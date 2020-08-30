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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/minsk-1576495877.html
Часть протестующих у резиденции главы Белоруссии разошлась из-за дождя
Часть сторонников белорусской оппозиции, собравшихся в воскресенье на несанкционированную акцию, решила уйти от резиденции действующего президента Александра... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:57
2020-08-30T17:57
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Часть сторонников белорусской оппозиции, собравшихся в воскресенье на несанкционированную акцию, решила уйти от резиденции действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> из-за дождя.Ранее участники акции подошли в район Дворца независимости, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. Силовики не пускают протестующих, которые встали напротив них, к резиденции президента.Как передает корреспондент РИА Новости, когда пошел сильный дождь, часть собравшихся, стоявших напротив резиденции Лукашенко, развернулась и ушла. При этом некоторые люди решили спрятаться под навесами ближайших зданий.Некоторые собравшиеся, у кого с собой были зонты и дождевики, остались стоять возле резиденции перед оцеплением силовиков. Они продолжают хлопать и скандировать лозунги.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/zaderzhanie-1576495734.html
https://ria.ru/20200830/minsk-1576495005.html
Поляки сорвали протест- недопоставили белчырвоных зонтиков.
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минск
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Часть протестующих у резиденции главы Белоруссии разошлась из-за дождя

17:57 30.08.2020
2452
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Часть сторонников белорусской оппозиции, собравшихся в воскресенье на несанкционированную акцию, решила уйти от резиденции действующего президента Александра Лукашенко из-за дождя.
Ранее участники акции подошли в район Дворца независимости, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. Силовики не пускают протестующих, которые встали напротив них, к резиденции президента.
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Как передает корреспондент РИА Новости, когда пошел сильный дождь, часть собравшихся, стоявших напротив резиденции Лукашенко, развернулась и ушла. При этом некоторые люди решили спрятаться под навесами ближайших зданий.
Некоторые собравшиеся, у кого с собой были зонты и дождевики, остались стоять возле резиденции перед оцеплением силовиков. Они продолжают хлопать и скандировать лозунги.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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30 августа, 18:04
Alexandr Lazerko
12120100
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