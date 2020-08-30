Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/minsk-1576494547.html
Протестующих в Минске призвали не подходить к ОМОНу
Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Мария Колесникова призывает участников несанкционированного митинга в Минске не... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:11
2020-08-30T17:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576489921_0:309:3092:2048_1400x0_80_0_0_0077a681dfecbffbe73a259becf0760f.jpg
<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Мария Колесникова призывает участников несанкционированного митинга в Минске не подходить близко к ОМОНу в районе резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости.Участники акции подошли в район Дворца независимости и резиденции президента, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. На место акции прибыла Колесникова с коллегами по КС оппозиции."Не поддавайтесь на провокации, отойдите от заграждения", - призывает она протестующих в мегафон.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/minsk-1576493718.html
https://ria.ru/20200830/btr-1576493672.html
Это какими же нужно быть чёрствыми людьми, чтобы в День рождения всенародно избранного Главы государства Лукашенко А.Г. устраивать это бесовство? Ничего святого нет. Стыдно.
52
Уже признают что среди них провокаторы. Ну хоть так.
43
15
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576489921_361:0:3092:2048_1400x0_80_0_0_d049ccc02e223b7a6c0d5c1170c0e6bc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Протестующих в Минске призвали не подходить к ОМОНу

17:11 30.08.2020 (обновлено: 17:13 30.08.2020)
4820
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Мария Колесникова призывает участников несанкционированного митинга в Минске не подходить близко к ОМОНу в районе резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции подошли в район Дворца независимости и резиденции президента, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. На место акции прибыла Колесникова с коллегами по КС оппозиции.
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Вчера, 16:35Протесты в Белоруссии
Милиция призвала собравшихся у стелы в Минске протестующих разойтись
"Не поддавайтесь на провокации, отойдите от заграждения", - призывает она протестующих в мегафон.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Вчера, 16:34Протесты в Белоруссии
К оцеплению у резиденции Лукашенко в Минске подошли БТРы
732844613
Обсудить 15
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это какими же нужно быть чёрствыми людьми, чтобы в День рождения всенародно избранного Главы государства Лукашенко А.Г. устраивать это бесовство? Ничего святого нет. Стыдно.
30 августа, 17:17
Александр Аникин
231000019
Уже признают что среди них провокаторы. Ну хоть так.
30 августа, 17:15
ASAlex Smolov
3600007
Рекомендуем
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Протестующие в Минске начали уходить от Дворца независимости и стелы
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Милиция призвала собравшихся у стелы в Минске протестующих разойтись
Были построены баррикады – помощник Лукашенко объяснил, почему жестко разгоняли протестующих
Помощник Лукашенко объяснил, почему протестующих жестко разгоняли
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Часть протестующих у резиденции главы Белоруссии разошлась из-за дождя
В центре Минска во время несанкционированной акции произошла потасовка
В Минске произошла стычка между силовиками и митингующими
Участники акции протеста у Дворца независимости в Минске
Помощник Лукашенко назвал процент его противников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
В Минске задержали трех человек, повредивших автомобиль милиции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Стало известно, где находится Лукашенко
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
В Минске на акции протеста задержали 125 человек
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Помощник Лукашенко заявил, что переговоров с оппозицией не будет
Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
К оцеплению у резиденции Лукашенко в Минске подошли БТРы
Милиция Белоруссии
В Белоруссии мужчина с двумя ножами напал на милиционеров
Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
На территорию резиденции Лукашенко в Минске приехали четыре БТР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния