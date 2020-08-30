https://ria.ru/20200830/minsk-1576495005.html

Протестующие в Минске начали уходить от Дворца независимости и стелы

Участники несанкционированного митинга белорусской оппозиции частично уходят от стелы "Минск - город-герой" и Дворца независимости – резиденции президента... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T17:24

2020-08-30T17:24

2020-08-30T17:24

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576493079_0:348:3021:2047_1400x0_80_0_0_d7fece2ef5d9d8ec06a23d38531f5b4f.jpg

<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Участники несанкционированного митинга белорусской оппозиции частично уходят от стелы "Минск - город-герой" и Дворца независимости – резиденции президента страны, передает корреспондент РИА Новости.Ранее участники акции подошли в район Дворца независимости, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. Силовики не пускают протестующих, которые встали напротив них, к резиденции президента.Протестующие сейчас заполнили большой отрезок проспекта Победителей - от станции метро "Немига" до оцепления ОМОН около Дворца независимости и гостиницы "Виктория". Простояв около часа без движения, люди частично пошли в обратную сторону - по проспекту Победителей в сторону проспекта Независимости, а также от стелы "Минск - город-герой" по проспекту Машерова.Автомобильное движение в этом районе перекрыто, так что люди частично идут по проспектам, частично по тротуарам.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/btr-1576493672.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/minsk-1576493263.html

Alex Smolov Одумались Поняли что им с на циками не по пути. 13

viki miks Я так понимаю, согласие путина подготовить военный резерв, зашло в горячие головы. Так держать. Лучше быть разумным и живым, чем мёртвым и горячим. 12

14

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире