https://ria.ru/20200830/minsk-1576493102.html
В Минске на акции протеста задержали 125 человек
В Минске за первые два часа несанкционированной акции протеста силовики задержали 125 человек, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:13
2020-08-30T16:13
2020-08-30T17:18
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a> за первые два часа несанкционированной акции протеста силовики задержали 125 человек, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В воскресенье в 14:00 (совпадает с мск) в центре белорусской столицы стартовал не согласованный с властями митинг. Через некоторое время после начала акции протестующие направились к резиденции президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> — Дворцу независимости, как это было неделю назад. Корреспонденты РИА Новости ранее сообщали о перебоях в работе мобильного интернета на месте событий.Чемоданова добавила, что правоохранители задействовали для разгона митингующих спецтехнику.При этом собеседница РИА Новости уточнила, что ведомство ранее неоднократно призывало граждан не участвовать в протестных акциях.В МВД также указали, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в республике предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин или административного ареста. Штраф может составить до 810 белорусских рублей (более 300 долларов по действующему курсу).Ситуация в БелоруссииМассовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.За первые дни силовики задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477298.html
https://ria.ru/20200830/protest-1576486930.html
Damir Aliev
после 1 сентября протестующих станет исчезающе мало. так как школота и студенты пойдут на учебу.
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 авг — РИА Новости.
В Минске
за первые два часа несанкционированной акции протеста силовики задержали 125 человек, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
В воскресенье в 14:00 (совпадает с мск) в центре белорусской столицы стартовал не согласованный с властями митинг. Через некоторое время после начала акции протестующие направились к резиденции президента Александра Лукашенко
— Дворцу независимости, как это было неделю назад. Корреспонденты РИА Новости ранее сообщали о перебоях в работе мобильного интернета на месте событий.
Чемоданова добавила, что правоохранители задействовали для разгона митингующих спецтехнику.
При этом собеседница РИА Новости уточнила, что ведомство ранее неоднократно призывало граждан не участвовать в протестных акциях.
В МВД также указали, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в республике предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин или административного ареста. Штраф может составить до 810 белорусских рублей (более 300 долларов по действующему курсу).
Ситуация в Белоруссии
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
.
В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
За первые дни силовики задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое протестующих скончались.