https://ria.ru/20200830/minsk-1576495005.html
Протестующие в Минске начали уходить от Дворца независимости и стелы
Участники несанкционированного митинга белорусской оппозиции частично уходят от стелы "Минск - город-герой" и Дворца независимости – резиденции президента... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:24
2020-08-30T17:24
2020-08-30T17:24
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Участники несанкционированного митинга белорусской оппозиции частично уходят от стелы "Минск - город-герой" и Дворца независимости – резиденции президента страны, передает корреспондент РИА Новости.Ранее участники акции подошли в район Дворца независимости, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. Силовики не пускают протестующих, которые встали напротив них, к резиденции президента.Протестующие сейчас заполнили большой отрезок проспекта Победителей - от станции метро "Немига" до оцепления ОМОН около Дворца независимости и гостиницы "Виктория". Простояв около часа без движения, люди частично пошли в обратную сторону - по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости, а также от стелы "Минск - город-герой" по проспекту Машерова.Автомобильное движение в этом районе перекрыто, так что люди частично идут по проспектам, частично по тротуарам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/btr-1576493672.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/minsk-1576493263.html
Alex Smolov
Одумались Поняли что им с на циками не по пути.
13
viki miks
Я так понимаю, согласие путина подготовить военный резерв, зашло в горячие головы. Так держать. Лучше быть разумным и живым, чем мёртвым и горячим.
12
14
минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Участники несанкционированного митинга белорусской оппозиции частично уходят от стелы "Минск - город-герой" и Дворца независимости – резиденции президента страны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее участники акции подошли в район Дворца независимости, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. Силовики не пускают протестующих, которые встали напротив них, к резиденции президента.
Протестующие сейчас заполнили большой отрезок проспекта Победителей - от станции метро "Немига" до оцепления ОМОН около Дворца независимости и гостиницы "Виктория". Простояв около часа без движения, люди частично пошли в обратную сторону - по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости, а также от стелы "Минск - город-герой" по проспекту Машерова.
Автомобильное движение в этом районе перекрыто, так что люди частично идут по проспектам, частично по тротуарам.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.