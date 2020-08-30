https://ria.ru/20200830/minsk-1576498229.html

Количество задержанных на акции оппозиции в Минске выросло до 140

Количество задержанных на несанкционированной акции оппозиции в Минске выросло на данный момент до 140, но цифра не окончательная, данные уточняются, сообщила... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T19:20

2020-08-30T19:20

2020-08-30T19:20

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг – РИА Новости.</strong> Количество задержанных на несанкционированной акции оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> выросло на данный момент до 140, но цифра не окончательная, данные уточняются, сообщила РИА Новости в воскресенье пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова."По последним данным, (число задержанных в Минске – ред.) 140", - сказала Чемоданова.Но, по ее словам, данные эти не окончательные, они уточняются, и "утром будет полная картина".В воскресенье в Минске оппозиция провела несанкционированную акцию протеста. Сначала протестующие собрались на проспекте Независимости в центре Минска, затем переместились на проспект Победителей, где находится резиденция президента страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> – Дворец независимости. Правоохранители провели ряд задержаний в центре Минска.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/oppozitsiya-1576496738.html

Александр Невский Исправительные работы пойдут на пользу не в меру ретивым забиякам. Давно им пора дворы мести, а не людям мешать в выходные отдыхать. 19

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире