Протестующих в Минске призвали не подходить к ОМОНу
17:11 30.08.2020 (обновлено: 17:13 30.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, член президиума координационного совета Мария Колесникова призывает участников несанкционированного митинга в Минске не подходить близко к ОМОНу в районе резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции подошли в район Дворца независимости и резиденции президента, путь им преградил ОМОН. Также к резиденции приехали несколько БТР. На место акции прибыла Колесникова с коллегами по КС оппозиции.
"Не поддавайтесь на провокации, отойдите от заграждения", - призывает она протестующих в мегафон.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.