ – вымачивание. Залить любой орех на 5-6 часов или на ночь, после промыть, и вы получите готовый продукт, удобный для пищеварения", – рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200830/orekhi-1576442280.html">радио Sputnik</a> Татьяна Скирда.Активировать можно не только орехи, добавила нутрициолог."Это относится ко всему, что проращивается. Это могут быть и бобовые, и зерновые культуры. Но после того, как вы промыли продукт, его надо будет хранить в холодильнике, потому что это будет "живой" продукт, и он быстро испортится", – сказала Татьяна Скирда.
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575759074.html
За всей этой мишурой остался нераскрытым вопрос: "Как правильно есть орехи". Неужели по старинке, ртом?
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россия
РИА Новости
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россия, общество

Назван способ правильно есть орехи

02:00 30.08.2020
9818
© Фото : Pixabay License/Alexas_FotosФисташки
Фисташки
© Фото : Pixabay License/Alexas_Fotos
Фисташки. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Чтобы извлечь из орехов максимальную пользу для организма, перед употреблением их нужно активировать. Как и зачем, рассказала в интервью радио Sputnik нутрициолог, основательница подмосковной Детокс-студии, руководитель студии Green me Татьяна Скирда.
Орехи – источник растительного белка и полезных жиров. Однако этот продукт не принесет вам никакой пользы, если вы просто достанете его из пакета и съедите в сухом виде, рассказала Татьяна Скирда. В интервью радио Sputnik нутрициолог объяснила, что нужно активировать орехи.
"В любом семени, в любом орехе обязательно присутствует фитиновая кислота. Когда она попадает в желудочно-кишечный тракт человека, то начинает мешать усвоению железа, магния, кальция, цинка – всех микроэлементов. Из-за этого усвояемость снижается на 30-40%. У вегетарианцев, например, низкий уровень железа, потому что они очень часто едят орехи просто из пакета", – сказала нутрициолог.
Есть три способа разрушить фитиновую кислоту и активировать орехи, рассказала Татьяна Скирда.
"Первый способ: температурная обработка, надо нагреть орех. Но в орехе много масел, и нагревание не очень полезно. Второй способ: ферментация в специальном растворе. И самый легкий и распространенный способ – вымачивание. Залить любой орех на 5-6 часов или на ночь, после промыть, и вы получите готовый продукт, удобный для пищеварения", – рассказала радио Sputnik Татьяна Скирда.
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Активировать можно не только орехи, добавила нутрициолог.
"Это относится ко всему, что проращивается. Это могут быть и бобовые, и зерновые культуры. Но после того, как вы промыли продукт, его надо будет хранить в холодильнике, потому что это будет "живой" продукт, и он быстро испортится", – сказала Татьяна Скирда.
6731174960
Обсудить 7
РоссияОбщество
Популярные комментарии
За всей этой мишурой остался нераскрытым вопрос: "Как правильно есть орехи". Неужели по старинке, ртом?
30 августа, 03:07
oo-timokhin
1041000
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