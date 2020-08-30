https://ria.ru/20200830/minsk-1576495877.html

Часть протестующих у резиденции главы Белоруссии разошлась из-за дождя

Часть сторонников белорусской оппозиции, собравшихся в воскресенье на несанкционированную акцию, решила уйти от резиденции действующего президента Александра... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T17:57

2020-08-30T17:57

2020-08-30T17:57

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Часть сторонников белорусской оппозиции, собравшихся в воскресенье на несанкционированную акцию, решила уйти от резиденции действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> из-за дождя.Ранее участники акции подошли в район Дворца независимости, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. Силовики не пускают протестующих, которые встали напротив них, к резиденции президента.Как передает корреспондент РИА Новости, когда пошел сильный дождь, часть собравшихся, стоявших напротив резиденции Лукашенко, развернулась и ушла. При этом некоторые люди решили спрятаться под навесами ближайших зданий.Некоторые собравшиеся, у кого с собой были зонты и дождевики, остались стоять возле резиденции перед оцеплением силовиков. Они продолжают хлопать и скандировать лозунги.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/zaderzhanie-1576495734.html

https://ria.ru/20200830/minsk-1576495005.html

Alexandr Lazerko Поляки сорвали протест- недопоставили белчырвоных зонтиков. 25

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире