https://ria.ru/20200830/mishustin-1576485107.html
Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил мужественность и надежность шахтеров, поздравив их с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:29
2020-08-30T10:29
2020-08-30T10:29
день шахтера
михаил мишустин
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> отметил мужественность и надежность шахтеров, поздравив их с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на <a href="http://government.ru/news/40295/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> кабмина.Мишустин отметил, что профессиональный праздник объединяет людей самых разных специальностей – проходчиков и машинистов, рабочих, мастеров, монтажников, представителей шахтёрских династий. Угольная промышленность занимает одно из ключевых мест в топливно-энергетическом комплексе, способствует росту национальной экономики и обеспечивает энергетическую безопасность страны."Это – результат огромного самоотверженного труда сотен тысяч людей. Ежедневно добываемый вами уголь – это бесперебойная работа тепловых электростанций, предприятий, больниц, свет и тепло в домах миллионов людей, живущих в разных регионах нашей большой страны", - написано в телеграмме.Премьер-министр добавил, что отрасль постоянно развивается, решает масштабные задачи по реструктуризации, формированию новых центров угледобычи, созданию современных производственных комплексов и не только.Также Мишустин поблагодарил работников и ветеранов угольной промышленности. Он пожелал им успехов, здоровья, счастья и благополучия.
https://ria.ru/20200706/1573955202.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
день шахтера, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
отметил мужественность и надежность шахтеров, поздравив их с профессиональным праздником, телеграмма опубликована на сайте
кабмина.
"Искренне поздравляю вас с Днём шахтёра... Ваша профессия – одна из самых тяжёлых, она связана с риском для здоровья и жизни. Именно поэтому её выбирают люди сильные и мужественные, ответственные и надёжные", - говорится в телеграмме.
Мишустин отметил, что профессиональный праздник объединяет людей самых разных специальностей – проходчиков и машинистов, рабочих, мастеров, монтажников, представителей шахтёрских династий. Угольная промышленность занимает одно из ключевых мест в топливно-энергетическом комплексе, способствует росту национальной экономики и обеспечивает энергетическую безопасность страны.
"Это – результат огромного самоотверженного труда сотен тысяч людей. Ежедневно добываемый вами уголь – это бесперебойная работа тепловых электростанций, предприятий, больниц, свет и тепло в домах миллионов людей, живущих в разных регионах нашей большой страны", - написано в телеграмме.
Премьер-министр добавил, что отрасль постоянно развивается, решает масштабные задачи по реструктуризации, формированию новых центров угледобычи, созданию современных производственных комплексов и не только.
Также Мишустин поблагодарил работников и ветеранов угольной промышленности. Он пожелал им успехов, здоровья, счастья и благополучия.