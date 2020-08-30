https://ria.ru/20200830/oppozitsiya-1576496738.html
Помощник Лукашенко заявил, что переговоров с оппозицией не будет
Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок на переговорах с протестующими у резиденции президента в Минске заявил, что переговоров властей с оппозицией не РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:32
2020-08-30T18:32
2020-08-30T18:32
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> Николай Латышенок на переговорах с протестующими у резиденции президента в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет."С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления ОМОНа около Дворца независимости.
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html
Zlydennemets Three
Правильно. Общемировая практика - не вести переговоров с террористами. Кто считает по другому - см классическое определение терроризма
100
Слава Мишкич
Судя по количеству митингующих,и тех,кто за батьку 'оппозиция" в большинстве.Как батька править собрался,когда столько против него,на БТР по стране ездить будет и с батальоном охраны против безоружных.
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7
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире