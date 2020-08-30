https://ria.ru/20200830/muzey-1576489652.html

Музейный комплекс "Самбекские высоты" открылся в Ростовской области

Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в Неклиновском районе Ростовской области в воскресенье,... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:15

2020-08-30T14:15

2020-08-30T16:34

ростовская область

василий голубев

ростовская область

неклиновский район

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости.</strong> Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" открылся в <a href="http://ria.ru/location_Neklinovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Неклиновском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> в воскресенье, сообщил губернатор Ростовской области <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Голубев</a>.Возведение комплекса началось в 2015 году по инициативе губернатора, ветеранов Великой Отечественной войны и представителей поисковых отрядов. Музей считается "народным", поскольку его строительство велось на пожертвования жителей области и средства регионального бюджета. За пять лет на счет благотворительного фонда поддержки создания музея поступило более 744 миллионов рублей.По словам губернатора, символично, что музейный комплекс открыт именно 30 августа – в день полного освобождения Ростовской области от фашистской оккупации, в том месте, где в середине августа 1943 года начались сражения, которые спустя две недели завершились освобождением <a href="http://ria.ru/location_Taganrog/" target="_blank" data-auto="true">Таганрога</a> и Ростовской области в целом."Мы сделали этот музей вместе. Шаг за шагом мы искали следы Великой Отечественной воны и находили их. И сегодня здесь, в этом музее, представлено более 1 тысячи артефактов, свидетелей того времени", - сказал Голубев. Он добавил, что на "Аллее славы" на территории музейного комплекса захоронены 325 воинов Красной армии.Министр культуры России <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a> отметила, что музейный комплекс впечатляет своими размерами и продуманными экспозициями с использованием интерактивных решений. "Уверена, что это место станет центром притяжения для сотен тысяч людей, которые чтят память воинов и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны", - заявила она.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин телеграммой поприветствовал участников торжественной церемонии открытия музейного комплекса и отметил, что проекты музея будут содействовать сбережению исторической памяти.В состав музейного комплекса общей площадью около 14 гектаров вошли Мемориал Славы, установленный в 1980 году в честь воинов, освободивших Таганрог, здание музея с постоянной экспозицией "Дон в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", интерактивная площадка военной техники противостоящих сторон, "Аллея Памяти", часовня, информационно-выставочный центр.Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области велись с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для осуществления своих планов на южном направлении гитлеровское командование выделило крупные силы. С 18 по 30 августа 1943 года шли бои за окончательное освобождение Ростовской области. Тридцатое августа считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20200818/1575945873.html

https://ria.ru/20200817/1575692381.html

ростовская область

неклиновский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий голубев, ростовская область, неклиновский район