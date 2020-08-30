Часть протестующих у резиденции главы Белоруссии разошлась из-за дождя
2452
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Часть сторонников белорусской оппозиции, собравшихся в воскресенье на несанкционированную акцию, решила уйти от резиденции действующего президента Александра Лукашенко из-за дождя.
Ранее участники акции подошли в район Дворца независимости, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. Силовики не пускают протестующих, которые встали напротив них, к резиденции президента.
Как передает корреспондент РИА Новости, когда пошел сильный дождь, часть собравшихся, стоявших напротив резиденции Лукашенко, развернулась и ушла. При этом некоторые люди решили спрятаться под навесами ближайших зданий.
Некоторые собравшиеся, у кого с собой были зонты и дождевики, остались стоять возле резиденции перед оцеплением силовиков. Они продолжают хлопать и скандировать лозунги.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.