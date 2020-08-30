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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/oppozitsiya-1576496738.html
Помощник Лукашенко заявил, что переговоров с оппозицией не будет
Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок на переговорах с протестующими у резиденции президента в Минске заявил, что переговоров властей с оппозицией не РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:32
2020-08-30T18:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> Николай Латышенок на переговорах с протестующими у резиденции президента в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет."С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления ОМОНа около Дворца независимости.
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html
Правильно. Общемировая практика - не вести переговоров с террористами. Кто считает по другому - см классическое определение терроризма
100
Судя по количеству митингующих,и тех,кто за батьку 'оппозиция" в большинстве.Как батька править собрался,когда столько против него,на БТР по стране ездить будет и с батальоном охраны против безоружных.
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

Помощник Лукашенко заявил, что переговоров с оппозицией не будет

18:32 30.08.2020
16533
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок на переговорах с протестующими у резиденции президента в Минске заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет.
"С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления ОМОНа около Дворца независимости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
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258522241
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно. Общемировая практика - не вести переговоров с террористами. Кто считает по другому - см классическое определение терроризма
30 августа, 18:39
Zlydennemets Three
70110115
Судя по количеству митингующих,и тех,кто за батьку 'оппозиция" в большинстве.Как батька править собрался,когда столько против него,на БТР по стране ездить будет и с батальоном охраны против безоружных.
30 августа, 18:52
Слава Мишкич
21000551
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