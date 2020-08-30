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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/minsk-1576490730.html
В центре Минска начались перебои с интернетом
Перебои в работе мобильного интернета начались в центре Минска, где проходит массовая несанкционированная акция оппозиции, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:55
2020-08-30T15:26
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Перебои в работе мобильного интернета начались в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, где проходит массовая несанкционированная акция оппозиции, передают корреспонденты РИА Новости.Мобильный интернет перестал работать в нескольких районах города вдоль проспекта Независимости. У одного из операторов интернет полностью отключился, у других - уменьшилась скорость передачи данных. Доступ к мессенджерам происходит с перебоями.Как сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдаются проблемы с доступом в интернет у абонентов мобильной связи компании <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a>. Причем трудности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах. В частности, не работает <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>, через который общаются и координируются участники протестов.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576487408.html
Правильно глушите каналы на циков
31
И об этом, скорее всего, сообщили польские кураторы... Кошмар, они не могут связаться со своими активистами...)))
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10
минск
белоруссия
РИА Новости
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60
минск, белоруссия, в мире

В центре Минска начались перебои с интернетом

14:55 30.08.2020 (обновлено: 15:26 30.08.2020)
2193
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета начались в центре Минска, где проходит массовая несанкционированная акция оппозиции, передают корреспонденты РИА Новости.
Мобильный интернет перестал работать в нескольких районах города вдоль проспекта Независимости. У одного из операторов интернет полностью отключился, у других - уменьшилась скорость передачи данных. Доступ к мессенджерам происходит с перебоями.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдаются проблемы с доступом в интернет у абонентов мобильной связи компании МТС. Причем трудности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах. В частности, не работает Telegram, через который общаются и координируются участники протестов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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741421115
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно глушите каналы на циков
30 августа, 14:56
ASAlex Smolov
20001010
И об этом, скорее всего, сообщили польские кураторы... Кошмар, они не могут связаться со своими активистами...)))
30 августа, 15:19
kkotofej
590104
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