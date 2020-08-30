https://ria.ru/20200830/oppozitsiya-1576496738.html

Помощник Лукашенко заявил, что переговоров с оппозицией не будет

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок на переговорах с протестующими у резиденции президента в Минске заявил, что переговоров властей с оппозицией не РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T18:32

2020-08-30T18:32

2020-08-30T18:32

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> Николай Латышенок на переговорах с протестующими у резиденции президента в <a href="https://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a> заявил, что переговоров властей с оппозицией не будет."С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами", - сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости.Латышенок вышел к участникам акции протеста, собравшимся около оцепления ОМОНа около Дворца независимости.

https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html

Zlydennemets Three Правильно. Общемировая практика - не вести переговоров с террористами. Кто считает по другому - см классическое определение терроризма 100

Слава Мишкич Судя по количеству митингующих,и тех,кто за батьку 'оппозиция" в большинстве.Как батька править собрался,когда столько против него,на БТР по стране ездить будет и с батальоном охраны против безоружных. 77

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире