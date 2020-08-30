https://ria.ru/20200830/minsk-1576493102.html

В Минске на акции протеста задержали 125 человек

В Минске за первые два часа несанкционированной акции протеста силовики задержали 125 человек, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T16:13

2020-08-30T16:13

2020-08-30T17:18

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a> за первые два часа несанкционированной акции протеста силовики задержали 125 человек, заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В воскресенье в 14:00 (совпадает с мск) в центре белорусской столицы стартовал не согласованный с властями митинг. Через некоторое время после начала акции протестующие направились к резиденции президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> — Дворцу независимости, как это было неделю назад. Корреспонденты РИА Новости ранее сообщали о перебоях в работе мобильного интернета на месте событий.Чемоданова добавила, что правоохранители задействовали для разгона митингующих спецтехнику.При этом собеседница РИА Новости уточнила, что ведомство ранее неоднократно призывало граждан не участвовать в протестных акциях.В МВД также указали, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях в республике предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин или административного ареста. Штраф может составить до 810 белорусских рублей (более 300 долларов по действующему курсу).Ситуация в БелоруссииМассовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни силовики подавляли акции, применяя в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.За первые дни силовики задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников милиции. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200829/oppozitsiya-1576477298.html

https://ria.ru/20200830/protest-1576486930.html

zelip999 Мало. 102

Damir Aliev после 1 сентября протестующих станет исчезающе мало. так как школота и студенты пойдут на учебу. 98

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире