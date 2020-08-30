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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/minsk-1576493718.html
Милиция призвала собравшихся у стелы в Минске протестующих разойтись
Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:35
2020-08-30T16:35
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости.Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа).Часть протестующих собрались в районе стелы "Минск – город-герой". Милиция по громкоговорителю убеждает их разойтись. "Вы нарушаете порядок", - сообщили милиционеры в громкоговоритель, однако собравшиеся не расходятся.Также протестующие и силовики находятся у резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/minsk-1576493102.html
https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576492828.html
Это не "протестующие", это-лавина людей, сотни тысяч людей. И не только в Минске, но и во всех городах Беларуси. Беларусы против лжи и насилия, против фальсификаций, ИЗБИЕНИЙ и издевательств над народом. Против Лукашенко. Это не тоже, что в Украине. Большинство беларусов за дружеские и братские отношения с Россией, многие за интеграцию. За 26 лет наш президент так и не смог наладить отношения. Нам нужны честные выборы.
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Если этому агрессивному меньшинству дать волю, то они тут же начнут магазины громить и тащить все что не приколочено
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белоруссия
РИА Новости
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60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Милиция призвала собравшихся у стелы в Минске протестующих разойтись

16:35 30.08.2020
2677
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости.
Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа).
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Вчера, 16:13Протесты в Белоруссии
В Минске на акции протеста задержали 125 человек
Часть протестующих собрались в районе стелы "Минск – город-герой". Милиция по громкоговорителю убеждает их разойтись. "Вы нарушаете порядок", - сообщили милиционеры в громкоговоритель, однако собравшиеся не расходятся.
Также протестующие и силовики находятся у резиденции президента Белоруссии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Сотрудники милиции во время акции протеста на площади Независимости в Минске
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56724816
Обсудить 15
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Это не "протестующие", это-лавина людей, сотни тысяч людей. И не только в Минске, но и во всех городах Беларуси. Беларусы против лжи и насилия, против фальсификаций, ИЗБИЕНИЙ и издевательств над народом. Против Лукашенко. Это не тоже, что в Украине. Большинство беларусов за дружеские и братские отношения с Россией, многие за интеграцию. За 26 лет наш президент так и не смог наладить отношения. Нам нужны честные выборы.
30 августа, 16:48
АПАННА Порядина
8102119
Если этому агрессивному меньшинству дать волю, то они тут же начнут магазины громить и тащить все что не приколочено
30 августа, 16:47
Александр Невский
2100105
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