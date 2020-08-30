https://ria.ru/20200830/minsk-1576493718.html

Милиция призвала собравшихся у стелы в Минске протестующих разойтись

Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T16:35

2020-08-30T16:35

2020-08-30T16:35

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости.Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа).Часть протестующих собрались в районе стелы "Минск – город-герой". Милиция по громкоговорителю убеждает их разойтись. "Вы нарушаете порядок", - сообщили милиционеры в громкоговоритель, однако собравшиеся не расходятся.Также протестующие и силовики находятся у резиденции президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/minsk-1576493102.html

https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576492828.html

АННА Порядина Это не "протестующие", это-лавина людей, сотни тысяч людей. И не только в Минске, но и во всех городах Беларуси. Беларусы против лжи и насилия, против фальсификаций, ИЗБИЕНИЙ и издевательств над народом. Против Лукашенко. Это не тоже, что в Украине. Большинство беларусов за дружеские и братские отношения с Россией, многие за интеграцию. За 26 лет наш президент так и не смог наладить отношения. Нам нужны честные выборы. 31

Александр Невский Если этому агрессивному меньшинству дать волю, то они тут же начнут магазины громить и тащить все что не приколочено 27

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире