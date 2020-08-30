https://ria.ru/20200830/minsk-1576494547.html

Протестующих в Минске призвали не подходить к ОМОНу

Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Мария Колесникова призывает участников несанкционированного митинга в Минске не... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T17:11

2020-08-30T17:11

2020-08-30T17:13

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Мария Колесникова призывает участников несанкционированного митинга в Минске не подходить близко к ОМОНу в районе резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции подошли в район Дворца независимости и резиденции президента, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. На место акции прибыла Колесникова с коллегами по КС оппозиции."Не поддавайтесь на провокации, отойдите от заграждения", - призывает она протестующих в мегафон.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/minsk-1576493718.html

https://ria.ru/20200830/btr-1576493672.html

Александр Аникин Это какими же нужно быть чёрствыми людьми, чтобы в День рождения всенародно избранного Главы государства Лукашенко А.Г. устраивать это бесовство? Ничего святого нет. Стыдно. 52

Alex Smolov Уже признают что среди них провокаторы. Ну хоть так. 43

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире