https://ria.ru/20200830/minsk-1576490730.html

В центре Минска начались перебои с интернетом

Перебои в работе мобильного интернета начались в центре Минска, где проходит массовая несанкционированная акция оппозиции, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:55

2020-08-30T14:55

2020-08-30T15:26

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Перебои в работе мобильного интернета начались в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска</a>, где проходит массовая несанкционированная акция оппозиции, передают корреспонденты РИА Новости.Мобильный интернет перестал работать в нескольких районах города вдоль проспекта Независимости. У одного из операторов интернет полностью отключился, у других - уменьшилась скорость передачи данных. Доступ к мессенджерам происходит с перебоями.Как сообщает корреспондент РИА Новости, наблюдаются проблемы с доступом в интернет у абонентов мобильной связи компании <a href="http://ria.ru/organization_MTS/" target="_blank" data-auto="true">МТС</a>. Причем трудности с доступом наблюдаются как в центре города, так и на окраинах. В частности, не работает <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>, через который общаются и координируются участники протестов.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576487408.html

Alex Smolov Правильно глушите каналы на циков 31

kotofej И об этом, скорее всего, сообщили польские кураторы... Кошмар, они не могут связаться со своими активистами...))) 19

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире