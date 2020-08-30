https://ria.ru/20200830/orekhi-1576480232.html

Назван способ правильно есть орехи

Чтобы извлечь из орехов максимальную пользу для организма, перед употреблением их нужно активировать. Как и зачем, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T02:00

2020-08-30T02:00

2020-08-30T02:00

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Чтобы извлечь из орехов максимальную пользу для организма, перед употреблением их нужно активировать. Как и зачем, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200830/orekhi-1576442280.html">радио Sputnik</a> нутрициолог, основательница подмосковной Детокс-студии, руководитель студии Green me Татьяна Скирда. Орехи – источник растительного белка и полезных жиров. Однако этот продукт не принесет вам никакой пользы, если вы просто достанете его из пакета и съедите в сухом виде, рассказала Татьяна Скирда. В интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200830/orekhi-1576442280.html">радио Sputnik</a> нутрициолог объяснила, что нужно активировать орехи. Есть три способа разрушить фитиновую кислоту и активировать орехи, рассказала Татьяна Скирда."Первый способ: температурная обработка, надо нагреть орех. Но в орехе много масел, и нагревание не очень полезно. Второй способ: ферментация в специальном растворе. И самый легкий и распространенный способ – вымачивание. Залить любой орех на 5-6 часов или на ночь, после промыть, и вы получите готовый продукт, удобный для пищеварения", – рассказала <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200830/orekhi-1576442280.html">радио Sputnik</a> Татьяна Скирда.Активировать можно не только орехи, добавила нутрициолог."Это относится ко всему, что проращивается. Это могут быть и бобовые, и зерновые культуры. Но после того, как вы промыли продукт, его надо будет хранить в холодильнике, потому что это будет "живой" продукт, и он быстро испортится", – сказала Татьяна Скирда.

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575759074.html

o-timokhin За всей этой мишурой остался нераскрытым вопрос: "Как правильно есть орехи". Неужели по старинке, ртом? 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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